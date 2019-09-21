Норвегия: Первый дивизион 2019

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Конгсвингер
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Улленсакер-Киса
0' 37'
30
Аамада
Али
2
Fredrik
Mani
Paalerud
3
Скагестад
Эдвард
5
Christian
Roeer
19
Люндал
Мартин
8
Dong-Wan
Gang
16
Harald
Holter
23
Martin
Tangen
Vinjor
11
Simon
Marklund
26
Ибрагим
Шуайбу
9
Adem
Gueven
31
Stefan
Hagerup
5
Nikolas
Walstad
20
Сундли
Мортен
9
Ole
Kristian
Langaas
26
Espen
Garnaas
6
Eric
Bugale
Kitolano
8
Sverre
Oekland
27
Sakarias
Opsahl
19
Хансен
Кристоффер
7
Alfred
Scriven
22
Vamoiti
Diomande
Конгсвингер
4-1-2-1-2
Улленсакер-Киса
4-3-3

Предыдущие игры

Конгсвингер Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Нутодден 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Олесунн Скейд 0:2 Конгсвингер Согндаль 2:1 Конгсвингер
Конгсвингер 3:2 Стрёммен Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Старт 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Скейд Саннефьёрд 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:0 Согндаль Конгсвингер 0:3 Мьёндален Стрёммен 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Тромсё Конгсвингер 4:2 Старт Санднес 1:2 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нест-Сотра Мосс 1:2 Конгсвингер Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 3:2 Тромсдален
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Улленсакер-Киса 1:0 Ерв Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен КФУМ 5:1 Улленсакер-Киса
Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Старт Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:2 КФУМ Саннефьёрд 3:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Лёренскуг 1:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:1 Нутодден Ерв 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:2 Скейд

Последние игры между собой

Конгсвингер: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Улленсакер-Киса: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Первый дивизион Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:1 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 3:2 Конгсвингер Кубок
Конгсвингер 1:3 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 0:3 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:3 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 2:2 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:2 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Первый дивизион Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 1:0 Улленсакер-Киса Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 23 19 3 1 52 - 19 60
2. Старт 23 15 4 4 39 - 21 49
3. Саннефьёрд 23 14 7 2 38 - 22 49
4. КФУМ 23 11 6 6 50 - 36 39
5. Согндаль 23 10 5 8 42 - 34 35
6. Конгсвингер 0:0 24 10 5 9 26 - 27 35
7. Рёуфосс 23 11 1 11 38 - 42 34
8. Нест-Сотра 23 9 6 8 32 - 26 33
9. Санднес 23 8 5 10 36 - 35 29
10. Хам-Кам 23 8 5 10 32 - 35 29
11. Ерв 23 7 8 8 31 - 38 29
12. Улленсакер-Киса 0:0 24 8 5 11 38 - 39 29
13. Нутодден 23 6 3 14 28 - 39 21
14. Стрёммен 23 3 9 11 22 - 38 18
15. Скейд 23 3 8 12 25 - 38 17
16. Тромсдален 23 2 2 19 28 - 68 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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