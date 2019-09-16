США: МЛС 2019
Лос-Анджелес Гэлакси
3:1
Второй тайм: 66'
Стадион: Dignity Health Sports Park
Спортинг Канзас-Сити
14' Желтая карточкаФельтшер Рольф
0:1
24' ГолГутьеррес Фелипе
1:1
32' ГолИбрагимович Златан
43' Желтая карточкаGraham Smith
45' Желтая карточкаЖерсу Фернандеш
2:1
48' ГолКорона Джо
3:1
51' ГолИбрагимович Златан
14
Корона
Джо
29
Tim
Melia
16
Graham
Smith
36
Мартинш
Луиш
19
Erik
Hurtado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Matt LampsonВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Понтиус КрисПолузащитник
-
22 Акинола АйоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
- Основной состав
-
29 Tim MeliaВратарь
- Защитник
-
16 Graham SmithЗащитник
- Защитник
-
36 Мартинш ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Erik HurtadoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Seth SinovicЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Eric Dick
-
Главный тренер: Peter Vermes
Ход матча
14'
24'
32'
43'
45'
48'
2:1
51'
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +7 =2 -11Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Orange County FC Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: +8 =3 -9Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Ванкувер Уайткэпс 0:3 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Спортинг Канзас-Сити: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|30
|16
|9
|5
|56 - 37
|57
|2.
|Филадельфия Юнион
|30
|15
|7
|8
|55 - 43
|52
|3.
|Атланта Юнайтед
|29
|15
|3
|11
|48 - 36
|48
|4.
|Торонто
|31
|12
|9
|10
|53 - 49
|45
|5.
|Ди Си Юнайтед
|31
|12
|9
|10
|40 - 38
|45
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|12
|5
|13
|49 - 48
|41
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|30
|10
|10
|10
|45 - 52
|40
|8.
|Монреаль Импакт
|31
|11
|4
|16
|42 - 57
|37
|9.
|Чикаго Файр
|31
|9
|10
|12
|48 - 43
|37
|10.
|Орландо Сити
|31
|9
|9
|13
|40 - 44
|36
|11.
|Коламбус Кру
|31
|9
|7
|15
|36 - 45
|34
|12.
|Цинциннати
|30
|6
|3
|21
|30 - 72
|21
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|19
|7
|4
|77 - 33
|64
|2.
|Сиэтл Саундерс
|30
|14
|7
|9
|50 - 47
|49
|3.
|Миннесота Юнайтед
|30
|14
|6
|10
|49 - 40
|48
|4.
|Реал Солт-Лейк
|30
|14
|4
|12
|42 - 38
|46
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3:1
|30
|14
|3
|13
|45 - 48
|45
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|30
|13
|5
|12
|49 - 46
|44
|7.
|Портленд Тимберс
|29
|13
|4
|12
|45 - 42
|43
|8.
|Даллас
|30
|12
|7
|11
|47 - 42
|43
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:3
|30
|10
|7
|13
|43 - 50
|37
|10.
|Колорадо Рэпидс
|31
|10
|6
|15
|51 - 58
|36
|11.
|Хьюстон Динамо
|30
|10
|4
|16
|41 - 51
|34
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|31
|7
|9
|15
|32 - 54
|30
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