Бразилия: Серия A 2019

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Атлетико Минейро
0:3
Второй тайм: 72'
Интернасьональ
0'
0:1
29' Гол
William Pottker
0:2
53' Гол
Неилтон Мейра
0:3
64' Гол
William Pottker
72'
188
Cleiton
Schwengber
2
Patric
II
4
Ревер
Умберто
3
Leo
Silva
I
6
Fabio
Santos
IV
5
Ramon
Martinez
Lopez
8
Чара
Йимми
43
Bruno
Roberto
7
Mendes
Elias
II
29
Vinicius
X
9
Оливейра
Рикардо
II
1
Danilo
XVI
31
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
20
Эмерсон
Рамос
44
Klaus
37
Зе
Карлос
33
Густаво
16
Rithely
99
William
Pottker
17
Неилтон
Мейра
77
Paraguaio
23
Собис
Рафаэл
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Интернасьональ
4-2-3-1

Ход матча

29'
0:1
William Pottker
46'
Касарес Хуан
Ramon Martinez Lopez
 
46'
Ди Санто Франко
Оливейра Рикардо II
 
53'
0:2
Неилтон Мейра
(Собис Рафаэл)
64'
0:3
William Pottker
(Heitor Rodrigues da Fonseca)
66'
Натан Аллан
Vinicius X
 

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя
Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера
Интернасьональ Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Интернасьональ 3:0 Крузейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао
Интернасьональ 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Интернасьональ Фламенго 2:0 Интернасьональ Форталеза 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Коринтианс Крузейро 0:1 Интернасьональ Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Насьональ Монтевидео Интернасьональ 1:0 Сеара Насьональ Монтевидео 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Гремио Интернасьональ 1:0 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Байя Васко да Гама 2:1 Интернасьональ

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Интернасьональ: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Интернасьональ 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:1 Атлетико Минейро Копа Суль-Минас-Рио Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Кубок
Интернасьональ 1:2 Атлетико Минейро Кубок Атлетико Минейро 3:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:3 Атлетико Минейро Серия A Интернасьональ 3:1 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Кубок Либертадорес Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Интернасьональ 3:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:4 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 19 13 3 3 42 - 18 42
2. Палмейрас 19 11 6 2 30 - 14 39
3. Сантос 19 11 4 4 30 - 19 37
4. Интернасьональ 2:0 19 10 3 6 24 - 16 33
5. Коринтианс 18 8 8 2 21 - 11 32
6. Сан-Паулу 18 8 7 3 20 - 12 31
7. Байя 18 8 6 4 21 - 15 30
8. Атлетико Минейро 0:2 19 8 3 8 23 - 22 27
9. Ботафого Рибейрао 19 8 3 8 18 - 19 27
10. Атлетико Паранаэнсе 0:1 19 8 2 9 25 - 19 26
11. Гремио 18 6 7 5 24 - 22 25
12. Васко да Гама 19 6 5 8 18 - 26 23
13. Сеара 19 6 4 9 21 - 20 22
14. Форталеза 18 6 3 9 21 - 25 21
15. Гойяс 18 6 3 9 17 - 29 21
16. Крузейро 19 4 6 9 16 - 28 18
17. Флуминенсе 18 4 3 11 20 - 29 15
18. Алагоано 18 3 6 9 7 - 24 15
19. Шапекоэнсе 19 3 5 11 17 - 32 14
20. Аваи 1:0 19 2 7 10 10 - 25 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - William Pottker бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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