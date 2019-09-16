Бразилия: Серия A 2019
0:1
55' ГолHector Ariel Bustamante
59' Желтая карточкаПато Алешандре
70' Желтая карточкаJordi
86' Желтая карточкаBruno Alves IV
1:1
87' ГолРейналдо Мануэл
90' Желтая карточкаКлебер Жан
10
Алвес
Даниэл
3
Bruno
VI
28
Че
Че
14
Lizeiro
39
Antony
15
Эрнанес
Лима
22
Ewerthon
VI
9
Pablo
I
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Алвес ДаниэлЗащитник
-
3 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Че ЧеПолузащитник
-
14 LizeiroПолузащитник
-
39 AntonyПолузащитник
-
15 Эрнанес ЛимаПолузащитник
-
22 Ewerthon VIПолузащитник
-
9 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Луан МишельПолузащитник
-
21 RanielНападающий
- Нападающий
-
12 Витор БуэноНападающий
-
43 Walce
-
11 Helio Junio
-
16 Leo XV
-
26 Igor Gomes
-
1 Jean V
-
- Основной состав
-
12 JordiВратарь
-
8 DawhanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Euller IIПолузащитник
- Полузащитник
-
99 АлександроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 CelsinhoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Клебер ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
11 Emilton
Ход матча
59'
60'
61'
62'
70'
86'
87'
1:1
90'
Предыдущие игры
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +8 =7 -5Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу
Сан-Паулу 1:0 Сеара Сан-Паулу 3:2 Сантос Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Аваи 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Крузейро Байя 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Форталеза 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Фламенго Гойяс 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао
Алагоано Последние 20 матчей: +5 =6 -9Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано
Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил
Последние игры между собой
Сан-Паулу: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Алагоано: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|19
|13
|3
|3
|42 - 18
|42
|2.
|Палмейрас
|19
|11
|6
|2
|30 - 14
|39
|3.
|Сантос
|19
|11
|4
|4
|30 - 19
|37
|4.
|Интернасьональ
|19
|10
|3
|6
|25 - 17
|33
|5.
|Коринтианс
|19
|8
|8
|3
|21 - 12
|32
|6.
|Сан-Паулу
|19
|8
|8
|3
|21 - 13
|32
|7.
|Байя
|19
|8
|7
|4
|22 - 16
|31
|8.
|Гремио
|19
|7
|7
|5
|27 - 22
|28
|9.
|Атлетико Минейро
|19
|8
|3
|8
|24 - 23
|27
|10.
|Ботафого Рибейрао
|19
|8
|3
|8
|18 - 19
|27
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|8
|2
|9
|25 - 19
|26
|12.
|Васко да Гама
|19
|6
|5
|8
|18 - 26
|23
|13.
|Сеара
|19
|6
|4
|9
|21 - 20
|22
|14.
|Форталеза
|19
|6
|4
|9
|22 - 26
|22
|15.
|Гойяс
|19
|6
|3
|10
|17 - 32
|21
|16.
|Флуминенсе
|19
|5
|3
|11
|21 - 29
|18
|17.
|Крузейро
|19
|4
|6
|9
|16 - 28
|18
|18.
|Алагоано
|19
|3
|7
|9
|8 - 25
|16
|19.
|Шапекоэнсе
|19
|3
|5
|11
|17 - 32
|14
|20.
|Аваи
|19
|2
|7
|10
|10 - 25
|13
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