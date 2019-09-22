Китай: Суперлига 2019

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Шанхай СИПГ
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Хэнань Цзянье
0' 20'
1
Цзюнь-Лин
Янь
5
Кэ
Ши
28
Guan
He
21
Хай
Юй
4
Шэньчао
Ван
15
Chuangyi
Lin
6
Хуэй-Кан
Цай
8
Оскар
дос
Сантос
37
Binbin
Chen
10
Халк
Живанилдо
7
Арнаутович
Марко
17
Yan
Wu
27
Yao
Lu
25
Hao
Chen
III
26
Шангуань
Ван
5
Цао
Гу
2
Ruibao
Hu
6
Zhuoyi
Feng
8
Чоу
Тим
29
Ivo
I
37
Каранга
Фернандо
10
Бассогог
Кристиан
Шанхай СИПГ
3-5-2
Хэнань Цзянье
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Урава Редс 1:1 Шанхай СИПГ Шаньдун Лунэн 3:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:2 Урава Редс Шанхай СИПГ 0:2 Шаньдун Лунэн
Шанхай СИПГ 5:1 Тянцзинь Тэда Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Ухань Чжоэр 1:1 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 0:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:1 Шанхай Шэньхуа Шеньчжень 0:1 Шанхай СИПГ Чонбук Моторс 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Пекин Женьхе Шанхай СИПГ 1:1 Чонбук Моторс Шанхай СИПГ 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Цзилинь Байцзя
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Хэнань Цзянье 4:1 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 3:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье
Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань Хэнань Цзянье 0:0 Ухань Чжоэр Шанхай Шэньхуа 3:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:2 Шаньдун Лунэн Далянь Ифан 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Хэнань Цзянье Ухань Чжоэр 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:5 Гуанчжоу Эвергранд Чуньцинь Лифан 0:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:1 Шанхай СИПГ Хэбей Форчун 2:3 Хэнань Цзянье Пекин Женьхе 1:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Цзянсу Сунин

Последние игры между собой

Шанхай СИПГ: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Хэнань Цзянье: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
Хэнань Цзянье 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:2 Шанхай СИПГ Суперлига Хэнань Цзянье 2:4 Шанхай СИПГ Суперлига
Шанхай СИПГ 4:1 Хэнань Цзянье Суперлига Шанхай СИПГ 5:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Шанхай СИПГ Суперлига Хэнань Цзянье 2:2 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 3:0 Хэнань Цзянье Суперлига Шанхай СИПГ 1:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Шанхай СИПГ Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 24 19 2 3 55 - 18 59
2. Бэйцзин Гоань 25 19 1 5 48 - 19 58
3. Шанхай СИПГ 0:0 25 16 6 3 48 - 22 54
4. Шаньдун Лунэн 25 12 5 8 44 - 29 41
5. Цзянсу Сунин 25 11 7 7 47 - 36 40
6. Ухань Чжоэр 24 9 7 8 31 - 31 34
7. Далянь Ифан 25 9 7 9 37 - 38 34
8. Тянцзинь Тэда 25 9 5 11 35 - 39 32
9. Хэнань Цзянье 0:0 25 8 7 10 31 - 38 31
10. Чуньцинь Лифан 24 7 9 8 31 - 40 30
11. Гуанчжоу Фули 24 8 5 11 46 - 59 29
12. Хэбей Форчун 25 7 5 13 28 - 43 26
13. Шанхай Шэньхуа 24 6 6 12 37 - 46 24
14. Шеньчжень 24 4 7 13 21 - 36 19
15. Тянцзинь Цюаньцзянь 25 2 12 11 29 - 45 18
16. Пекин Женьхе 23 3 3 17 19 - 48 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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