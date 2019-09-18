Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Саннефьёрд
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 1870
Стрёммен
0'
1:0
9' Гол
Mohamed Ofkir
2:0
23' Гол
Энгблом Понтус
81' Желтая карточка
Харвард Сторбек
89' Желтая карточка
Oeystein Vestvatn
90'+6
1
Alexander
Hovdevik
II
23
Йонссон
Видар
2
Lars
Grorud
13
Хейбротен
Мариус
21
Край
Антон
6
Mohamed
Ofkir
5
Вальес
Энрик
10
Rufo
Herraiz
8
Мьельде
Эрик
24
Тито
Альберто
15
Энгблом
Понтус
97
Morten
Saetra
5
Бьорккьяер
Сверре
4
Kristian
Jahr
16
John
Olav
Norheim
3
Victor
Grodaas
17
Oeystein
Vestvatn
8
Mathias
Blaarud
6
Anders
Dieserud
11
Ulrich
Ness
19
Селлин
Кьелл
7
Mahmoud
Al
Laham
Саннефьёрд
4-2-3-1
Стрёммен
4-3-3

Ход матча

9'
Mohamed Ofkir
(Край Антон)
1:0
23'
Энгблом Понтус
(Lars Grorud)
2:0
62'
 
Andreas Hellum
Ulrich Ness
68'
Куртович Виллиам
Мьельде Эрик
 
71'
 
Mustafa Achrifi
Anders Dieserud
74'
Харвард Сторбек
Rufo Herraiz
 
78'
 
Magnus Tvedte
Mahmoud Al Laham
81'
Харвард Сторбек
 
84'
George Nuah Gibson
Энгблом Понтус
 
89'
 
Oeystein Vestvatn

Предыдущие игры

Саннефьёрд Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Согндаль 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:1 Санднес Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Рёуфосс
Скейд 2:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Старт Саннефьёрд 1:0 Тромсдален Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Ерв 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Саннефьёрд 1:1 Одд Нутодден 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Согндаль Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Ерв 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Скейд Санднес 2:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра Тёнсберг 0:2 Саннефьёрд
Стрёммен Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Стрёммен 0:0 Старт Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен Стрёммен 0:4 Тромсдален Конгсвингер 3:2 Стрёммен
Стрёммен 1:1 Нутодден Олесунн 3:1 Стрёммен Стрёммен 3:1 Ерв Тромсдален 0:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Скейд Нутодден 3:0 Стрёммен Хёугесунн 2:0 Стрёммен Стрёммен 2:0 Конгсвингер Стрёммен 1:0 Лиллестрём Согндаль 4:2 Стрёммен Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Стрёммен 2:1 Будё-Глимт КФУМ 1:0 Стрёммен Стрёммен 1:2 Олесунн Юнкерен 0:2 Стрёммен

Последние игры между собой

Саннефьёрд: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Стрёммен: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Первый дивизион Стрёммен 3:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи Стрёммен 0:3 Саннефьёрд Первый дивизион Саннефьёрд 4:1 Стрёммен Первый дивизион
Стрёммен 1:1 Саннефьёрд Первый дивизион Саннефьёрд 1:0 Стрёммен Первый дивизион Саннефьёрд 1:1 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 0:0 Саннефьёрд Первый дивизион Саннефьёрд 1:0 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 1:1 Саннефьёрд Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 23 19 3 1 52 - 19 60
2. Старт 23 15 4 4 39 - 21 49
3. Саннефьёрд 23 14 7 2 38 - 22 49
4. КФУМ 23 11 6 6 50 - 36 39
5. Согндаль 23 10 5 8 42 - 34 35
6. Рёуфосс 23 11 1 11 38 - 42 34
7. Конгсвингер 23 10 4 9 26 - 27 34
8. Нест-Сотра 23 9 6 8 32 - 26 33
9. Санднес 23 8 5 10 36 - 35 29
10. Хам-Кам 23 8 5 10 32 - 35 29
11. Ерв 23 7 8 8 31 - 38 29
12. Улленсакер-Киса 23 8 4 11 38 - 39 28
13. Нутодден 23 6 3 14 28 - 39 21
14. Стрёммен 23 3 9 11 22 - 38 18
15. Скейд 23 3 8 12 25 - 38 17
16. Тромсдален 23 2 2 19 28 - 68 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Энгблом Понтус бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Mohamed Ofkir бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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