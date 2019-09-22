Норвегия: Первый дивизион 2019
1:0
20' ГолEmil Sildnes
2:0
38' ГолМатланд Йо-Нимо
3:0
61' ГолRuben Alegre Guerro
10
Emil
Sildnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Hans NordbyeЗащитник
-
18 Менди ЖанНападающий
- Нападающий
-
25 Davod Arzani
-
21 Luca Sveen
-
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
Ход матча
20'
38'
2:0
61'
Предыдущие игры
Хам-Кам Последние 20 матчей: +7 =4 -9Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Тромсдален 2:5 Хам-Кам Олесунн 5:2 Хам-Кам
Хам-Кам 1:2 Нутодден Хам-Кам 4:4 КФУМ Ерв 1:0 Хам-Кам Санднес 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:0 Саннефьёрд Старт 4:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Рёуфосс КФУМ 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Олесунн Хам-Кам 2:2 Ерв Улленсакер-Киса 0:0 Хам-Кам Гроруд 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Конгсвингер Нутодден 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 0:0 Согндаль Хам-Кам 2:3 Санднес
Старт Последние 20 матчей: +14 =3 -3Старт 2:0 Нест-Сотра Стрёммен 0:0 Старт Старт 1:0 Согндаль Рёуфосс 1:2 Старт
Скейд 1:1 Старт Старт 2:0 Тромсдален Саннефьёрд 0:0 Старт Старт 3:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 0:2 Старт Согндаль 0:1 Старт Старт 4:1 Хам-Кам Тромсдален 1:3 Старт Старт 0:3 Нутодден Конгсвингер 4:2 Старт Викинг 1:2 Старт Старт 2:0 Скейд Старт 3:2 Ерв Нест-Сотра 0:1 Старт Старт 4:0 Стрёммен Фрам Ларвик 1:0 Старт
Последние игры между собой
Хам-Кам: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Старт: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|23
|19
|3
|1
|52 - 19
|60
|2.
|Саннефьёрд
|2:1
|24
|15
|7
|2
|40 - 23
|52
|3.
|Старт
|0:2
|24
|15
|4
|5
|39 - 23
|49
|4.
|КФУМ
|1:2
|24
|11
|6
|7
|51 - 38
|39
|5.
|Согндаль
|0:0
|24
|10
|6
|8
|42 - 34
|36
|6.
|Нест-Сотра
|2:1
|24
|10
|6
|8
|34 - 27
|36
|7.
|Рёуфосс
|23
|11
|1
|11
|38 - 42
|34
|8.
|Конгсвингер
|24
|10
|4
|10
|27 - 29
|34
|9.
|Хам-Кам
|2:0
|24
|9
|5
|10
|34 - 35
|32
|10.
|Ерв
|1:0
|24
|8
|8
|8
|32 - 38
|32
|11.
|Улленсакер-Киса
|24
|9
|4
|11
|40 - 40
|31
|12.
|Санднес
|23
|8
|5
|10
|36 - 35
|29
|13.
|Нутодден
|23
|6
|3
|14
|28 - 39
|21
|14.
|Стрёммен
|0:0
|24
|3
|10
|11
|22 - 38
|19
|15.
|Скейд
|1:2
|24
|3
|8
|13
|26 - 40
|17
|16.
|Тромсдален
|0:1
|24
|2
|2
|20
|28 - 69
|8
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