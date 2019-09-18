Норвегия: Первый дивизион 2019
Саннефьёрд
2:0
Конец матча
Стадион: Комплетт.но Арена Зрители: 1870
Стрёммен
1:0
9' ГолMohamed Ofkir
2:0
23' ГолЭнгблом Понтус
81' Желтая карточкаХарвард Сторбек
89' Желтая карточкаOeystein Vestvatn
21
Край
Антон
10
Rufo
Herraiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Rufo HerraizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ulrich NessНападающий
-
19 Селлин КьеллНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
Ход матча
9'
1:0
23'
2:0
81'
Предыдущие игры
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +13 =4 -3Согндаль 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:1 Санднес Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Рёуфосс
Скейд 2:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Старт Саннефьёрд 1:0 Тромсдален Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Ерв 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Саннефьёрд 1:1 Одд Нутодден 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Согндаль Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Ерв 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Скейд Санднес 2:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра Тёнсберг 0:2 Саннефьёрд
Стрёммен Последние 20 матчей: +6 =5 -9Стрёммен 0:0 Старт Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен Стрёммен 0:4 Тромсдален Конгсвингер 3:2 Стрёммен
Стрёммен 1:1 Нутодден Олесунн 3:1 Стрёммен Стрёммен 3:1 Ерв Тромсдален 0:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Скейд Нутодден 3:0 Стрёммен Хёугесунн 2:0 Стрёммен Стрёммен 2:0 Конгсвингер Стрёммен 1:0 Лиллестрём Согндаль 4:2 Стрёммен Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Стрёммен 2:1 Будё-Глимт КФУМ 1:0 Стрёммен Стрёммен 1:2 Олесунн Юнкерен 0:2 Стрёммен
Последние игры между собой
Саннефьёрд: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Стрёммен: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|23
|19
|3
|1
|52 - 19
|60
|2.
|Старт
|23
|15
|4
|4
|39 - 21
|49
|3.
|Саннефьёрд
|23
|14
|7
|2
|38 - 22
|49
|4.
|КФУМ
|23
|11
|6
|6
|50 - 36
|39
|5.
|Согндаль
|23
|10
|5
|8
|42 - 34
|35
|6.
|Рёуфосс
|23
|11
|1
|11
|38 - 42
|34
|7.
|Конгсвингер
|23
|10
|4
|9
|26 - 27
|34
|8.
|Нест-Сотра
|23
|9
|6
|8
|32 - 26
|33
|9.
|Санднес
|23
|8
|5
|10
|36 - 35
|29
|10.
|Хам-Кам
|23
|8
|5
|10
|32 - 35
|29
|11.
|Ерв
|23
|7
|8
|8
|31 - 38
|29
|12.
|Улленсакер-Киса
|23
|8
|4
|11
|38 - 39
|28
|13.
|Нутодден
|23
|6
|3
|14
|28 - 39
|21
|14.
|Стрёммен
|23
|3
|9
|11
|22 - 38
|18
|15.
|Скейд
|23
|3
|8
|12
|25 - 38
|17
|16.
|Тромсдален
|23
|2
|2
|19
|28 - 68
|8
Загрузка...