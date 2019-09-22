Норвегия: Первый дивизион 2019
Нест-Сотра
2:1
Второй тайм: 65'
Стадион: Ааготнес
Скейд
1:0
15' ГолBjarte Haugsdal
1:1
22' ГолMohammed Mahnin
2:1
25' ГолJo Sondre Aas
54' Желтая карточкаБудусон Джонни
57' Желтая карточкаErlend Hellevik Larsen
58' Желтая карточкаMohammed Mahnin
68
Elmin
Nurkic
21
Mads
Sande
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
68 Elmin NurkicЗащитник
- Полузащитник
-
21 Mads SandeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
99 Emil Harloff
-
Главный тренер: Steffen Landro
- Основной состав
-
12 Emil FiskvikВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Charles EzehПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Том Нордли
Ход матча
15'
22'
1:1
25'
2:1
54'
58'
Предыдущие игры
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +8 =5 -7Старт 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд
Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:2 КФУМ Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден Скейд 1:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:1 Ерв Нест-Сотра 0:4 КФУМ Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Фюллингсдален 0:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Согндаль Нест-Сотра 0:1 Старт Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра
Скейд Последние 20 матчей: +2 =6 -12Скейд 2:2 Согндаль КФУМ 2:1 Скейд Скейд 0:2 Конгсвингер Ерв 5:1 Скейд
Скейд 1:1 Старт Скейд 2:2 Саннефьёрд Тромсдален 1:0 Скейд Скейд 0:1 Олесунн Конгсвингер 0:2 Скейд Стрёммен 1:1 Скейд Скейд 1:2 Нест-Сотра Согндаль 4:2 Скейд Скейд 0:3 Ранхейм Скейд 1:1 КФУМ Старт 2:0 Скейд Скейд 0:0 Санднес Хьельсос 3:4 Скейд Саннефьёрд 1:0 Скейд Скейд 2:3 Рёуфосс Улленсакер-Киса 3:2 Скейд
Последние игры между собой
Нест-Сотра: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Скейд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|23
|19
|3
|1
|52 - 19
|60
|2.
|Саннефьёрд
|2:1
|24
|15
|7
|2
|40 - 23
|52
|3.
|Старт
|0:3
|24
|15
|4
|5
|39 - 24
|49
|4.
|КФУМ
|1:2
|24
|11
|6
|7
|51 - 38
|39
|5.
|Нест-Сотра
|2:1
|24
|10
|6
|8
|34 - 27
|36
|6.
|Согндаль
|0:1
|24
|10
|5
|9
|42 - 35
|35
|7.
|Рёуфосс
|23
|11
|1
|11
|38 - 42
|34
|8.
|Конгсвингер
|24
|10
|4
|10
|27 - 29
|34
|9.
|Хам-Кам
|3:0
|24
|9
|5
|10
|35 - 35
|32
|10.
|Ерв
|1:0
|24
|8
|8
|8
|32 - 38
|32
|11.
|Улленсакер-Киса
|24
|9
|4
|11
|40 - 40
|31
|12.
|Санднес
|23
|8
|5
|10
|36 - 35
|29
|13.
|Нутодден
|23
|6
|3
|14
|28 - 39
|21
|14.
|Стрёммен
|1:0
|24
|4
|9
|11
|23 - 38
|21
|15.
|Скейд
|1:2
|24
|3
|8
|13
|26 - 40
|17
|16.
|Тромсдален
|0:1
|24
|2
|2
|20
|28 - 69
|8
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