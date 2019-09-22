США: МЛС 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2019
Лос-Анджелес
 
Позже

Стадион:
Торонто
1
Миллер
Тайлер
3
Бейташур
Стивен
25
Циммерман
Уолкер
4
Eddie
Segura
2
Jordan
Harvey
14
Кайе
Марк-Энтони
20
Eduard
Atuesta
7
Latif
Blessing
17
Родригес
Пол
10
Вела
Карлос
9
Diego
Rossi
16
Вестберг
Квентин
22
Richie
Laryea
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
96
Ауро
Альваро
4
Брэдли
Майкл
8
Дельгадо
Марко
31
Тсубаса
Эндо
10
Посуэло
Алехандро
21
Осорио
Джонатан
17
Алтидор
Жози
Лос-Анджелес
4-3-3
Торонто
4-2-3-1

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:3 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:1 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 1:5 Лос-Анджелес Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 0:3 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Даллас 1:1 Лос-Анджелес
Торонто Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто
Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто Торонто 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 2:1 Цинциннати Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 0:2 Торонто Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Торонто 3:2 Атланта Юнайтед Даллас 3:0 Торонто Торонто 2:2 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто Торонто 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто

Последние игры между собой

Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Торонто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Торонто 2:4 Лос-Анджелес МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 30 16 9 5 56 - 37 57
2. Атланта Юнайтед 31 17 3 11 53 - 37 54
3. Филадельфия Юнион 30 15 7 8 55 - 43 52
4. Торонто 31 12 9 10 53 - 49 45
5. Ди Си Юнайтед 31 12 9 10 40 - 38 45
6. Нью-Йорк Ред Буллз 31 13 5 13 51 - 48 44
7. Нью-Инглэнд Революшн 31 10 11 10 45 - 52 41
8. Чикаго Файр 32 9 11 12 48 - 43 38
9. Монреаль Импакт 31 11 4 16 42 - 57 37
10. Орландо Сити 32 9 9 14 41 - 46 36
11. Коламбус Кру 32 9 8 15 37 - 46 35
12. Цинциннати 32 6 4 22 30 - 74 22

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 19 7 4 77 - 33 64
2. Сиэтл Саундерс 31 14 8 9 50 - 47 50
3. Миннесота Юнайтед 30 14 6 10 49 - 40 48
4. Реал Солт-Лейк 31 14 5 12 42 - 38 47
5. Лос-Анджелес Гэлакси 30 14 3 13 49 - 49 45
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 31 13 5 13 50 - 49 44
7. Даллас 31 12 8 11 47 - 42 44
8. Портленд Тимберс 30 13 4 13 45 - 44 43
9. Колорадо Рэпидс 3:2 32 11 6 15 54 - 60 39
10. Хьюстон Динамо 31 11 4 16 43 - 52 37
11. Спортинг Канзас-Сити 2:3 31 10 7 14 46 - 57 37
12. Ванкувер Уайткэпс 32 7 10 15 33 - 55 31
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...