Норвегия: Первый дивизион 2019
КФУМ
1:2
Второй тайм: 59'
Стадион: КФУМ Арена
Саннефьёрд
1:0
24' ГолСортевик Стиан
1:1
30' ГолLars Grorud
1:2
39' ГолХарвард Сторбек
27
Simen
Vedvik
21
Край
Антон
10
Rufo
Herraiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Simen VedvikПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Rufo HerraizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Валес МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
Ход матча
24'
1:0
30'
1:1
39'
1:2
Предыдущие игры
КФУМ Последние 20 матчей: +6 =7 -7КФУМ 0:2 Б-1908 Олесунн 2:1 КФУМ КФУМ 2:1 Скейд Гви 0:0 КФУМ
КФУМ 1:0 Аведёре Нутодден 1:1 КФУМ Карлслунде 2:1 КФУМ КФУМ 5:1 Улленсакер-Киса КФУМ 0:0 Греве Ерв 2:2 КФУМ Хам-Кам 4:4 КФУМ Фредерикссунд 3:1 КФУМ КФУМ 3:0 Санднес КФУМ 1:5 Таарнбю Фредериксберг 0:0 КФУМ Нест-Сотра 2:2 КФУМ БК Унион 1:3 КФУМ КФУМ 2:1 Рёуфосс КФУМ 2:4 Олесунн Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +13 =4 -3Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Согндаль 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:1 Санднес Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд
Саннефьёрд 1:0 Рёуфосс Скейд 2:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Старт Саннефьёрд 1:0 Тромсдален Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Ерв 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Саннефьёрд 1:1 Одд Нутодден 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Согндаль Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Ерв 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Скейд Санднес 2:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра
Последние игры между собой
КФУМ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Саннефьёрд: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|23
|19
|3
|1
|52 - 19
|60
|2.
|Саннефьёрд
|2:1
|24
|15
|7
|2
|40 - 23
|52
|3.
|Старт
|0:3
|24
|15
|4
|5
|39 - 24
|49
|4.
|КФУМ
|1:2
|24
|11
|6
|7
|51 - 38
|39
|5.
|Нест-Сотра
|2:1
|24
|10
|6
|8
|34 - 27
|36
|6.
|Согндаль
|0:1
|24
|10
|5
|9
|42 - 35
|35
|7.
|Рёуфосс
|23
|11
|1
|11
|38 - 42
|34
|8.
|Конгсвингер
|24
|10
|4
|10
|27 - 29
|34
|9.
|Хам-Кам
|3:0
|24
|9
|5
|10
|35 - 35
|32
|10.
|Ерв
|1:0
|24
|8
|8
|8
|32 - 38
|32
|11.
|Улленсакер-Киса
|24
|9
|4
|11
|40 - 40
|31
|12.
|Санднес
|23
|8
|5
|10
|36 - 35
|29
|13.
|Нутодден
|23
|6
|3
|14
|28 - 39
|21
|14.
|Стрёммен
|1:0
|24
|4
|9
|11
|23 - 38
|21
|15.
|Скейд
|1:2
|24
|3
|8
|13
|26 - 40
|17
|16.
|Тромсдален
|0:1
|24
|2
|2
|20
|28 - 69
|8
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