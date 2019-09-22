Норвегия: Первый дивизион 2019

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Хам-Кам
3:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
Старт
0'
1:0
20' Гол
Emil Sildnes
2:0
38' Гол
Матланд Йо-Нимо
3:0
61' Гол
Ruben Alegre Guerro
63'
12
Яросиньски
Лукаш
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
13
Ruben
Alegre
Guerro
20
Матланд
Йо-Нимо
9
Jonas
Enkerud
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
8
Markus
Solbakken
10
Emil
Sildnes
17
Simen
Bolkan
Nordli
99
Abubakar
Ibrahim
Aliyu
13
Alexander
Pedersen
27
Eirik
Wichne
3
Espen
Hammer
Berger
6
Йоргенсен
Йоаким
22
Kristoffer
Toennessen
4
Aremu
Afeez
23
Erlend
Segberg
19
Скаанес
Каспер
7
Kevin
Kabran
11
Сигурдарсон
Арон
9
Martin
Ramsland
Хам-Кам
4-4-1-1
Старт
4-2-3-1

Ход матча

11'
 
Henrik Robstad
Kristoffer Toennessen
20'
Emil Sildnes
(Simen Bolkan Nordli)
1:0
38'
Матланд Йо-Нимо
2:0
61'
Ruben Alegre Guerro
(Матланд Йо-Нимо)
3:0

Предыдущие игры

Хам-Кам Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Тромсдален 2:5 Хам-Кам Олесунн 5:2 Хам-Кам
Хам-Кам 1:2 Нутодден Хам-Кам 4:4 КФУМ Ерв 1:0 Хам-Кам Санднес 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Старт 4:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Рёуфосс КФУМ 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Олесунн Хам-Кам 2:2 Ерв Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Гроруд 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Нутодден 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 0:0 Согндаль Хам-Кам 2:3 Санднес
Старт Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Старт 2:0 Нест-Сотра Стрёммен 0:0 Старт Старт 1:0 Согндаль Рёуфосс 1:2 Старт
Скейд 1:1 Старт Старт 2:0 Тромсдален Саннефьёрд 0:0 Старт Старт 3:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 0:2 Старт Согндаль 0:1 Старт Старт 4:1 Хам-Кам Тромсдален 1:3 Старт Старт 0:3 Нутодден Конгсвингер 4:2 Старт Викинг 1:2 Старт Старт 2:0 Скейд Старт 3:2 Ерв Нест-Сотра 0:1 Старт Старт 4:0 Стрёммен Фрам Ларвик 1:0 Старт

Последние игры между собой

Хам-Кам: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Старт: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Старт 4:1 Хам-Кам Первый дивизион Старт 1:1 Хам-Кам Кубок Хам-Кам 1:2 Старт Первый дивизион Старт 3:1 Хам-Кам Адекколига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 23 19 3 1 52 - 19 60
2. Саннефьёрд 2:1 24 15 7 2 40 - 23 52
3. Старт 0:2 24 15 4 5 39 - 23 49
4. КФУМ 1:2 24 11 6 7 51 - 38 39
5. Согндаль 0:0 24 10 6 8 42 - 34 36
6. Нест-Сотра 2:1 24 10 6 8 34 - 27 36
7. Рёуфосс 23 11 1 11 38 - 42 34
8. Конгсвингер 24 10 4 10 27 - 29 34
9. Хам-Кам 2:0 24 9 5 10 34 - 35 32
10. Ерв 1:0 24 8 8 8 32 - 38 32
11. Улленсакер-Киса 24 9 4 11 40 - 40 31
12. Санднес 23 8 5 10 36 - 35 29
13. Нутодден 23 6 3 14 28 - 39 21
14. Стрёммен 0:0 24 3 10 11 22 - 38 19
15. Скейд 1:2 24 3 8 13 26 - 40 17
16. Тромсдален 0:1 24 2 2 20 28 - 69 8
  • Второй тайм
  • Описание гола
    61'
    Г О О О О Л - Ruben Alegre Guerro бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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