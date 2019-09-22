Норвегия: Первый дивизион 2019

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Стрёммен
1:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
Согндаль
0'
23' Желтая карточка
Lasse Bransdal
63'
97
Morten
Saetra
5
Бьорккьяер
Сверре
4
Kristian
Jahr
16
John
Olav
Norheim
3
Victor
Grodaas
6
Anders
Dieserud
10
Mustafa
Achrifi
8
Mathias
Blaarud
7
Mahmoud
Al
Laham
25
Lasse
Bransdal
19
Селлин
Кьелл
1
Дингеланд
Матиас
30
Огбу
Иго
35
Eirik
Lereng
16
Росет
Мартин-Уве
24
Йенсен
Сикстен
7
Шульц
Эрик
5
Фредриксен
Ульрик
2
Тотлэнд
Томас
25
Alioune
Ndour
18
Kristoffer
Hoven
11
Ховен
Андреас
Стрёммен
4-3-3
Согндаль
3-4-3

Ход матча

23'
Lasse Bransdal
 
57'
 
Антониевич Стефан
Eirik Lereng

Предыдущие игры

Стрёммен Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Старт Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен Стрёммен 0:4 Тромсдален
Конгсвингер 3:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Нутодден Олесунн 3:1 Стрёммен Стрёммен 3:1 Ерв Тромсдален 0:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Скейд Нутодден 3:0 Стрёммен Хёугесунн 2:0 Стрёммен Стрёммен 2:0 Конгсвингер Стрёммен 1:0 Лиллестрём Согндаль 4:2 Стрёммен Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:3 Саннефьёрд Стрёммен 2:1 Будё-Глимт КФУМ 1:0 Стрёммен Стрёммен 1:2 Олесунн
Согндаль Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Скейд 2:2 Согндаль Согндаль 1:1 Саннефьёрд Старт 1:0 Согндаль Согндаль 2:1 Конгсвингер
Тромсдален 0:1 Согндаль Согндаль 2:3 Олесунн Нутодден 1:3 Согндаль Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Ерв 1:1 Согндаль Согндаль 0:1 Старт Согндаль 5:2 Тромсдален Конгсвингер 3:0 Согндаль Согндаль 4:2 Скейд Согндаль 1:2 Бранн Согндаль 4:2 Стрёммен Бранн 3:2 Согндаль Саннефьёрд 0:3 Согндаль Хёдд 0:2 Согндаль Нест-Сотра 1:0 Согндаль Согндаль 4:2 КФУМ

Последние игры между собой

Стрёммен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Согндаль: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Согндаль 4:2 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 1:0 Согндаль Первый дивизион Согндаль 5:1 Стрёммен Первый дивизион Согндаль 3:2 Стрёммен Первый дивизион
Стрёммен 1:1 Согндаль Первый дивизион Согндаль 3:0 Стрёммен Кубок НМ
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 23 19 3 1 52 - 19 60
2. Саннефьёрд 2:1 24 15 7 2 40 - 23 52
3. Старт 0:2 24 15 4 5 39 - 23 49
4. КФУМ 1:2 24 11 6 7 51 - 38 39
5. Согндаль 0:0 24 10 6 8 42 - 34 36
6. Нест-Сотра 2:1 24 10 6 8 34 - 27 36
7. Рёуфосс 23 11 1 11 38 - 42 34
8. Конгсвингер 24 10 4 10 27 - 29 34
9. Хам-Кам 2:0 24 9 5 10 34 - 35 32
10. Ерв 1:0 24 8 8 8 32 - 38 32
11. Улленсакер-Киса 24 9 4 11 40 - 40 31
12. Санднес 23 8 5 10 36 - 35 29
13. Нутодден 23 6 3 14 28 - 39 21
14. Стрёммен 0:0 24 3 10 11 22 - 38 19
15. Скейд 1:2 24 3 8 13 26 - 40 17
16. Тромсдален 0:1 24 2 2 20 28 - 69 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    23'
    Lasse Bransdal получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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