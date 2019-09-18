Норвегия: Первый дивизион 2019

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Скейд
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 412
Согндаль
0'
0:1
15' Гол
Sivert Heggheim Mannsverk
0:2
28' Гол
Шульц Эрик
1:2
29' Гол
Johannes Andres Nunez Godoy
74' Желтая карточка
Taofeek Ismaheel
2:2
80' Гол
Johannes Andres Nunez Godoy
90' Желтая карточка
Fredrik Tobias Berglie
90'+4
12
Emil
Fiskvik
3
Stian
Pettersen
II
18
Fredrik
Tobias
Berglie
17
Ayoub
Aleesami
5
Tom
Even
Skogsrud
27
Charles
Ezeh
6
Mohammed
Mahnin
22
Henning
Toensberg
Andresen
16
Johannes
Andres
Nunez
Godoy
9
Peter
Michael
21
Taofeek
Ismaheel
1
Дингеланд
Матиас
2
Тотлэнд
Томас
16
Росет
Мартин-Уве
30
Огбу
Иго
8
Tomas
Kristoffersen
23
Sivert
Heggheim
Mannsverk
5
Фредриксен
Ульрик
15
Солтведт
Йоахим
11
Ховен
Андреас
18
Kristoffer
Hoven
7
Шульц
Эрик
Скейд
4-3-3
Согндаль
3-4-3

Ход матча

15'
0:1
Sivert Heggheim Mannsverk
(Солтведт Йоахим)
28'
0:2
Шульц Эрик
(Sivert Heggheim Mannsverk)
29'
Johannes Andres Nunez Godoy
(Taofeek Ismaheel)
1:2
46'
 
Ульрик Фло
Kristoffer Hoven
67'
Hassan Mohamed Yousef
Mohammed Mahnin
 
70'
 
Йенсен Сикстен
Ховен Андреас
71'
Будусон Джонни
Peter Michael
 
74'
Taofeek Ismaheel
 
80'
Johannes Andres Nunez Godoy
(Будусон Джонни)
2:2
83'
Mustafa Hassan Ahmad
Taofeek Ismaheel
 
89'
 
Alioune Ndour
Тотлэнд Томас
90'
Fredrik Tobias Berglie
 

Предыдущие игры

Скейд Последние 20 матчей: +3 =5 -12
КФУМ 2:1 Скейд Скейд 0:2 Конгсвингер Ерв 5:1 Скейд Скейд 1:1 Старт
Скейд 2:2 Саннефьёрд Тромсдален 1:0 Скейд Скейд 0:1 Олесунн Конгсвингер 0:2 Скейд Стрёммен 1:1 Скейд Скейд 1:2 Нест-Сотра Согндаль 4:2 Скейд Скейд 0:3 Ранхейм Скейд 1:1 КФУМ Старт 2:0 Скейд Скейд 0:0 Санднес Хьельсос 3:4 Скейд Саннефьёрд 1:0 Скейд Скейд 2:3 Рёуфосс Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Ряди 0:9 Скейд
Согндаль Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Согндаль 1:1 Саннефьёрд Старт 1:0 Согндаль Согндаль 2:1 Конгсвингер Тромсдален 0:1 Согндаль
Согндаль 2:3 Олесунн Нутодден 1:3 Согндаль Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Ерв 1:1 Согндаль Согндаль 0:1 Старт Согндаль 5:2 Тромсдален Конгсвингер 3:0 Согндаль Согндаль 4:2 Скейд Согндаль 1:2 Бранн Согндаль 4:2 Стрёммен Бранн 3:2 Согндаль Саннефьёрд 0:3 Согндаль Хёдд 0:2 Согндаль Нест-Сотра 1:0 Согндаль Согндаль 4:2 КФУМ Хам-Кам 0:0 Согндаль

Последние игры между собой

Скейд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Согндаль: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Согндаль 4:2 Скейд Первый дивизион Скейд 1:1 Согндаль Адекколига Согндаль 2:1 Скейд Адекколига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 23 19 3 1 52 - 19 60
2. Старт 23 15 4 4 39 - 21 49
3. Саннефьёрд 23 14 7 2 38 - 22 49
4. КФУМ 23 11 6 6 50 - 36 39
5. Согндаль 23 10 5 8 42 - 34 35
6. Рёуфосс 23 11 1 11 38 - 42 34
7. Конгсвингер 23 10 4 9 26 - 27 34
8. Нест-Сотра 23 9 6 8 32 - 26 33
9. Санднес 23 8 5 10 36 - 35 29
10. Хам-Кам 23 8 5 10 32 - 35 29
11. Ерв 23 7 8 8 31 - 38 29
12. Улленсакер-Киса 23 8 4 11 38 - 39 28
13. Нутодден 23 6 3 14 28 - 39 21
14. Стрёммен 23 3 9 11 22 - 38 18
15. Скейд 23 3 8 12 25 - 38 17
16. Тромсдален 23 2 2 19 28 - 68 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Johannes Andres Nunez Godoy бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Шульц Эрик бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Sivert Heggheim Mannsverk бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nordre Asen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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