США: МЛС 2019
Цинциннати
0:2
Конец матча
Стадион: Nippert Stadium
Атланта Юнайтед
14' Желтая карточкаМерам Жустин
49' Желтая карточкаЭскобар Франко
0:1
59' ГолМартинес Хосеф
0:2
65' ГолМартинес Хосеф
66' Желтая карточкаПирес Леандро
90' Желтая карточкаСтанко Калеб
14
Хагглунд
Ник
27
Эйлаш
Фатей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
-
27 Эйлаш ФатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хойт ДжастинЗащитник
- Полузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
13 Jimmy Hague
-
Главный тренер: Янс Рон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мерам ЖустинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Alec KannВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Перейра ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Бур Франк
Ход матча
14'
49'
59'
65'
0:2
66'
90'
Предыдущие игры
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =1 -15Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру
Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =1 -6Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед
Портленд Тимберс 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Сент-Луис Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:1 Чарлстон Бэттери Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр
Последние игры между собой
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Атланта Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|30
|16
|9
|5
|56 - 37
|57
|2.
|Филадельфия Юнион
|30
|15
|7
|8
|55 - 43
|52
|3.
|Атланта Юнайтед
|30
|16
|3
|11
|50 - 36
|51
|4.
|Торонто
|31
|12
|9
|10
|53 - 49
|45
|5.
|Ди Си Юнайтед
|31
|12
|9
|10
|40 - 38
|45
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|12
|5
|13
|49 - 48
|41
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|30
|10
|10
|10
|45 - 52
|40
|8.
|Монреаль Импакт
|31
|11
|4
|16
|42 - 57
|37
|9.
|Чикаго Файр
|31
|9
|10
|12
|48 - 43
|37
|10.
|Орландо Сити
|31
|9
|9
|13
|40 - 44
|36
|11.
|Коламбус Кру
|31
|9
|7
|15
|36 - 45
|34
|12.
|Цинциннати
|31
|6
|3
|22
|30 - 74
|21
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|19
|7
|4
|77 - 33
|64
|2.
|Сиэтл Саундерс
|30
|14
|7
|9
|50 - 47
|49
|3.
|Миннесота Юнайтед
|30
|14
|6
|10
|49 - 40
|48
|4.
|Реал Солт-Лейк
|30
|14
|4
|12
|42 - 38
|46
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|30
|14
|3
|13
|49 - 49
|45
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|30
|13
|5
|12
|49 - 46
|44
|7.
|Портленд Тимберс
|29
|13
|4
|12
|45 - 42
|43
|8.
|Даллас
|30
|12
|7
|11
|47 - 42
|43
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|30
|10
|7
|13
|44 - 54
|37
|10.
|Колорадо Рэпидс
|31
|10
|6
|15
|51 - 58
|36
|11.
|Хьюстон Динамо
|30
|10
|4
|16
|41 - 51
|34
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|31
|7
|9
|15
|32 - 54
|30
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