Норвегия: Типпелиген 2019

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Волеренга
0:2
Первый тайм: 31'

Стадион:
Викинг
0'
0:1
5' Гол
Even Oestensen
21' Желтая карточка
Adrian Pereira
0:2
23' Гол
Even Oestensen
31'
13
Клаессон
Кристоффер
5
Эфрайн
Хуарес
3
Бьердаль
Йохан-Ледре
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
8
Леквен
Магнус
14
Абу
Мохаммед
26
Доннум
Арон
28
Ousmane
Camara
11
Финне
Бор
10
Вильяльмссон
Маттиас
1
Эустбё
Ивен
18
Sondre
Bjoershol
4
Tord
Johnsen
Salte
3
Viljar
Vevatne
30
Adrian
Pereira
9
Торстейнбё
Фредерик
24
Kristoffer
Loekberg
27
Фридйонссон
Самуэль
7
Бютюки
Зюмер
16
Even
Oestensen
29
Benjamin
Kaellman
Волеренга
4-2-3-1
Викинг
4-3-3

Ход матча

5'
0:1
Even Oestensen
(Бютюки Зюмер)
21'
 
Adrian Pereira
23'
0:2
Even Oestensen
(Kristoffer Loekberg)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Волеренга Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Сарпсборг-08 1:0 Волеренга Волеренга 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Волеренга Волеренга 1:2 Хёугесунн
Стабек 1:1 Волеренга Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Волеренга 1:1 Кристиансунд Волеренга 6:0 Будё-Глимт Хёугесунн 1:4 Волеренга Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Берум 5:3 Волеренга Русенборг 3:0 Волеренга Волеренга 4:1 ХИК Волеренга 0:3 Лиллестрём Эйдсвольд 0:5 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:5 Волеренга Викинг 1:1 Волеренга Фааберг 0:3 Волеренга Волеренга 1:0 Одд
Викинг Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Викинг 2:0 Одд Сарпсборг-08 2:2 Викинг Викинг 2:2 Ранхейм Викинг 4:0 Стрёмсгодсет
Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 2:1 Викинг Викинг 0:2 Мольде Русенборг 5:1 Викинг Викинг 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Викинг Викинг 5:2 Стабек Викинг 3:4 Будё-Глимт Санднес 1:2 Викинг Лиллестрём 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:4 Викинг Викинг 1:2 Старт Хинна 1:4 Викинг Мольде 5:1 Викинг Викинг 3:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Викинг

Последние игры между собой

Волеренга: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Викинг: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Викинг 1:1 Волеренга Типпелиген Викинг 1:7 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Волеренга Типпелиген
Волеренга 0:2 Викинг Типпелиген Волеренга 2:4 Викинг Типпелиген Викинг 3:4 Волеренга Типпелиген Викинг 0:2 Волеренга Товарищеские матчи Викинг 0:2 Волеренга Товарищеские матчи Викинг 5:5 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:0 Викинг Типпелиген Волеренга 3:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Волеренга Типпелиген Викинг 3:4 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:0 Викинг Типпелиген Волеренга 3:1 Викинг Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 21 14 4 3 50 - 21 46
2. Будё-Глимт 0:0 22 13 5 4 49 - 33 44
3. Одд 0:0 22 11 6 5 31 - 25 39
4. Русенборг 21 10 6 5 34 - 26 36
5. Кристиансунд 0:0 22 9 6 7 27 - 22 33
6. Бранн 22 9 6 7 28 - 23 33
7. Викинг 2:0 22 9 6 7 35 - 32 33
8. Волеренга 0:2 22 7 6 9 34 - 33 27
9. Хёугесунн 22 6 9 7 29 - 25 27
10. Лиллестрём 0:0 22 7 5 10 27 - 35 26
11. Стабек 21 6 6 9 25 - 30 24
12. Тромсё 0:0 22 6 5 11 25 - 43 23
13. Мьёндален 21 4 9 8 27 - 37 21
14. Ранхейм 0:0 22 5 5 12 23 - 37 20
15. Стрёмсгодсет 0:0 22 5 5 12 23 - 39 20
16. Сарпсборг-08 0:0 22 3 11 8 23 - 29 20
  • Первый тайм
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Even Oestensen бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Adrian Pereira получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Even Oestensen бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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