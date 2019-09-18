Норвегия: Первый дивизион 2019

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Олесунн
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 3465
КФУМ
0'
42' Желтая карточка
Гретарссон Даниэль
0:1
44' Пенальти
Robin Rasch
1:1
45' Гол
Агдестейн Торбьерн
2:1
55' Пенальти
Niklas Fernando Nygaard Castro
56' Вторая желтая карточка
Гретарссон Даниэль
90' Желтая карточка
Ли Андреас
90'+6
1
Ли
Андреас
15
Staale
Steen
Saethre
3
Гретарссон
Даниэль
4
Гроннер
Йонас
16
Joergen
Hatlehol
11
Трандарсон
Арон-Элис
27
Ассофейфа
Вилмер
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
23
Агдестейн
Торбьерн
10
Фридьонссон
Хольмберт
1
Simon
Thomas
I
25
Tobias
Collett
33
Хаммер
Йорген
28
Emmanuel
Troudart
31
Брикс
Кристиан
7
Robin
Rasch
21
Tore
Andre
Soeraas
19
Yannis
Maxitas
Moula
8
Сортевик
Стиан
11
David
Tavakoli
9
Abdul-Basit
Agouda
Олесунн
3-5-2
КФУМ
4-2-3-1

Ход матча

19'
 
Dadi Dodou Gaye
Брикс Кристиан
42'
Гретарссон Даниэль
 
44'
0:1
Robin Rasch
45'
Агдестейн Торбьерн
(Фридьонссон Хольмберт)
1:1
55'
Niklas Fernando Nygaard Castro
2:1
56'
Гретарссон Даниэль
 
60'
Oddbjoern Lie
Агдестейн Торбьерн
 
60'
 
Lars Olden Larsen
Abdul-Basit Agouda
71'
Pape Habib Gueye
Фридьонссон Хольмберт
 
82'
 
Хольм Даниэль
Yannis Maxitas Moula
85'
Erikson Lima
Joergen Hatlehol
 
90'
Ли Андреас
 

Предыдущие игры

Олесунн Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Конгсвингер 1:1 Олесунн Олесунн 4:0 Ерв Олесунн 5:2 Хам-Кам Санднес 1:2 Олесунн
Согндаль 2:3 Олесунн Олесунн 3:1 Стрёммен Скейд 0:1 Олесунн Олесунн 2:0 Нест-Сотра КФУМ 2:4 Олесунн Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде Хам-Кам 1:2 Олесунн Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален Стрёммен 1:2 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль
КФУМ Последние 20 матчей: +8 =7 -5
КФУМ 2:1 Скейд Гви 0:0 КФУМ КФУМ 1:0 Аведёре Нутодден 1:1 КФУМ
Карлслунде 2:1 КФУМ КФУМ 5:1 Улленсакер-Киса КФУМ 0:0 Греве Ерв 2:2 КФУМ Хам-Кам 4:4 КФУМ Фредерикссунд 3:1 КФУМ КФУМ 3:0 Санднес КФУМ 1:5 Таарнбю Фредериксберг 0:0 КФУМ Нест-Сотра 2:2 КФУМ БК Унион 1:3 КФУМ КФУМ 2:1 Рёуфосс КФУМ 2:4 Олесунн Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ КФУМ 2:1 Тромсдален КФУМ 2:0 Хам-Кам

Последние игры между собой

Олесунн: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
КФУМ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
КФУМ 2:4 Олесунн Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 23 19 3 1 52 - 19 60
2. Старт 23 15 4 4 39 - 21 49
3. Саннефьёрд 23 14 7 2 38 - 22 49
4. КФУМ 23 11 6 6 50 - 36 39
5. Согндаль 23 10 5 8 42 - 34 35
6. Рёуфосс 23 11 1 11 38 - 42 34
7. Конгсвингер 23 10 4 9 26 - 27 34
8. Нест-Сотра 23 9 6 8 32 - 26 33
9. Санднес 23 8 5 10 36 - 35 29
10. Хам-Кам 23 8 5 10 32 - 35 29
11. Ерв 23 7 8 8 31 - 38 29
12. Улленсакер-Киса 23 8 4 11 38 - 39 28
13. Нутодден 23 6 3 14 28 - 39 21
14. Стрёммен 23 3 9 11 22 - 38 18
15. Скейд 23 3 8 12 25 - 38 17
16. Тромсдален 23 2 2 19 28 - 68 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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