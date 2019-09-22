США: МЛС 2019

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Лос-Анджелес Гэлакси
 
Позже

Стадион:
Монреаль Импакт
1
Бингэм
Дэвид
22
Акинола
Айо
5
Стирс
Дэниэл
3
Полента
Диего
4
David
Romney
14
Корона
Джо
8
Дос
Сантос
Хонатан
18
Антуна
Уриэль
17
Ллетгет
Себастьян
10
Павон
Кристиан
9
Ибрагимович
Златан
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
16
Фанни
Род
4
Rudy
Camacho
3
Ловитц
Дэниел
6
Пьетт
Самуэль
28
Shamit
Shome
17
Ballou
Tabla
14
Amar
Sejdic
18
Оквонкво
Орджи
21
Лаппалайнен
Ласси
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Монреаль Импакт
4-1-2-1-2

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Orange County FC Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Спортинг Канзас-Сити 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Монреаль Импакт
Монреаль Импакт 3:3 Даллас Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:2 Торонто Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 4:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 2:1 Монреаль Импакт Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Монреаль Импакт

Последние игры между собой

Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Монреаль Импакт: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Монреаль Импакт 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Монреаль Импакт МЛС
Монреаль Импакт 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 30 16 9 5 56 - 37 57
2. Атланта Юнайтед 31 17 3 11 53 - 37 54
3. Филадельфия Юнион 30 15 7 8 55 - 43 52
4. Торонто 31 12 9 10 53 - 49 45
5. Ди Си Юнайтед 31 12 9 10 40 - 38 45
6. Нью-Йорк Ред Буллз 31 13 5 13 51 - 48 44
7. Нью-Инглэнд Революшн 31 10 11 10 45 - 52 41
8. Чикаго Файр 32 9 11 12 48 - 43 38
9. Монреаль Импакт 31 11 4 16 42 - 57 37
10. Орландо Сити 32 9 9 14 41 - 46 36
11. Коламбус Кру 32 9 8 15 37 - 46 35
12. Цинциннати 32 6 4 22 30 - 74 22

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 30 19 7 4 77 - 33 64
2. Сиэтл Саундерс 31 14 8 9 50 - 47 50
3. Миннесота Юнайтед 30 14 6 10 49 - 40 48
4. Реал Солт-Лейк 31 14 5 12 42 - 38 47
5. Лос-Анджелес Гэлакси 30 14 3 13 49 - 49 45
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 31 13 5 13 50 - 49 44
7. Даллас 31 12 8 11 47 - 42 44
8. Портленд Тимберс 30 13 4 13 45 - 44 43
9. Колорадо Рэпидс 3:2 32 11 6 15 54 - 60 39
10. Хьюстон Динамо 31 11 4 16 43 - 52 37
11. Спортинг Канзас-Сити 2:3 31 10 7 14 46 - 57 37
12. Ванкувер Уайткэпс 32 7 10 15 33 - 55 31
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dignity Health Sports Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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