Норвегия: Типпелиген 2019
Одд
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Скагерак Арена
Сарпсборг-08
1:0
29' ГолFilip Moeller Delaveris
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Bilal Njie
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
- Защитник
-
77 Аскар АрминЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бакке Гейр
Ход матча
29'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Одд Последние 20 матчей: +12 =4 -4Викинг 2:0 Одд Одд 3:1 Будё-Глимт Мольде 2:2 Одд Одд 1:1 Русенборг
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +4 =7 -9Сарпсборг-08 1:0 Волеренга Сарпсборг-08 2:2 Викинг Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт
Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Русенборг Мольде 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 3:3 Сарпсборг-08 Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Волеренга 1:1 Сарпсборг-08 Тромсдален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Фредрикстад 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Спринт Елоэй 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален
Последние игры между собой
Одд: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|21
|14
|4
|3
|50 - 21
|46
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|22
|13
|5
|4
|49 - 33
|44
|3.
|Одд
|0:0
|22
|11
|6
|5
|31 - 25
|39
|4.
|Русенборг
|21
|10
|6
|5
|34 - 26
|36
|5.
|Кристиансунд
|0:0
|22
|9
|6
|7
|27 - 22
|33
|6.
|Бранн
|22
|9
|6
|7
|28 - 23
|33
|7.
|Викинг
|2:0
|22
|9
|6
|7
|35 - 32
|33
|8.
|Волеренга
|0:2
|22
|7
|6
|9
|34 - 33
|27
|9.
|Хёугесунн
|22
|6
|9
|7
|29 - 25
|27
|10.
|Лиллестрём
|0:0
|22
|7
|5
|10
|27 - 35
|26
|11.
|Стабек
|21
|6
|6
|9
|25 - 30
|24
|12.
|Тромсё
|0:0
|22
|6
|5
|11
|25 - 43
|23
|13.
|Мьёндален
|21
|4
|9
|8
|27 - 37
|21
|14.
|Ранхейм
|0:0
|22
|5
|5
|12
|23 - 37
|20
|15.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|22
|5
|5
|12
|23 - 39
|20
|16.
|Сарпсборг-08
|0:0
|22
|3
|11
|8
|23 - 29
|20
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