Китай: Суперлига 2019
Шанхай СИПГ
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Шанхай Интернешнл
Хэнань Цзянье
5
Кэ
Ши
28
Guan
He
21
Хай
Юй
15
Chuangyi
Lin
37
Binbin
Chen
17
Yan
Wu
27
Yao
Lu
25
Hao
Chen
III
26
Шангуань
Ван
5
Цао
Гу
8
Чоу
Тим
29
Ivo
I
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Кэ ШиЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
- Полузащитник
-
15 Chuangyi LinПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Binbin ChenПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Wei ChenВратарь
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
18 И ЧжанПолузащитник
-
19 Jinghang HuНападающий
- Нападающий
-
14 Ли ШенглонгНападающий
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
17 Yan WuВратарь
-
27 Yao LuЗащитник
-
25 Hao Chen IIIЗащитник
-
26 Шангуань ВанЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
29 Ivo IПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Guoming WangВратарь
- Защитник
-
21 Суй ДонглуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
28 Ма Ксянгью
-
Главный тренер: Baoshan Wang
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +10 =7 -3Урава Редс 1:1 Шанхай СИПГ Шаньдун Лунэн 3:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:2 Урава Редс Шанхай СИПГ 0:2 Шаньдун Лунэн
Шанхай СИПГ 5:1 Тянцзинь Тэда Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Ухань Чжоэр 1:1 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 0:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Чонбук Моторс 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Пекин Женьхе Шанхай СИПГ 1:1 Чонбук Моторс Шанхай СИПГ 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Цзилинь Байцзя
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +8 =4 -8Хэнань Цзянье 4:1 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 3:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье
Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Хэнань Цзянье 0:0 Ухань Чжоэр Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:2 Шаньдун Лунэн Далянь Ифан 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье Ухань Чжоэр 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:5 Гуанчжоу Эвергранд Чуньцинь Лифан 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:1 Шанхай СИПГ Хэбей Форчун 2:3 Хэнань Цзянье Пекин Женьхе 1:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Цзянсу Сунин
Последние игры между собой
Шанхай СИПГ: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Хэнань Цзянье: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|24
|19
|2
|3
|55 - 18
|59
|2.
|Бэйцзин Гоань
|25
|19
|1
|5
|48 - 19
|58
|3.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|25
|16
|6
|3
|48 - 22
|54
|4.
|Шаньдун Лунэн
|25
|12
|5
|8
|44 - 29
|41
|5.
|Цзянсу Сунин
|25
|11
|7
|7
|47 - 36
|40
|6.
|Ухань Чжоэр
|24
|9
|7
|8
|31 - 31
|34
|7.
|Далянь Ифан
|25
|9
|7
|9
|37 - 38
|34
|8.
|Тянцзинь Тэда
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|9.
|Хэнань Цзянье
|0:0
|25
|8
|7
|10
|31 - 38
|31
|10.
|Чуньцинь Лифан
|24
|7
|9
|8
|31 - 40
|30
|11.
|Гуанчжоу Фули
|24
|8
|5
|11
|46 - 59
|29
|12.
|Хэбей Форчун
|25
|7
|5
|13
|28 - 43
|26
|13.
|Шанхай Шэньхуа
|24
|6
|6
|12
|37 - 46
|24
|14.
|Шеньчжень
|24
|4
|7
|13
|21 - 36
|19
|15.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|25
|2
|12
|11
|29 - 45
|18
|16.
|Пекин Женьхе
|23
|3
|3
|17
|19 - 48
|12
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