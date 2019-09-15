Бразилия: Серия A 2019
Атлетико Минейро
0:3
Второй тайм: 72'
Интернасьональ
0:1
29' ГолWilliam Pottker
0:2
53' ГолНеилтон Мейра
0:3
64' ГолWilliam Pottker
29
Vinicius
X
44
Klaus
37
Зе
Карлос
33
Густаво
16
Rithely
77
Paraguaio
23
Собис
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 GugaЗащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
-
49 ЖеуваниоПолузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Vitor Mendes
-
44 Alerrandro
-
27 Luan III
-
84 Wilson III
-
Главный тренер: Кульпи Левир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 KlausЗащитник
-
37 Зе КарлосЗащитник
-
33 ГуставоПолузащитник
-
16 RithelyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 ParaguaioПолузащитник
-
23 Собис РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Дуду ЭдуардоЗащитник
- Нападающий
-
38 Jose Aldo
-
-
41 Pedro Lucas
-
34 Erik
-
32 Keiller
-
45 Bruno Fuchs
-
35 Jose Gabriel
Ход матча
29'
0:1
53'
0:2
64'
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =3 -6Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя
Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера
Интернасьональ Последние 20 матчей: +10 =3 -7Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Интернасьональ 3:0 Крузейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао
Интернасьональ 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Интернасьональ Фламенго 2:0 Интернасьональ Форталеза 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Коринтианс Крузейро 0:1 Интернасьональ Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Насьональ Монтевидео Интернасьональ 1:0 Сеара Насьональ Монтевидео 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Гремио Интернасьональ 1:0 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Байя Васко да Гама 2:1 Интернасьональ
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Интернасьональ: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Интернасьональ 1:2 Атлетико Минейро Кубок Атлетико Минейро 3:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:3 Атлетико Минейро Серия A Интернасьональ 3:1 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Кубок Либертадорес Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Интернасьональ 3:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:4 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|19
|13
|3
|3
|42 - 18
|42
|2.
|Палмейрас
|19
|11
|6
|2
|30 - 14
|39
|3.
|Сантос
|19
|11
|4
|4
|30 - 19
|37
|4.
|Интернасьональ
|2:0
|19
|10
|3
|6
|24 - 16
|33
|5.
|Коринтианс
|18
|8
|8
|2
|21 - 11
|32
|6.
|Сан-Паулу
|18
|8
|7
|3
|20 - 12
|31
|7.
|Байя
|18
|8
|6
|4
|21 - 15
|30
|8.
|Атлетико Минейро
|0:2
|19
|8
|3
|8
|23 - 22
|27
|9.
|Ботафого Рибейрао
|19
|8
|3
|8
|18 - 19
|27
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|19
|8
|2
|9
|25 - 19
|26
|11.
|Гремио
|18
|6
|7
|5
|24 - 22
|25
|12.
|Васко да Гама
|19
|6
|5
|8
|18 - 26
|23
|13.
|Сеара
|19
|6
|4
|9
|21 - 20
|22
|14.
|Форталеза
|18
|6
|3
|9
|21 - 25
|21
|15.
|Гойяс
|18
|6
|3
|9
|17 - 29
|21
|16.
|Крузейро
|19
|4
|6
|9
|16 - 28
|18
|17.
|Флуминенсе
|18
|4
|3
|11
|20 - 29
|15
|18.
|Алагоано
|18
|3
|6
|9
|7 - 24
|15
|19.
|Шапекоэнсе
|19
|3
|5
|11
|17 - 32
|14
|20.
|Аваи
|1:0
|19
|2
|7
|10
|10 - 25
|13
Загрузка...