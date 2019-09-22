США: МЛС 2019
Лос-Анджелес
Позже
Стадион: Banc of California Stadium
Торонто
17
Родригес
Пол
10
Вела
Карлос
23
Мавинга
Крис
96
Ауро
Альваро
31
Тсубаса
Эндо
17
Алтидор
Жози
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Родригес ПолНападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Lee NguyenПолузащитник
-
26 Adrien Perez
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Nick DeLeonЗащитник
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Защитник
-
27 Liam FraserПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +12 =4 -4Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Даллас 1:1 Лос-Анджелес
Торонто Последние 20 матчей: +7 =7 -6Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто
Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Торонто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|30
|16
|9
|5
|56 - 37
|57
|2.
|Атланта Юнайтед
|31
|17
|3
|11
|53 - 37
|54
|3.
|Филадельфия Юнион
|30
|15
|7
|8
|55 - 43
|52
|4.
|Торонто
|31
|12
|9
|10
|53 - 49
|45
|5.
|Ди Си Юнайтед
|31
|12
|9
|10
|40 - 38
|45
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|31
|13
|5
|13
|51 - 48
|44
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|31
|10
|11
|10
|45 - 52
|41
|8.
|Чикаго Файр
|32
|9
|11
|12
|48 - 43
|38
|9.
|Монреаль Импакт
|31
|11
|4
|16
|42 - 57
|37
|10.
|Орландо Сити
|32
|9
|9
|14
|41 - 46
|36
|11.
|Коламбус Кру
|32
|9
|8
|15
|37 - 46
|35
|12.
|Цинциннати
|32
|6
|4
|22
|30 - 74
|22
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|19
|7
|4
|77 - 33
|64
|2.
|Сиэтл Саундерс
|31
|14
|8
|9
|50 - 47
|50
|3.
|Миннесота Юнайтед
|30
|14
|6
|10
|49 - 40
|48
|4.
|Реал Солт-Лейк
|31
|14
|5
|12
|42 - 38
|47
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|30
|14
|3
|13
|49 - 49
|45
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|31
|13
|5
|13
|50 - 49
|44
|7.
|Даллас
|31
|12
|8
|11
|47 - 42
|44
|8.
|Портленд Тимберс
|30
|13
|4
|13
|45 - 44
|43
|9.
|Колорадо Рэпидс
|3:2
|32
|11
|6
|15
|54 - 60
|39
|10.
|Хьюстон Динамо
|31
|11
|4
|16
|43 - 52
|37
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:3
|31
|10
|7
|14
|46 - 57
|37
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|32
|7
|10
|15
|33 - 55
|31
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