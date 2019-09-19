США: МЛС 2019

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Цинциннати
0:2
Конец матча

Стадион:
Атланта Юнайтед
0'
14' Желтая карточка
Мерам Жустин
49' Желтая карточка
Эскобар Франко
0:1
59' Гол
Мартинес Хосеф
0:2
65' Гол
Мартинес Хосеф
66' Желтая карточка
Пирес Леандро
90' Желтая карточка
Станко Калеб
90'+4
22
Тытонь
Пшемыслав
17
Депланье
Матье
23
Ван
дер
Верфф
Майкел
14
Хагглунд
Ник
96
Andrew
Gutman
27
Эйлаш
Фатей
6
Бертоне
Леонардо
24
Frankie
Amaya
31
Kekuta
Manneh
45
Ледесма
Эммануэль
36
Гайаю
Джозеф-Клод
1
Гузан
Брэд
2
Эскобар
Франко
12
Miles
Robinson
5
Пирес
Леандро
24
Julian
Gressel
6
Нэйджби
Дарлингтон
11
Eric
Daian
Remedi
14
Мерам
Жустин
10
Мартинес
Гонсало
16
Хайндмен
Эмерсон
7
Мартинес
Хосеф
Цинциннати
4-3-3
Атланта Юнайтед
3-4-2-1

Ход матча

14'
 
Мерам Жустин
49'
 
Эскобар Франко
59'
0:1
Мартинес Хосеф
(Мартинес Гонсало)
60'
 
Вильяльба Эктор
Мартинес Гонсало
65'
0:2
Мартинес Хосеф
(Julian Gressel)
66'
 
Пирес Леандро
68'
Rashawn Dally
Frankie Amaya
 
74'
Лама Ролан
Гайаю Джозеф-Клод
 
79'
Станко Калеб
Эйлаш Фатей
 
86'
 
Перейра Дион
Мерам Жустин
90'
Станко Калеб
 

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру
Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 5:1 Цинциннати
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед
Портленд Тимберс 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 0:2 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Сент-Луис Атланта Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:1 Чарлстон Бэттери Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр

Последние игры между собой

Цинциннати: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Атланта Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 30 16 9 5 56 - 37 57
2. Филадельфия Юнион 30 15 7 8 55 - 43 52
3. Атланта Юнайтед 30 16 3 11 50 - 36 51
4. Торонто 31 12 9 10 53 - 49 45
5. Ди Си Юнайтед 31 12 9 10 40 - 38 45
6. Нью-Йорк Ред Буллз 30 12 5 13 49 - 48 41
7. Нью-Инглэнд Революшн 30 10 10 10 45 - 52 40
8. Монреаль Импакт 31 11 4 16 42 - 57 37
9. Чикаго Файр 31 9 10 12 48 - 43 37
10. Орландо Сити 31 9 9 13 40 - 44 36
11. Коламбус Кру 31 9 7 15 36 - 45 34
12. Цинциннати 31 6 3 22 30 - 74 21

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 19 7 4 77 - 33 64
2. Сиэтл Саундерс 30 14 7 9 50 - 47 49
3. Миннесота Юнайтед 30 14 6 10 49 - 40 48
4. Реал Солт-Лейк 30 14 4 12 42 - 38 46
5. Лос-Анджелес Гэлакси 30 14 3 13 49 - 49 45
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 30 13 5 12 49 - 46 44
7. Портленд Тимберс 29 13 4 12 45 - 42 43
8. Даллас 30 12 7 11 47 - 42 43
9. Спортинг Канзас-Сити 30 10 7 13 44 - 54 37
10. Колорадо Рэпидс 31 10 6 15 51 - 58 36
11. Хьюстон Динамо 30 10 4 16 41 - 51 34
12. Ванкувер Уайткэпс 31 7 9 15 32 - 54 30
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    14'
    Мерам Жустин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nippert Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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