США: МЛС 2019
Цинциннати
0:0
Перерыв
Стадион: Nippert Stadium
Чикаго Файр
20' Желтая карточкаУостон Кендаль
25' Желтая карточкаCharles Sapong
30' Желтая карточкаМаккарти Дакс
16
Этьенн
Дерик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Этьенн ДерикНападающий
- Запасные игроки
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
13 Jimmy Hague
-
Главный тренер: Янс Рон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Азира МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Veljko Paunovic
Ход матча
20'
25'
30'
Предыдущие игры
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =1 -15Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати
Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр Последние 20 матчей: +5 =6 -9Чикаго Файр 4:0 Даллас Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион
Портленд Тимберс 3:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Сент-Луис 2:1 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 3:3 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр
Последние игры между собой
Цинциннати: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Чикаго Файр: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|30
|16
|9
|5
|56 - 37
|57
|2.
|Атланта Юнайтед
|31
|17
|3
|11
|53 - 37
|54
|3.
|Филадельфия Юнион
|30
|15
|7
|8
|55 - 43
|52
|4.
|Торонто
|31
|12
|9
|10
|53 - 49
|45
|5.
|Ди Си Юнайтед
|31
|12
|9
|10
|40 - 38
|45
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|31
|13
|5
|13
|51 - 48
|44
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|31
|10
|11
|10
|45 - 52
|41
|8.
|Чикаго Файр
|0:0
|32
|9
|11
|12
|48 - 43
|38
|9.
|Монреаль Импакт
|31
|11
|4
|16
|42 - 57
|37
|10.
|Орландо Сити
|31
|9
|9
|13
|40 - 44
|36
|11.
|Коламбус Кру
|32
|9
|8
|15
|37 - 46
|35
|12.
|Цинциннати
|0:0
|32
|6
|4
|22
|30 - 74
|22
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|19
|7
|4
|77 - 33
|64
|2.
|Сиэтл Саундерс
|31
|14
|8
|9
|50 - 47
|50
|3.
|Миннесота Юнайтед
|30
|14
|6
|10
|49 - 40
|48
|4.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|31
|14
|5
|12
|42 - 38
|47
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|30
|14
|3
|13
|49 - 49
|45
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|31
|13
|5
|13
|50 - 49
|44
|7.
|Даллас
|31
|12
|8
|11
|47 - 42
|44
|8.
|Портленд Тимберс
|30
|13
|4
|13
|45 - 44
|43
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|30
|10
|7
|13
|44 - 54
|37
|10.
|Колорадо Рэпидс
|31
|10
|6
|15
|51 - 58
|36
|11.
|Хьюстон Динамо
|30
|10
|4
|16
|41 - 51
|34
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|32
|7
|10
|15
|33 - 55
|31
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