США: МЛС 2019
Торонто
3:2
Конец матча
Стадион: БМО Филд
Колорадо Рэпидс
1:0
8' ГолТсубаса Эндо
10' Желтая карточкаLalas Abubakar
2:0
13' ПенальтиПосуэло Алехандро
2:1
31' ГолKeegan Rosenberry
59' Желтая карточкаАлтидор Жози
2:2
62' ГолРубио Диего
64' Желтая карточкаРубио Диего
3:2
70' ГолОсорио Джонатан
74' Желтая карточкаМавинга Крис
23
Мавинга
Крис
96
Ауро
Альваро
31
Тсубаса
Эндо
17
Алтидор
Жози
31
Ирвин
Клинт
13
Samuel
Vines
28
Николсон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
-
18 Nick DeLeonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
31 Ирвин КлинтВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Samuel VinesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Matt Hundley
-
15 Andre Rawls
-
26 Cole Bassett
-
Главный тренер: Robin Fraser
Ход матча
8'
1:0
10'
13'
31'
59'
62'
2:2
64'
70'
74'
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: +6 =8 -6Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт
Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +9 =4 -7Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс
Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру
Последние игры между собой
Торонто: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
Колорадо Рэпидс: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
Колорадо Рэпидс 1:0 Торонто МЛС Торонто 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС Торонто 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Торонто МЛС Торонто 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Торонто 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Торонто МЛС Торонто 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:1 Торонто МЛС Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Торонто МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Торонто МЛС Торонто 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|30
|16
|9
|5
|56 - 37
|57
|2.
|Филадельфия Юнион
|30
|15
|7
|8
|55 - 43
|52
|3.
|Атланта Юнайтед
|29
|15
|3
|11
|48 - 36
|48
|4.
|Торонто
|31
|12
|9
|10
|53 - 49
|45
|5.
|Ди Си Юнайтед
|31
|12
|9
|10
|40 - 38
|45
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|12
|5
|13
|49 - 48
|41
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|30
|10
|10
|10
|45 - 52
|40
|8.
|Монреаль Импакт
|31
|11
|4
|16
|42 - 57
|37
|9.
|Чикаго Файр
|31
|9
|10
|12
|48 - 43
|37
|10.
|Орландо Сити
|31
|9
|9
|13
|40 - 44
|36
|11.
|Коламбус Кру
|31
|9
|7
|15
|36 - 45
|34
|12.
|Цинциннати
|30
|6
|3
|21
|30 - 72
|21
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|19
|7
|4
|77 - 33
|64
|2.
|Сиэтл Саундерс
|30
|14
|7
|9
|50 - 47
|49
|3.
|Миннесота Юнайтед
|30
|14
|6
|10
|49 - 40
|48
|4.
|Реал Солт-Лейк
|30
|14
|4
|12
|42 - 38
|46
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|30
|13
|5
|12
|49 - 46
|44
|6.
|Портленд Тимберс
|29
|13
|4
|12
|45 - 42
|43
|7.
|Даллас
|30
|12
|7
|11
|47 - 42
|43
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|29
|13
|3
|13
|42 - 47
|42
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|10
|7
|12
|42 - 47
|37
|10.
|Колорадо Рэпидс
|31
|10
|6
|15
|51 - 58
|36
|11.
|Хьюстон Динамо
|30
|10
|4
|16
|41 - 51
|34
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|31
|7
|9
|15
|32 - 54
|30
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