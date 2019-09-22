Норвегия: Первый дивизион 2019

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Нест-Сотра
2:1
Второй тайм: 65'

Стадион:
Скейд
0'
1:0
15' Гол
Bjarte Haugsdal
1:1
22' Гол
Mohammed Mahnin
2:1
25' Гол
Jo Sondre Aas
54' Желтая карточка
Будусон Джонни
57' Желтая карточка
Erlend Hellevik Larsen
58' Желтая карточка
Mohammed Mahnin
65'
1
Фей
Рензе
3
Daniel
Arrocha
26
Izuchukwu
Anthony
68
Elmin
Nurkic
2
Erlend
Hellevik
Larsen
21
Mads
Sande
4
Jonas
Hestetun
14
Thor
Kristian
Oekland
29
Kristoffer
Nesse
Stephensen
5
Bjarte
Haugsdal
7
Jo
Sondre
Aas
12
Emil
Fiskvik
3
Stian
Pettersen
II
18
Fredrik
Tobias
Berglie
17
Ayoub
Aleesami
5
Tom
Even
Skogsrud
27
Charles
Ezeh
6
Mohammed
Mahnin
22
Henning
Toensberg
Andresen
16
Johannes
Andres
Nunez
Godoy
9
Peter
Michael
11
Будусон
Джонни
Нест-Сотра
3-4-1-2
Скейд
4-3-3

Ход матча

15'
Bjarte Haugsdal
(Thor Kristian Oekland)
1:0
22'
1:1
Mohammed Mahnin
25'
Jo Sondre Aas
(Elmin Nurkic)
2:1
54'
 
Будусон Джонни
57'
Erlend Hellevik Larsen
 
58'
 
Mohammed Mahnin

Предыдущие игры

Нест-Сотра Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Старт 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд
Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:2 КФУМ Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден Скейд 1:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 4:1 Ерв Нест-Сотра 0:4 КФУМ Тромсдален 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Стрёммен Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Фюллингсдален 0:4 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Согндаль Нест-Сотра 0:1 Старт Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра
Скейд Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Скейд 2:2 Согндаль КФУМ 2:1 Скейд Скейд 0:2 Конгсвингер Ерв 5:1 Скейд
Скейд 1:1 Старт Скейд 2:2 Саннефьёрд Тромсдален 1:0 Скейд Скейд 0:1 Олесунн Конгсвингер 0:2 Скейд Стрёммен 1:1 Скейд Скейд 1:2 Нест-Сотра Согндаль 4:2 Скейд Скейд 0:3 Ранхейм Скейд 1:1 КФУМ Старт 2:0 Скейд Скейд 0:0 Санднес Хьельсос 3:4 Скейд Саннефьёрд 1:0 Скейд Скейд 2:3 Рёуфосс Улленсакер-Киса 3:2 Скейд

Последние игры между собой

Нест-Сотра: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Скейд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Скейд 1:2 Нест-Сотра Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 23 19 3 1 52 - 19 60
2. Саннефьёрд 2:1 24 15 7 2 40 - 23 52
3. Старт 0:3 24 15 4 5 39 - 24 49
4. КФУМ 1:2 24 11 6 7 51 - 38 39
5. Нест-Сотра 2:1 24 10 6 8 34 - 27 36
6. Согндаль 0:1 24 10 5 9 42 - 35 35
7. Рёуфосс 23 11 1 11 38 - 42 34
8. Конгсвингер 24 10 4 10 27 - 29 34
9. Хам-Кам 3:0 24 9 5 10 35 - 35 32
10. Ерв 1:0 24 8 8 8 32 - 38 32
11. Улленсакер-Киса 24 9 4 11 40 - 40 31
12. Санднес 23 8 5 10 36 - 35 29
13. Нутодден 23 6 3 14 28 - 39 21
14. Стрёммен 1:0 24 4 9 11 23 - 38 21
15. Скейд 1:2 24 3 8 13 26 - 40 17
16. Тромсдален 0:1 24 2 2 20 28 - 69 8
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    58'
    Mohammed Mahnin получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    57'
    Erlend Hellevik Larsen получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    54'
    Будусон Джонни получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Джо Сондре Ас бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Mohammed Mahnin бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Бьярте Хаугсдал бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aagotnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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