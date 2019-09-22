Китай: Суперлига 2019
Тянцзинь Цюаньцзянь
0:3
Конец матча
Стадион: Tianjin Olympic Sports Centre
Бэйцзин Гоань
0:1
4' ГолСетер Йон-Хоу
0:2
28' ГолЮйнин Чжан
73' Желтая карточкаDehai Zou
77' Желтая карточкаShuai Pei
86' Желтая карточкаDalun Zheng
0:3
90' ГолАугусто Ренато
32
Qibin
Sun
16
Dalun
Zheng
25
Haolun
Mi
26
Ляо
Лишэн
23
Yumiao
Qian
38
Кэ
Сунь
7
Alan
VI
14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
19
Дабао
Юй
18
Jin
Taiyan
10
Сичжэ
Чжан
- Основной состав
-
32 Qibin SunВратарь
-
16 Dalun ZhengЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Haolun MiЗащитник
- Полузащитник
-
26 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
23 Yumiao QianПолузащитник
-
38 Кэ СуньПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Alan VIНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
-
30 Сун БосюаньПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
3 Jie Wang
-
-
-
Главный тренер: Choong-Kyun Park
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
14 Dehai ZouВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
- Защитник
-
19 Дабао ЮйЗащитник
-
18 Jin TaiyanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сичжэ ЧжанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Сень ХоуВратарь
-
3 Юй ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
26 Пен ЛюПолузащитник
-
29 Ба ДуньНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
Ход матча
4'
0:1
28'
0:2
70'
73'
77'
86'
90'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
6 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 8
-
7 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Тянцзинь Цюаньцзянь Последние 20 матчей: +3 =9 -8Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шанхай Шэньхуа Чуньцинь Лифан 1:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Цюаньцзянь
Тянцзинь Цюаньцзянь 1:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Цюаньцзянь 0:4 Далянь Ифан Хэбей Форчун 2:2 Тянцзинь Цюаньцзянь Шаньдун Лунэн 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень Тянцзинь Цюаньцзянь 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 2:2 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье Пекин Женьхе 2:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:0 Taizhou Yuanda Ухань Чжоэр 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Бэйцзин Гоань 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:2 Гуанчжоу Фули Тянцзинь Цюаньцзянь 3:3 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шицзячжуан
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +11 =1 -8Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Далянь Ифан 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун
Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Шаньдун Лунэн 2:1 Бэйцзин Гоань Цзянсу Сунин 1:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:1 Пекин Женьхе Бэйцзин Гоань 4:1 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 3:0 Ухань Чжоэр Шаньдун Лунэн 2:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:2 Гуанчжоу Фули Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай Шэньхуа Тянцзинь Тэда 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Чанчунь Ятай Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Урава Редс 3:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Бэйцзин Гоань 3:0 Шеньчжень Бэйцзин Гоань 0:1 Чонбук Моторс
Последние игры между собой
Тянцзинь Цюаньцзянь: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Бэйцзин Гоань: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|24
|19
|2
|3
|55 - 18
|59
|2.
|Бэйцзин Гоань
|25
|19
|1
|5
|48 - 19
|58
|3.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|25
|16
|6
|3
|48 - 22
|54
|4.
|Шаньдун Лунэн
|25
|12
|5
|8
|44 - 29
|41
|5.
|Цзянсу Сунин
|25
|11
|7
|7
|47 - 36
|40
|6.
|Ухань Чжоэр
|24
|9
|7
|8
|31 - 31
|34
|7.
|Далянь Ифан
|25
|9
|7
|9
|37 - 38
|34
|8.
|Тянцзинь Тэда
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|9.
|Хэнань Цзянье
|0:0
|25
|8
|7
|10
|31 - 38
|31
|10.
|Чуньцинь Лифан
|24
|7
|9
|8
|31 - 40
|30
|11.
|Гуанчжоу Фули
|24
|8
|5
|11
|46 - 59
|29
|12.
|Хэбей Форчун
|25
|7
|5
|13
|28 - 43
|26
|13.
|Шанхай Шэньхуа
|24
|6
|6
|12
|37 - 46
|24
|14.
|Шеньчжень
|24
|4
|7
|13
|21 - 36
|19
|15.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|25
|2
|12
|11
|29 - 45
|18
|16.
|Пекин Женьхе
|23
|3
|3
|17
|19 - 48
|12
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