США: МЛС 2019
Лос-Анджелес Гэлакси
Позже
Стадион: Dignity Health Sports Park
Монреаль Импакт
22
Акинола
Айо
14
Корона
Джо
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
16
Фанни
Род
28
Shamit
Shome
17
Ballou
Tabla
14
Amar
Sejdic
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Акинола АйоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Matt LampsonВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Понтиус КрисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
27 Emil Cuello
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
- Основной состав
-
1 Буш ИвенВратарь
-
33 Санья БакариЗащитник
-
16 Фанни РодЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Shamit ShomeПолузащитник
-
17 Ballou TablaПолузащитник
-
14 Amar SejdicПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
-
24 Karifa Yao
-
-
Главный тренер: Wilmer Cabrera
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +8 =2 -10Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Orange County FC Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +6 =2 -12Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 3:3 Даллас Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Торонто Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Монреаль Импакт: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|30
|16
|9
|5
|56 - 37
|57
|2.
|Атланта Юнайтед
|31
|17
|3
|11
|53 - 37
|54
|3.
|Филадельфия Юнион
|30
|15
|7
|8
|55 - 43
|52
|4.
|Торонто
|31
|12
|9
|10
|53 - 49
|45
|5.
|Ди Си Юнайтед
|31
|12
|9
|10
|40 - 38
|45
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|31
|13
|5
|13
|51 - 48
|44
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|31
|10
|11
|10
|45 - 52
|41
|8.
|Чикаго Файр
|32
|9
|11
|12
|48 - 43
|38
|9.
|Монреаль Импакт
|31
|11
|4
|16
|42 - 57
|37
|10.
|Орландо Сити
|32
|9
|9
|14
|41 - 46
|36
|11.
|Коламбус Кру
|32
|9
|8
|15
|37 - 46
|35
|12.
|Цинциннати
|32
|6
|4
|22
|30 - 74
|22
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|30
|19
|7
|4
|77 - 33
|64
|2.
|Сиэтл Саундерс
|31
|14
|8
|9
|50 - 47
|50
|3.
|Миннесота Юнайтед
|30
|14
|6
|10
|49 - 40
|48
|4.
|Реал Солт-Лейк
|31
|14
|5
|12
|42 - 38
|47
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|30
|14
|3
|13
|49 - 49
|45
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|31
|13
|5
|13
|50 - 49
|44
|7.
|Даллас
|31
|12
|8
|11
|47 - 42
|44
|8.
|Портленд Тимберс
|30
|13
|4
|13
|45 - 44
|43
|9.
|Колорадо Рэпидс
|3:2
|32
|11
|6
|15
|54 - 60
|39
|10.
|Хьюстон Динамо
|31
|11
|4
|16
|43 - 52
|37
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|2:3
|31
|10
|7
|14
|46 - 57
|37
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|32
|7
|10
|15
|33 - 55
|31
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