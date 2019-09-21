Норвегия: Первый дивизион 2019
Конгсвингер
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Гьемселунд
Улленсакер-Киса
30
Аамада
Али
- Основной состав
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 MarlinhoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
18 Iman Mafi
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Рангер ЛарсЗащитник
- Защитник
-
25 Торп МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фредриксен Тронд
Предыдущие игры
Конгсвингер Последние 20 матчей: +10 =1 -9Нутодден 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Олесунн Скейд 0:2 Конгсвингер Согндаль 2:1 Конгсвингер
Конгсвингер 3:2 Стрёммен Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Старт 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Скейд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:0 Согндаль Конгсвингер 0:3 Мьёндален Стрёммен 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +7 =3 -10Улленсакер-Киса 1:0 Ерв Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен КФУМ 5:1 Улленсакер-Киса
Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Старт Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Лёренскуг 1:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:1 Нутодден Ерв 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:2 Скейд
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Улленсакер-Киса: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Конгсвингер 1:3 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 0:3 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:3 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 2:2 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:2 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Первый дивизион Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:0 Улленсакер-Киса Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|23
|19
|3
|1
|52 - 19
|60
|2.
|Старт
|23
|15
|4
|4
|39 - 21
|49
|3.
|Саннефьёрд
|23
|14
|7
|2
|38 - 22
|49
|4.
|КФУМ
|23
|11
|6
|6
|50 - 36
|39
|5.
|Согндаль
|23
|10
|5
|8
|42 - 34
|35
|6.
|Конгсвингер
|0:0
|24
|10
|5
|9
|26 - 27
|35
|7.
|Рёуфосс
|23
|11
|1
|11
|38 - 42
|34
|8.
|Нест-Сотра
|23
|9
|6
|8
|32 - 26
|33
|9.
|Санднес
|23
|8
|5
|10
|36 - 35
|29
|10.
|Хам-Кам
|23
|8
|5
|10
|32 - 35
|29
|11.
|Ерв
|23
|7
|8
|8
|31 - 38
|29
|12.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|24
|8
|5
|11
|38 - 39
|29
|13.
|Нутодден
|23
|6
|3
|14
|28 - 39
|21
|14.
|Стрёммен
|23
|3
|9
|11
|22 - 38
|18
|15.
|Скейд
|23
|3
|8
|12
|25 - 38
|17
|16.
|Тромсдален
|23
|2
|2
|19
|28 - 68
|8
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