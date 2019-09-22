Норвегия: Типпелиген 2019
Волеренга
0:2
Первый тайм: 31'
Стадион: Intility Arena
Викинг
0:1
5' ГолEven Oestensen
21' Желтая карточкаAdrian Pereira
0:2
23' ГолEven Oestensen
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
14
Абу
Мохаммед
26
Доннум
Арон
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
-
25 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
-
14 Абу МохаммедПолузащитник
-
26 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Хорн МайерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
Ход матча
5'
0:1
21'
23'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Волеренга Последние 20 матчей: +8 =5 -7Сарпсборг-08 1:0 Волеренга Волеренга 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Волеренга Волеренга 1:2 Хёугесунн
Стабек 1:1 Волеренга Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Волеренга 1:1 Кристиансунд Волеренга 6:0 Будё-Глимт Хёугесунн 1:4 Волеренга Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Берум 5:3 Волеренга Русенборг 3:0 Волеренга Волеренга 4:1 ХИК Волеренга 0:3 Лиллестрём Эйдсвольд 0:5 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:5 Волеренга Викинг 1:1 Волеренга Фааберг 0:3 Волеренга Волеренга 1:0 Одд
Викинг Последние 20 матчей: +9 =5 -6Викинг 2:0 Одд Сарпсборг-08 2:2 Викинг Викинг 2:2 Ранхейм Викинг 4:0 Стрёмсгодсет
Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 2:1 Викинг Викинг 0:2 Мольде Русенборг 5:1 Викинг Викинг 0:0 Хёугесунн Мьёндален 1:1 Викинг Викинг 5:2 Стабек Викинг 3:4 Будё-Глимт Санднес 1:2 Викинг Лиллестрём 0:2 Викинг Стол Йорпеланн 2:4 Викинг Викинг 1:2 Старт Хинна 1:4 Викинг Мольде 5:1 Викинг Викинг 3:0 Стабек Стрёмсгодсет 0:0 Викинг
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Викинг: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Волеренга 0:2 Викинг Типпелиген Волеренга 2:4 Викинг Типпелиген Викинг 3:4 Волеренга Типпелиген Викинг 0:2 Волеренга Товарищеские матчи Викинг 0:2 Волеренга Товарищеские матчи Викинг 5:5 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:0 Викинг Типпелиген Волеренга 3:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Волеренга Типпелиген Викинг 3:4 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:0 Викинг Типпелиген Волеренга 3:1 Викинг Типпелиген
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|21
|14
|4
|3
|50 - 21
|46
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|22
|13
|5
|4
|49 - 33
|44
|3.
|Одд
|0:0
|22
|11
|6
|5
|31 - 25
|39
|4.
|Русенборг
|21
|10
|6
|5
|34 - 26
|36
|5.
|Кристиансунд
|0:0
|22
|9
|6
|7
|27 - 22
|33
|6.
|Бранн
|22
|9
|6
|7
|28 - 23
|33
|7.
|Викинг
|2:0
|22
|9
|6
|7
|35 - 32
|33
|8.
|Волеренга
|0:2
|22
|7
|6
|9
|34 - 33
|27
|9.
|Хёугесунн
|22
|6
|9
|7
|29 - 25
|27
|10.
|Лиллестрём
|0:0
|22
|7
|5
|10
|27 - 35
|26
|11.
|Стабек
|21
|6
|6
|9
|25 - 30
|24
|12.
|Тромсё
|0:0
|22
|6
|5
|11
|25 - 43
|23
|13.
|Мьёндален
|21
|4
|9
|8
|27 - 37
|21
|14.
|Ранхейм
|0:0
|22
|5
|5
|12
|23 - 37
|20
|15.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|22
|5
|5
|12
|23 - 39
|20
|16.
|Сарпсборг-08
|0:0
|22
|3
|11
|8
|23 - 29
|20
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