США: МЛС 2019

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Торонто
3:2
Конец матча

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
8' Гол
Тсубаса Эндо
10' Желтая карточка
Lalas Abubakar
2:0
13' Пенальти
Посуэло Алехандро
2:1
31' Гол
Keegan Rosenberry
59' Желтая карточка
Алтидор Жози
2:2
62' Гол
Рубио Диего
64' Желтая карточка
Рубио Диего
3:2
70' Гол
Осорио Джонатан
74' Желтая карточка
Мавинга Крис
90'+5
16
Вестберг
Квентин
22
Richie
Laryea
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
96
Ауро
Альваро
4
Брэдли
Майкл
8
Дельгадо
Марко
31
Тсубаса
Эндо
10
Посуэло
Алехандро
7
Бенезе
Николя
17
Алтидор
Жози
31
Ирвин
Клинт
2
Keegan
Rosenberry
6
Lalas
Abubakar
5
Смит
Томми
13
Samuel
Vines
10
Акоста
Келлин
II
4
Уилсон
Дэнни
28
Николсон
Сэм
7
Рубио
Диего
99
Andre
Shinyashiki
23
Kei
Ansu
Kamara
Торонто
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

Ход матча

8'
Тсубаса Эндо
(Richie Laryea)
1:0
10'
 
Lalas Abubakar
13'
Посуэло Алехандро
2:0
31'
2:1
Keegan Rosenberry
40'
Осорио Джонатан
Бенезе Николя
 
59'
Алтидор Жози
 
62'
2:2
Рубио Диего
(Николсон Сэм)
64'
Erickson Gallardo
Тсубаса Эндо
 
64'
 
Рубио Диего
65'
 
Льюис Джонатан
Уилсон Дэнни
70'
Осорио Джонатан
(Erickson Gallardo)
3:2
74'
Мавинга Крис
 
84'
 
Nicolas Mezquida
Andre Shinyashiki
86'
Nick DeLeon
Посуэло Алехандро
 

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт
Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс
Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру

Последние игры между собой

Торонто: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
Колорадо Рэпидс: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
Колорадо Рэпидс 2:0 Торонто МЛС Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс Лига Чемпионов КОНКАКАФ Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто Лига Чемпионов КОНКАКАФ Торонто 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС
Колорадо Рэпидс 1:0 Торонто МЛС Торонто 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС Торонто 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Торонто МЛС Торонто 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Торонто 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Торонто МЛС Торонто 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:1 Торонто МЛС Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Торонто МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Торонто МЛС Торонто 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 30 16 9 5 56 - 37 57
2. Филадельфия Юнион 30 15 7 8 55 - 43 52
3. Атланта Юнайтед 29 15 3 11 48 - 36 48
4. Торонто 31 12 9 10 53 - 49 45
5. Ди Си Юнайтед 31 12 9 10 40 - 38 45
6. Нью-Йорк Ред Буллз 30 12 5 13 49 - 48 41
7. Нью-Инглэнд Революшн 30 10 10 10 45 - 52 40
8. Монреаль Импакт 31 11 4 16 42 - 57 37
9. Чикаго Файр 31 9 10 12 48 - 43 37
10. Орландо Сити 31 9 9 13 40 - 44 36
11. Коламбус Кру 31 9 7 15 36 - 45 34
12. Цинциннати 30 6 3 21 30 - 72 21

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 19 7 4 77 - 33 64
2. Сиэтл Саундерс 30 14 7 9 50 - 47 49
3. Миннесота Юнайтед 30 14 6 10 49 - 40 48
4. Реал Солт-Лейк 30 14 4 12 42 - 38 46
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 30 13 5 12 49 - 46 44
6. Портленд Тимберс 29 13 4 12 45 - 42 43
7. Даллас 30 12 7 11 47 - 42 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 29 13 3 13 42 - 47 42
9. Спортинг Канзас-Сити 29 10 7 12 42 - 47 37
10. Колорадо Рэпидс 31 10 6 15 51 - 58 36
11. Хьюстон Динамо 30 10 4 16 41 - 51 34
12. Ванкувер Уайткэпс 31 7 9 15 32 - 54 30
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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