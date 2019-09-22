США: МЛС 2019

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Цинциннати
0:0
Перерыв

Стадион:
Чикаго Файр
0'
20' Желтая карточка
Уостон Кендаль
25' Желтая карточка
Charles Sapong
30' Желтая карточка
Маккарти Дакс
22
Тытонь
Пшемыслав
17
Депланье
Матье
23
Ван
дер
Верфф
Майкел
2
Уостон
Кендаль
4
Greg
Garza
24
Frankie
Amaya
26
Thomas
McCabe
6
Бертоне
Леонардо
45
Ледесма
Эммануэль
81
Rashawn
Dally
16
Этьенн
Дерик
27
Kenneth
Kronholm
4
Каппелхоф
Йохан
31
Швайнштайгер
Бастиан
5
Кальво
Франсиско
3
Борнштейн
Джонатан
13
Brandt
Bronico
6
Маккарти
Дакс
11
Франковски
Пшемыслав
20
Гайтан
Николас
9
Charles
Sapong
23
Николич
Неманья
Цинциннати
4-3-3
Чикаго Файр
4-2-3-1

Ход матча

20'
Уостон Кендаль
 
25'
 
Charles Sapong
30'
 
Маккарти Дакс

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати
Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 7:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сент-Луис 1:0 Цинциннати Цинциннати 2:1 Луисвилл Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Чикаго Файр 4:0 Даллас Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион
Портленд Тимберс 3:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Чикаго Файр 1:2 Цинциннати Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 5:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Реал Солт-Лейк Сент-Луис 2:1 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 2:0 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 3:3 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Чикаго Файр

Последние игры между собой

Цинциннати: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Чикаго Файр: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Чикаго Файр 1:2 Цинциннати МЛС Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Открытый Кубок

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 30 16 9 5 56 - 37 57
2. Атланта Юнайтед 31 17 3 11 53 - 37 54
3. Филадельфия Юнион 30 15 7 8 55 - 43 52
4. Торонто 31 12 9 10 53 - 49 45
5. Ди Си Юнайтед 31 12 9 10 40 - 38 45
6. Нью-Йорк Ред Буллз 31 13 5 13 51 - 48 44
7. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 31 10 11 10 45 - 52 41
8. Чикаго Файр 0:0 32 9 11 12 48 - 43 38
9. Монреаль Импакт 31 11 4 16 42 - 57 37
10. Орландо Сити 31 9 9 13 40 - 44 36
11. Коламбус Кру 32 9 8 15 37 - 46 35
12. Цинциннати 0:0 32 6 4 22 30 - 74 22

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 19 7 4 77 - 33 64
2. Сиэтл Саундерс 31 14 8 9 50 - 47 50
3. Миннесота Юнайтед 30 14 6 10 49 - 40 48
4. Реал Солт-Лейк 0:0 31 14 5 12 42 - 38 47
5. Лос-Анджелес Гэлакси 30 14 3 13 49 - 49 45
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 31 13 5 13 50 - 49 44
7. Даллас 31 12 8 11 47 - 42 44
8. Портленд Тимберс 30 13 4 13 45 - 44 43
9. Спортинг Канзас-Сити 30 10 7 13 44 - 54 37
10. Колорадо Рэпидс 31 10 6 15 51 - 58 36
11. Хьюстон Динамо 30 10 4 16 41 - 51 34
12. Ванкувер Уайткэпс 32 7 10 15 33 - 55 31
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    30'
    Маккарти Дакс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Чарльз Сапонг получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Уостон Кендаль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nippert Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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