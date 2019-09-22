Норвегия: Первый дивизион 2019

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КФУМ
1:2
Второй тайм: 59'

Стадион:
Саннефьёрд
0'
1:0
24' Гол
Сортевик Стиан
1:1
30' Гол
Lars Grorud
1:2
39' Гол
Харвард Сторбек
59'
1
Simon
Thomas
I
4
Sebastian
Jarl
33
Хаммер
Йорген
28
Emmanuel
Troudart
3
Dadi
Dodou
Gaye
7
Robin
Rasch
6
Хольм
Даниэль
26
Lars
Olden
Larsen
8
Сортевик
Стиан
27
Simen
Vedvik
11
David
Tavakoli
1
Alexander
Hovdevik
II
23
Йонссон
Видар
2
Lars
Grorud
13
Хейбротен
Мариус
21
Край
Антон
24
Тито
Альберто
5
Вальес
Энрик
10
Rufo
Herraiz
8
Мьельде
Эрик
6
Mohamed
Ofkir
15
Энгблом
Понтус
КФУМ
4-2-3-1
Саннефьёрд
4-2-3-1

Ход матча

13'
 
Харвард Сторбек
Мьельде Эрик
24'
Сортевик Стиан
(Robin Rasch)
1:0
30'
1:1
Lars Grorud
39'
1:2
Харвард Сторбек
(Край Антон)
46'
Knut-Andre Skjaerstein
Simon Thomas I
 

Предыдущие игры

КФУМ Последние 20 матчей: +6 =7 -7
КФУМ 0:2 Б-1908 Олесунн 2:1 КФУМ КФУМ 2:1 Скейд Гви 0:0 КФУМ
КФУМ 1:0 Аведёре Нутодден 1:1 КФУМ Карлслунде 2:1 КФУМ КФУМ 5:1 Улленсакер-Киса КФУМ 0:0 Греве Ерв 2:2 КФУМ Хам-Кам 4:4 КФУМ Фредерикссунд 3:1 КФУМ КФУМ 3:0 Санднес КФУМ 1:5 Таарнбю Фредериксберг 0:0 КФУМ Нест-Сотра 2:2 КФУМ БК Унион 1:3 КФУМ КФУМ 2:1 Рёуфосс КФУМ 2:4 Олесунн Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Согндаль 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:1 Санднес Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд
Саннефьёрд 1:0 Рёуфосс Скейд 2:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Старт Саннефьёрд 1:0 Тромсдален Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Ерв 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Саннефьёрд 1:1 Одд Нутодден 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Согндаль Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Ерв 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Скейд Санднес 2:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра

Последние игры между собой

КФУМ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Саннефьёрд: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Саннефьёрд 1:0 КФУМ Первый дивизион Саннефьёрд 3:0 КФУМ Первый дивизион КФУМ 1:2 Саннефьёрд Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 23 19 3 1 52 - 19 60
2. Саннефьёрд 2:1 24 15 7 2 40 - 23 52
3. Старт 0:3 24 15 4 5 39 - 24 49
4. КФУМ 1:2 24 11 6 7 51 - 38 39
5. Нест-Сотра 2:1 24 10 6 8 34 - 27 36
6. Согндаль 0:1 24 10 5 9 42 - 35 35
7. Рёуфосс 23 11 1 11 38 - 42 34
8. Конгсвингер 24 10 4 10 27 - 29 34
9. Хам-Кам 3:0 24 9 5 10 35 - 35 32
10. Ерв 1:0 24 8 8 8 32 - 38 32
11. Улленсакер-Киса 24 9 4 11 40 - 40 31
12. Санднес 23 8 5 10 36 - 35 29
13. Нутодден 23 6 3 14 28 - 39 21
14. Стрёммен 1:0 24 4 9 11 23 - 38 21
15. Скейд 1:2 24 3 8 13 26 - 40 17
16. Тромсдален 0:1 24 2 2 20 28 - 69 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на KFUM Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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