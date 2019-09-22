Китай: Суперлига 2019

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Тянцзинь Цюаньцзянь
0:3
Конец матча

Стадион:
Бэйцзин Гоань
0'
0:1
4' Гол
Сетер Йон-Хоу
0:2
28' Гол
Юйнин Чжан
73' Желтая карточка
Dehai Zou
77' Желтая карточка
Shuai Pei
86' Желтая карточка
Dalun Zheng
0:3
90' Гол
Аугусто Ренато
90'+5
32
Qibin
Sun
16
Dalun
Zheng
6
Shuai
Pei
4
Сон
Чжу-Хунь
25
Haolun
Mi
17
Xiaobin
Zhang
II
26
Ляо
Лишэн
23
Yumiao
Qian
38
Кэ
Сунь
8
Junsheng
Yao
7
Alan
VI
14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
2
Ким
Мин-Чжэ
19
Дабао
Юй
18
Jin
Taiyan
6
Чи
Чжунго
11
Фернандо
Мартинс
7
Сетер
Йон-Хоу
5
Аугусто
Ренато
10
Сичжэ
Чжан
9
Юйнин
Чжан
Тянцзинь Цюаньцзянь
4-2-3-1
Бэйцзин Гоань
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Сетер Йон-Хоу
28'
0:2
Юйнин Чжан
(Чи Чжунго)
46'
Leonardo Pereira
Кэ Сунь
 
66'
Xu Yang I
Alan VI
 
70'
 
Ба Дунь
Сетер Йон-Хоу
73'
 
Dehai Zou
77'
Shuai Pei
 
80'
Xiaolong Wang
Ляо Лишэн
 
80'
 
Йеннарис Никлас
Сичжэ Чжан
86'
Dalun Zheng
 
87'
 
Пяо Чэн
Фернандо Мартинс
90'
0:3
Аугусто Ренато
(Юйнин Чжан)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Тянцзинь Цюаньцзянь Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Гуанчжоу Фули 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шанхай Шэньхуа Чуньцинь Лифан 1:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Цюаньцзянь
Тянцзинь Цюаньцзянь 1:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Цюаньцзянь 0:4 Далянь Ифан Хэбей Форчун 2:2 Тянцзинь Цюаньцзянь Шаньдун Лунэн 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шеньчжень Тянцзинь Цюаньцзянь 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Цзянсу Сунин Далянь Ифан 2:2 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье Пекин Женьхе 2:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:0 Taizhou Yuanda Ухань Чжоэр 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Бэйцзин Гоань 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:2 Гуанчжоу Фули Тянцзинь Цюаньцзянь 3:3 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шицзячжуан
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Далянь Ифан 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун
Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Шаньдун Лунэн 2:1 Бэйцзин Гоань Цзянсу Сунин 1:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:1 Пекин Женьхе Бэйцзин Гоань 4:1 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 3:0 Ухань Чжоэр Шаньдун Лунэн 2:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:2 Гуанчжоу Фули Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай Шэньхуа Тянцзинь Тэда 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Чанчунь Ятай Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Урава Редс 3:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Бэйцзин Гоань 3:0 Шеньчжень Бэйцзин Гоань 0:1 Чонбук Моторс

Последние игры между собой

Тянцзинь Цюаньцзянь: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Бэйцзин Гоань: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Бэйцзин Гоань 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 24 19 2 3 55 - 18 59
2. Бэйцзин Гоань 25 19 1 5 48 - 19 58
3. Шанхай СИПГ 0:0 25 16 6 3 48 - 22 54
4. Шаньдун Лунэн 25 12 5 8 44 - 29 41
5. Цзянсу Сунин 25 11 7 7 47 - 36 40
6. Ухань Чжоэр 24 9 7 8 31 - 31 34
7. Далянь Ифан 25 9 7 9 37 - 38 34
8. Тянцзинь Тэда 25 9 5 11 35 - 39 32
9. Хэнань Цзянье 0:0 25 8 7 10 31 - 38 31
10. Чуньцинь Лифан 24 7 9 8 31 - 40 30
11. Гуанчжоу Фули 24 8 5 11 46 - 59 29
12. Хэбей Форчун 25 7 5 13 28 - 43 26
13. Шанхай Шэньхуа 24 6 6 12 37 - 46 24
14. Шеньчжень 24 4 7 13 21 - 36 19
15. Тянцзинь Цюаньцзянь 25 2 12 11 29 - 45 18
16. Пекин Женьхе 23 3 3 17 19 - 48 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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