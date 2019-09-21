США: МЛС 2019

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Ванкувер Уайткэпс
0:1
Перерыв

Стадион:
Коламбус Кру
0'
17' Желтая карточка
Zac MacMath
0:1
18' Пенальти
Зардес Гьяси
35' Желтая карточка
Рикеттс Тосайн
45' Желтая карточка
Аднан Али
18
Zac
MacMath
23
Саттер
Скотт
2
Хенри
Донил
13
Корнелиус
Дерек
53
Аднан
Али
4
Хван
Ин-Беом
15
Роуз
Энди
31
Тейберт
Расселл
29
Рейна
Йорди
87
Рикеттс
Тосайн
50
Thelonius
Bair
1
Ром
Элой
25
Аффул
Харрисон
4
Менса
Джонатан
30
Кейта
Абубакар
II
31
Connor
Maloney
8
Artur
Moraes
III
9
Гузман
Давид
II
18
Luis
Díaz
IV
7
Сантуш
Педру
34
Мохтар
Юнес
11
Зардес
Гьяси
Ванкувер Уайткэпс
4-3-3
Коламбус Кру
4-2-3-1

Ход матча

17'
Zac MacMath
 
18'
0:1
Зардес Гьяси
35'
Рикеттс Тосайн
 
45'
Аднан Али
 

Предыдущие игры

Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:3 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Ванкувер Уайткэпс 2:1 Даллас Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Атланта Юнайтед
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру
Коламбус Кру 2:2 Торонто Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити Коламбус Кру 0:1 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 2:3 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:0 Питтсбург Риверхаундз Коламбус Кру 2:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Коламбус Кру

Последние игры между собой

Ванкувер Уайткэпс: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Коламбус Кру: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Коламбус Кру 1:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:3 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:2 Коламбус Кру МЛС
Коламбус Кру 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 30 16 9 5 56 - 37 57
2. Атланта Юнайтед 31 17 3 11 53 - 37 54
3. Филадельфия Юнион 30 15 7 8 55 - 43 52
4. Торонто 31 12 9 10 53 - 49 45
5. Ди Си Юнайтед 31 12 9 10 40 - 38 45
6. Нью-Йорк Ред Буллз 31 13 5 13 51 - 48 44
7. Нью-Инглэнд Революшн 30 10 10 10 45 - 52 40
8. Монреаль Импакт 31 11 4 16 42 - 57 37
9. Чикаго Файр 31 9 10 12 48 - 43 37
10. Коламбус Кру 1:0 32 10 7 15 37 - 45 37
11. Орландо Сити 31 9 9 13 40 - 44 36
12. Цинциннати 31 6 3 22 30 - 74 21

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 19 7 4 77 - 33 64
2. Сиэтл Саундерс 31 14 8 9 50 - 47 50
3. Миннесота Юнайтед 30 14 6 10 49 - 40 48
4. Реал Солт-Лейк 30 14 4 12 42 - 38 46
5. Лос-Анджелес Гэлакси 30 14 3 13 49 - 49 45
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 31 13 5 13 50 - 49 44
7. Даллас 31 12 8 11 47 - 42 44
8. Портленд Тимберс 30 13 4 13 45 - 44 43
9. Спортинг Канзас-Сити 30 10 7 13 44 - 54 37
10. Колорадо Рэпидс 31 10 6 15 51 - 58 36
11. Хьюстон Динамо 30 10 4 16 41 - 51 34
12. Ванкувер Уайткэпс 0:1 32 7 9 16 32 - 55 30
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Аднан Али получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Рикеттс Тосайн получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Зардес Гьяси из команды Коламбус Кру забивает с точки!
  • Желтая карточка
    17'
    Zac MacMath получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BC Place. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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