США: МЛС 2019
Ванкувер Уайткэпс
0:1
Перерыв
Стадион: Би-Си Плэйс
Коламбус Кру
17' Желтая карточкаZac MacMath
0:1
18' ПенальтиЗардес Гьяси
35' Желтая карточкаРикеттс Тосайн
45' Желтая карточкаАднан Али
18
Zac
MacMath
23
Саттер
Скотт
53
Аднан
Али
15
Роуз
Энди
29
Рейна
Йорди
1
Ром
Элой
18
Luis
Díaz
IV
34
Мохтар
Юнес
11
Зардес
Гьяси
- Основной состав
-
18 Zac MacMathВратарь
-
23 Саттер СкоттЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Аднан АлиЗащитник
- Полузащитник
-
15 Роуз ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Рейна ЙордиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Крепо МаксимВратарь
-
22 Годой ЭрикЗащитник
-
19 Ласс БангураПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marc Dos Santos
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Luis Díaz IVПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Мохтар ЮнесПолузащитник
-
11 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
-
24 Jon KempinВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
Ход матча
17'
18'
0:1
35'
45'
Предыдущие игры
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +4 =6 -10Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:3 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +5 =6 -9Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру
Коламбус Кру 2:2 Торонто Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:0 Питтсбург Риверхаундз Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру
Последние игры между собой
Ванкувер Уайткэпс: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Коламбус Кру: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|30
|16
|9
|5
|56 - 37
|57
|2.
|Атланта Юнайтед
|31
|17
|3
|11
|53 - 37
|54
|3.
|Филадельфия Юнион
|30
|15
|7
|8
|55 - 43
|52
|4.
|Торонто
|31
|12
|9
|10
|53 - 49
|45
|5.
|Ди Си Юнайтед
|31
|12
|9
|10
|40 - 38
|45
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|31
|13
|5
|13
|51 - 48
|44
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|30
|10
|10
|10
|45 - 52
|40
|8.
|Монреаль Импакт
|31
|11
|4
|16
|42 - 57
|37
|9.
|Чикаго Файр
|31
|9
|10
|12
|48 - 43
|37
|10.
|Коламбус Кру
|1:0
|32
|10
|7
|15
|37 - 45
|37
|11.
|Орландо Сити
|31
|9
|9
|13
|40 - 44
|36
|12.
|Цинциннати
|31
|6
|3
|22
|30 - 74
|21
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|19
|7
|4
|77 - 33
|64
|2.
|Сиэтл Саундерс
|31
|14
|8
|9
|50 - 47
|50
|3.
|Миннесота Юнайтед
|30
|14
|6
|10
|49 - 40
|48
|4.
|Реал Солт-Лейк
|30
|14
|4
|12
|42 - 38
|46
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|30
|14
|3
|13
|49 - 49
|45
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|31
|13
|5
|13
|50 - 49
|44
|7.
|Даллас
|31
|12
|8
|11
|47 - 42
|44
|8.
|Портленд Тимберс
|30
|13
|4
|13
|45 - 44
|43
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|30
|10
|7
|13
|44 - 54
|37
|10.
|Колорадо Рэпидс
|31
|10
|6
|15
|51 - 58
|36
|11.
|Хьюстон Динамо
|30
|10
|4
|16
|41 - 51
|34
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|32
|7
|9
|16
|32 - 55
|30
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