Норвегия: Первый дивизион 2019
Олесунн
2:1
Конец матча
Стадион: Колор Лайн Зрители: 3465
КФУМ
42' Желтая карточкаГретарссон Даниэль
0:1
44' ПенальтиRobin Rasch
1:1
45' ГолАгдестейн Торбьерн
2:1
55' ПенальтиNiklas Fernando Nygaard Castro
56' Вторая желтая карточкаГретарссон Даниэль
90' Желтая карточкаЛи Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фет СондреПолузащитник
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
Ход матча
44'
0:1
45'
55'
90'
Предыдущие игры
Олесунн Последние 20 матчей: +17 =2 -1Конгсвингер 1:1 Олесунн Олесунн 4:0 Ерв Олесунн 5:2 Хам-Кам Санднес 1:2 Олесунн
Согндаль 2:3 Олесунн Олесунн 3:1 Стрёммен Скейд 0:1 Олесунн Олесунн 2:0 Нест-Сотра КФУМ 2:4 Олесунн Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде Хам-Кам 1:2 Олесунн Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален Стрёммен 1:2 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль
КФУМ Последние 20 матчей: +8 =7 -5КФУМ 2:1 Скейд Гви 0:0 КФУМ КФУМ 1:0 Аведёре Нутодден 1:1 КФУМ
Карлслунде 2:1 КФУМ КФУМ 5:1 Улленсакер-Киса КФУМ 0:0 Греве Ерв 2:2 КФУМ Хам-Кам 4:4 КФУМ Фредерикссунд 3:1 КФУМ КФУМ 3:0 Санднес КФУМ 1:5 Таарнбю Фредериксберг 0:0 КФУМ Нест-Сотра 2:2 КФУМ БК Унион 1:3 КФУМ КФУМ 2:1 Рёуфосс КФУМ 2:4 Олесунн Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ КФУМ 2:1 Тромсдален КФУМ 2:0 Хам-Кам
Последние игры между собой
Олесунн: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
КФУМ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|23
|19
|3
|1
|52 - 19
|60
|2.
|Старт
|23
|15
|4
|4
|39 - 21
|49
|3.
|Саннефьёрд
|23
|14
|7
|2
|38 - 22
|49
|4.
|КФУМ
|23
|11
|6
|6
|50 - 36
|39
|5.
|Согндаль
|23
|10
|5
|8
|42 - 34
|35
|6.
|Рёуфосс
|23
|11
|1
|11
|38 - 42
|34
|7.
|Конгсвингер
|23
|10
|4
|9
|26 - 27
|34
|8.
|Нест-Сотра
|23
|9
|6
|8
|32 - 26
|33
|9.
|Санднес
|23
|8
|5
|10
|36 - 35
|29
|10.
|Хам-Кам
|23
|8
|5
|10
|32 - 35
|29
|11.
|Ерв
|23
|7
|8
|8
|31 - 38
|29
|12.
|Улленсакер-Киса
|23
|8
|4
|11
|38 - 39
|28
|13.
|Нутодден
|23
|6
|3
|14
|28 - 39
|21
|14.
|Стрёммен
|23
|3
|9
|11
|22 - 38
|18
|15.
|Скейд
|23
|3
|8
|12
|25 - 38
|17
|16.
|Тромсдален
|23
|2
|2
|19
|28 - 68
|8
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