Норвегия: Первый дивизион 2019
Скейд
2:2
Конец матча
Стадион: Nordre Asen Зрители: 412
Согндаль
0:1
15' ГолSivert Heggheim Mannsverk
0:2
28' ГолШульц Эрик
1:2
29' ГолJohannes Andres Nunez Godoy
74' Желтая карточкаTaofeek Ismaheel
2:2
80' ГолJohannes Andres Nunez Godoy
90' Желтая карточкаFredrik Tobias Berglie
12
Emil
Fiskvik
27
Charles
Ezeh
- Основной состав
-
12 Emil FiskvikВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Charles EzehПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Том Нордли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
10 Адамс АкорНападающий
- Нападающий
-
35 Eirik Lereng
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
Ход матча
15'
28'
29'
74'
80'
Предыдущие игры
Скейд Последние 20 матчей: +3 =5 -12КФУМ 2:1 Скейд Скейд 0:2 Конгсвингер Ерв 5:1 Скейд Скейд 1:1 Старт
Скейд 2:2 Саннефьёрд Тромсдален 1:0 Скейд Скейд 0:1 Олесунн Конгсвингер 0:2 Скейд Стрёммен 1:1 Скейд Скейд 1:2 Нест-Сотра Согндаль 4:2 Скейд Скейд 0:3 Ранхейм Скейд 1:1 КФУМ Старт 2:0 Скейд Скейд 0:0 Санднес Хьельсос 3:4 Скейд Саннефьёрд 1:0 Скейд Скейд 2:3 Рёуфосс Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Ряди 0:9 Скейд
Согндаль Последние 20 матчей: +10 =3 -7Согндаль 1:1 Саннефьёрд Старт 1:0 Согндаль Согндаль 2:1 Конгсвингер Тромсдален 0:1 Согндаль
Согндаль 2:3 Олесунн Нутодден 1:3 Согндаль Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Ерв 1:1 Согндаль Согндаль 0:1 Старт Согндаль 5:2 Тромсдален Конгсвингер 3:0 Согндаль Согндаль 4:2 Скейд Согндаль 1:2 Бранн Согндаль 4:2 Стрёммен Бранн 3:2 Согндаль Саннефьёрд 0:3 Согндаль Хёдд 0:2 Согндаль Нест-Сотра 1:0 Согндаль Согндаль 4:2 КФУМ Хам-Кам 0:0 Согндаль
Последние игры между собой
Скейд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Согндаль: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|23
|19
|3
|1
|52 - 19
|60
|2.
|Старт
|23
|15
|4
|4
|39 - 21
|49
|3.
|Саннефьёрд
|23
|14
|7
|2
|38 - 22
|49
|4.
|КФУМ
|23
|11
|6
|6
|50 - 36
|39
|5.
|Согндаль
|23
|10
|5
|8
|42 - 34
|35
|6.
|Рёуфосс
|23
|11
|1
|11
|38 - 42
|34
|7.
|Конгсвингер
|23
|10
|4
|9
|26 - 27
|34
|8.
|Нест-Сотра
|23
|9
|6
|8
|32 - 26
|33
|9.
|Санднес
|23
|8
|5
|10
|36 - 35
|29
|10.
|Хам-Кам
|23
|8
|5
|10
|32 - 35
|29
|11.
|Ерв
|23
|7
|8
|8
|31 - 38
|29
|12.
|Улленсакер-Киса
|23
|8
|4
|11
|38 - 39
|28
|13.
|Нутодден
|23
|6
|3
|14
|28 - 39
|21
|14.
|Стрёммен
|23
|3
|9
|11
|22 - 38
|18
|15.
|Скейд
|23
|3
|8
|12
|25 - 38
|17
|16.
|Тромсдален
|23
|2
|2
|19
|28 - 68
|8
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