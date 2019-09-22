Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Одд
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
1:0
29' Гол
Filip Moeller Delaveris
32'
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
3
Семб-Берге
Фредрик
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
5
Риса
Бирк
17
Markus
Andre
Kaasa
6
Хофф
Вебьёрн
14
Нордквелле
Фредрик
20
Леуритсен
Тобиас
22
Борвен
Торгейр
15
Filip
Moeller
Delaveris
30
Летелье
Александр
13
Павелич
Марио
4
Утвик
Бьерн
5
Гуннарссон
Никлас
16
Томассен
Йоахим
8
Нильсен
Матти
15
Хеберг-Ветти
Геуте
17
Захариассен
Кристоффер
11
Линнсет
Йонатан
26
Исмаила
Кулибали
48
Лафферти
Кайл
Одд
4-3-3
Сарпсборг-08
4-4-2

Ход матча

29'
Filip Moeller Delaveris
(Рууд Эспен)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Викинг 2:0 Одд Одд 3:1 Будё-Глимт Мольде 2:2 Одд Одд 1:1 Русенборг
Кристиансунд 1:1 Одд Одд 2:1 Лиллестрём Мьёндален 2:0 Одд Одд 2:1 Стабек Одд 2:2 Мольде Будё-Глимт 3:0 Одд Кристиансунд 1:2 Одд Одд 3:1 Хёугесунн Саннефьёрд 1:1 Одд Сарпсборг-08 2:0 Одд Арендал 0:2 Одд Лиллестрём 0:3 Одд Одд 1:0 Ранхейм Тромсё 1:2 Одд Одд 2:1 Стрёмсгодсет Сторм 2:7 Одд
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Сарпсборг-08 1:0 Волеренга Сарпсборг-08 2:2 Викинг Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт
Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Мольде 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален

Последние игры между собой

Одд: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Сарпсборг-08 2:0 Одд Типпелиген Сарпсборг-08 1:2 Одд Типпелиген Одд 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Одд Типпелиген
Сарпсборг-08 4:0 Одд Кубок Одд 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Одд 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:0 Одд Типпелиген Одд 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Одд Кубок Сарпсборг-08 2:0 Одд Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 21 14 4 3 50 - 21 46
2. Будё-Глимт 0:0 22 13 5 4 49 - 33 44
3. Одд 0:0 22 11 6 5 31 - 25 39
4. Русенборг 21 10 6 5 34 - 26 36
5. Кристиансунд 0:0 22 9 6 7 27 - 22 33
6. Бранн 22 9 6 7 28 - 23 33
7. Викинг 2:0 22 9 6 7 35 - 32 33
8. Волеренга 0:2 22 7 6 9 34 - 33 27
9. Хёугесунн 22 6 9 7 29 - 25 27
10. Лиллестрём 0:0 22 7 5 10 27 - 35 26
11. Стабек 21 6 6 9 25 - 30 24
12. Тромсё 0:0 22 6 5 11 25 - 43 23
13. Мьёндален 21 4 9 8 27 - 37 21
14. Ранхейм 0:0 22 5 5 12 23 - 37 20
15. Стрёмсгодсет 0:0 22 5 5 12 23 - 39 20
16. Сарпсборг-08 0:0 22 3 11 8 23 - 29 20
  • Первый тайм
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Filip Moeller Delaveris бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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