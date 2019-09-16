Бразилия: Серия A 2019

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Сан-Паулу
1:1
Конец матча
Алагоано
0'
0:1
55' Гол
Hector Ariel Bustamante
59' Желтая карточка
Пато Алешандре
70' Желтая карточка
Jordi
86' Желтая карточка
Bruno Alves IV
1:1
87' Гол
Рейналдо Мануэл
90' Желтая карточка
Клебер Жан
90'+5
23
Tiago
Luis
Volpi
10
Алвес
Даниэл
3
Bruno
VI
5
Арболеда
Роберт
6
Рейналдо
Мануэл
28
Че
Че
14
Lizeiro
39
Antony
15
Эрнанес
Лима
22
Ewerthon
VI
9
Pablo
I
12
Jordi
8
Dawhan
3
Алан
Коста
4
Castan
da
Silva
Luciano
6
Карлиньос
Андраде
5
Ronaldo
Aparecido
Rodrigues
II
7
Joao
Vitor
II
18
Hector
Ariel
Bustamante
16
Euller
II
20
Аподи
Диаллиссон
99
Александро
Сан-Паулу
4-2-3-1
Алагоано
4-2-3-1

Ход матча

46'
Пато Алешандре
Ewerthon VI
 
55'
0:1
Hector Ariel Bustamante
(Ronaldo Aparecido Rodrigues II)
59'
Пато Алешандре
 
60'
 
Клебер Жан
Euller II
61'
Antony
 
62'
Igor Gomes
Lizeiro
 
68'
 
Alisson Safira
Александро
70'
 
Jordi
79'
 
Bruno Alves IV
Hector Ariel Bustamante
86'
 
Bruno Alves IV
87'
Рейналдо Мануэл
(Bruno VI)
1:1
90'
 
Клебер Жан

Предыдущие игры

Сан-Паулу Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу
Сан-Паулу 1:0 Сеара Сан-Паулу 3:2 Сантос Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Аваи 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Крузейро Байя 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Форталеза 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Фламенго Гойяс 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао
Алагоано Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Алагоано
Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил

Последние игры между собой

Сан-Паулу: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Алагоано: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Алагоано 0:2 Сан-Паулу Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 19 13 3 3 42 - 18 42
2. Палмейрас 19 11 6 2 30 - 14 39
3. Сантос 19 11 4 4 30 - 19 37
4. Интернасьональ 19 10 3 6 25 - 17 33
5. Коринтианс 19 8 8 3 21 - 12 32
6. Сан-Паулу 19 8 8 3 21 - 13 32
7. Байя 19 8 7 4 22 - 16 31
8. Гремио 19 7 7 5 27 - 22 28
9. Атлетико Минейро 19 8 3 8 24 - 23 27
10. Ботафого Рибейрао 19 8 3 8 18 - 19 27
11. Атлетико Паранаэнсе 19 8 2 9 25 - 19 26
12. Васко да Гама 19 6 5 8 18 - 26 23
13. Сеара 19 6 4 9 21 - 20 22
14. Форталеза 19 6 4 9 22 - 26 22
15. Гойяс 19 6 3 10 17 - 32 21
16. Флуминенсе 19 5 3 11 21 - 29 18
17. Крузейро 19 4 6 9 16 - 28 18
18. Алагоано 19 3 7 9 8 - 25 16
19. Шапекоэнсе 19 3 5 11 17 - 32 14
20. Аваи 19 2 7 10 10 - 25 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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