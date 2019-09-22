Норвегия: Первый дивизион 2019
23' Желтая карточкаLasse Bransdal
19
Селлин
Кьелл
30
Огбу
Иго
35
Eirik
Lereng
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Селлин КьеллНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Havard ThunНападающий
-
11 Ulrich NessНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Огбу ИгоЗащитник
-
35 Eirik LerengЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Адамс АкорНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
Ход матча
Предыдущие игры
Стрёммен Последние 20 матчей: +5 =5 -10Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Старт Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен Стрёммен 0:4 Тромсдален
Конгсвингер 3:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Нутодден Олесунн 3:1 Стрёммен Стрёммен 3:1 Ерв Тромсдален 0:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Скейд Нутодден 3:0 Стрёммен Хёугесунн 2:0 Стрёммен Стрёммен 2:0 Конгсвингер Стрёммен 1:0 Лиллестрём Согндаль 4:2 Стрёммен Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Стрёммен 2:1 Будё-Глимт КФУМ 1:0 Стрёммен Стрёммен 1:2 Олесунн
Согндаль Последние 20 матчей: +10 =3 -7Скейд 2:2 Согндаль Согндаль 1:1 Саннефьёрд Старт 1:0 Согндаль Согндаль 2:1 Конгсвингер
Тромсдален 0:1 Согндаль Согндаль 2:3 Олесунн Нутодден 1:3 Согндаль Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Ерв 1:1 Согндаль Согндаль 0:1 Старт Согндаль 5:2 Тромсдален Конгсвингер 3:0 Согндаль Согндаль 4:2 Скейд Согндаль 1:2 Бранн Согндаль 4:2 Стрёммен Бранн 3:2 Согндаль Саннефьёрд 0:3 Согндаль Хёдд 0:2 Согндаль Нест-Сотра 1:0 Согндаль Согндаль 4:2 КФУМ
Последние игры между собой
Стрёммен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Согндаль: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|23
|19
|3
|1
|52 - 19
|60
|2.
|Саннефьёрд
|2:1
|24
|15
|7
|2
|40 - 23
|52
|3.
|Старт
|0:2
|24
|15
|4
|5
|39 - 23
|49
|4.
|КФУМ
|1:2
|24
|11
|6
|7
|51 - 38
|39
|5.
|Согндаль
|0:0
|24
|10
|6
|8
|42 - 34
|36
|6.
|Нест-Сотра
|2:1
|24
|10
|6
|8
|34 - 27
|36
|7.
|Рёуфосс
|23
|11
|1
|11
|38 - 42
|34
|8.
|Конгсвингер
|24
|10
|4
|10
|27 - 29
|34
|9.
|Хам-Кам
|2:0
|24
|9
|5
|10
|34 - 35
|32
|10.
|Ерв
|1:0
|24
|8
|8
|8
|32 - 38
|32
|11.
|Улленсакер-Киса
|24
|9
|4
|11
|40 - 40
|31
|12.
|Санднес
|23
|8
|5
|10
|36 - 35
|29
|13.
|Нутодден
|23
|6
|3
|14
|28 - 39
|21
|14.
|Стрёммен
|0:0
|24
|3
|10
|11
|22 - 38
|19
|15.
|Скейд
|1:2
|24
|3
|8
|13
|26 - 40
|17
|16.
|Тромсдален
|0:1
|24
|2
|2
|20
|28 - 69
|8
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