США: МЛС 2019

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Портленд Тимберс
0:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0'
0:1
25' Гол в свои ворота
Туилома Билл
37'
12
Steve
Clark
2
Морейра
Хорхе
25
Туилома
Билл
5
Дильна
Клод
4
Вильяфана
Хорхе
21
Diego
Chara
11
Поло Энди
30
Уильямсон
Эрик
44
Лориа
Марвин
8
Валери
Диего
17
Jeremy
Ebobisse
24
Хемид
Билл
4
Каноуз
Расселл
13
Брийян
Фредерик
15
Бирнбом
Стив
28
Joseph
Mora
18
Фелипе
Мартинс
5
Морено
Хуниор
8
Сегура
Улисес
7
Арриола
Пол
11
Lucas
Rodriguez
III
9
Руни
Уэйн
Портленд Тимберс
4-3-3
Ди Си Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

25'
0:1
Туилома Билл

Предыдущие игры

Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:2 Атланта Юнайтед
Портленд Тимберс 3:2 Чикаго Файр Портленд Тимберс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:1 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:0 Даллас Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 4:0 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед
Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ди Си Юнайтед 3:3 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис

Последние игры между собой

Портленд Тимберс: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Ди Си Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Ди Си Юнайтед 4:1 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 4:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС
Портленд Тимберс 3:2 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:3 Ди Си Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 30 16 9 5 56 - 37 57
2. Филадельфия Юнион 30 15 7 8 55 - 43 52
3. Атланта Юнайтед 29 15 3 11 48 - 36 48
4. Ди Си Юнайтед 1:0 31 12 9 10 40 - 38 45
5. Торонто 30 11 9 10 50 - 47 42
6. Нью-Йорк Ред Буллз 29 12 5 12 47 - 44 41
7. Нью-Инглэнд Революшн 30 10 10 10 45 - 52 40
8. Монреаль Импакт 31 11 4 16 42 - 57 37
9. Чикаго Файр 31 9 10 12 48 - 43 37
10. Орландо Сити 31 9 9 13 40 - 44 36
11. Коламбус Кру 31 9 7 15 36 - 45 34
12. Цинциннати 30 6 3 21 30 - 72 21

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 19 7 4 77 - 33 64
2. Реал Солт-Лейк 29 14 4 11 41 - 35 46
3. Сиэтл Саундерс 29 13 7 9 46 - 45 46
4. Миннесота Юнайтед 29 13 6 10 46 - 39 45
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 30 13 5 12 49 - 46 44
6. Портленд Тимберс 0:1 29 13 4 12 45 - 42 43
7. Даллас 30 12 7 11 47 - 42 43
8. Лос-Анджелес Гэлакси 29 13 3 13 42 - 47 42
9. Спортинг Канзас-Сити 29 10 7 12 42 - 47 37
10. Колорадо Рэпидс 30 10 6 14 49 - 55 36
11. Хьюстон Динамо 30 10 4 16 41 - 51 34
12. Ванкувер Уайткэпс 31 7 9 15 32 - 54 30
  • Первый тайм
  • Описание гола
    25'
    ГООООООООЛ - Туилома Билл очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Providence Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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