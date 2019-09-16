США: МЛС 2019

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Лос-Анджелес Гэлакси
3:1
Второй тайм: 66'

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0'
14' Желтая карточка
Фельтшер Рольф
0:1
24' Гол
Гутьеррес Фелипе
1:1
32' Гол
Ибрагимович Златан
43' Желтая карточка
Graham Smith
45' Желтая карточка
Жерсу Фернандеш
2:1
48' Гол
Корона Джо
3:1
51' Гол
Ибрагимович Златан
66'
1
Бингэм
Дэвид
25
Фельтшер
Рольф
5
Стирс
Дэниэл
3
Полента
Диего
4
David
Romney
17
Ллетгет
Себастьян
8
Дос
Сантос
Хонатан
14
Корона
Джо
18
Антуна
Уриэль
9
Ибрагимович
Златан
10
Павон
Кристиан
29
Tim
Melia
8
Зуси
Грэм
16
Graham
Smith
5
Беслер
Мэтт
36
Мартинш
Луиш
6
Санчес
Илье
21
Гутьеррес
Фелипе
7
Рассел
Джонни
17
Эспиноза
Роджер
12
Жерсу
Фернандеш
19
Erik
Hurtado
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3
Спортинг Канзас-Сити
4-2-3-1

Ход матча

14'
Фельтшер Рольф
 
24'
0:1
Гутьеррес Фелипе
(Жерсу Фернандеш)
32'
Ибрагимович Златан
1:1
43'
 
Graham Smith
45'
 
Жерсу Фернандеш
48'
Корона Джо
(Павон Кристиан)
2:1
51'
Ибрагимович Златан
(Фельтшер Рольф)
3:1

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Orange County FC Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Ванкувер Уайткэпс 0:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс

Последние игры между собой

Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Спортинг Канзас-Сити: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 30 16 9 5 56 - 37 57
2. Филадельфия Юнион 30 15 7 8 55 - 43 52
3. Атланта Юнайтед 29 15 3 11 48 - 36 48
4. Торонто 31 12 9 10 53 - 49 45
5. Ди Си Юнайтед 31 12 9 10 40 - 38 45
6. Нью-Йорк Ред Буллз 30 12 5 13 49 - 48 41
7. Нью-Инглэнд Революшн 30 10 10 10 45 - 52 40
8. Монреаль Импакт 31 11 4 16 42 - 57 37
9. Чикаго Файр 31 9 10 12 48 - 43 37
10. Орландо Сити 31 9 9 13 40 - 44 36
11. Коламбус Кру 31 9 7 15 36 - 45 34
12. Цинциннати 30 6 3 21 30 - 72 21

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 19 7 4 77 - 33 64
2. Сиэтл Саундерс 30 14 7 9 50 - 47 49
3. Миннесота Юнайтед 30 14 6 10 49 - 40 48
4. Реал Солт-Лейк 30 14 4 12 42 - 38 46
5. Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 30 14 3 13 45 - 48 45
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 30 13 5 12 49 - 46 44
7. Портленд Тимберс 29 13 4 12 45 - 42 43
8. Даллас 30 12 7 11 47 - 42 43
9. Спортинг Канзас-Сити 1:3 30 10 7 13 43 - 50 37
10. Колорадо Рэпидс 31 10 6 15 51 - 58 36
11. Хьюстон Динамо 30 10 4 16 41 - 51 34
12. Ванкувер Уайткэпс 31 7 9 15 32 - 54 30
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dignity Health Sports Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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