Норвегия: Первый дивизион 2019

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Санднес
1:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Рёуфосс
0'
1:0
29' Гол
Kent Haavard Eriksen
31'
1
Сальгрен
Саку-Пекка
5
Daniel
Edvardsen
14
Akinsola
Akinyemi
22
Богданович
Ясмин
3
Йонссон
Видар
9
Угвуаду
Оньекачи
18
Bjoernar
Holmvik
6
Christian
Landu
Landu
17
Ingvald
Halgunset
20
Adrian
Berntsen
30
Kent
Haavard
Eriksen
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
6
Snorre
Nilsen
17
Salomon
Owusu
5
Marius
Svanberg
Alm
4
Stian
Simenstad
7
Emile
Dadjo
19
Parfait
Bizoza
8
Matias
Belli
Moldskred
14
Oscar
Johannes
Loeken
18
Ikhsan
Fandi
Ahmad
22
Kristoffer
Nessoe
Санднес
4-4-1-1
Рёуфосс
4-3-3

Ход матча

29'
Kent Haavard Eriksen
1:0

Предыдущие игры

Санднес Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Тромсдален 1:4 Санднес Санднес 1:0 Нутодден Саннефьёрд 3:1 Санднес Санднес 1:2 Олесунн
Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Санднес 2:3 Ерв КФУМ 3:0 Санднес Санднес 0:2 Хам-Кам Нутодден 0:4 Санднес Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Олесунн 3:1 Санднес Санднес 3:2 Тромсдален Санднес 1:2 Викинг Ерв 0:0 Санднес Хёугесунн 2:2 Санднес Санднес 1:2 Конгсвингер Скейд 0:0 Санднес Вард Хёугесунн 0:2 Санднес Рёуфосс 2:5 Санднес Санднес 2:4 Саннефьёрд
Рёуфосс Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Ерв 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Рёуфосс 1:2 Старт
Саннефьёрд 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 1:4 Нутодден КФУМ 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Ерв Хам-Кам 1:2 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Олесунн Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Рёуфосс 6:4 Тромсдален Нутодден 0:1 Рёуфосс Фрам Ларвик 1:1 Рёуфосс Рёуфосс 2:5 Санднес Скейд 2:3 Рёуфосс Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Тотен 2:5 Рёуфосс

Последние игры между собой

Санднес: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Рёуфосс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Рёуфосс 2:5 Санднес Первый дивизион Санднес 3:0 Рёуфосс Первый дивизион Рёуфосс 1:2 Санднес Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 1:1 24 19 4 1 53 - 20 61
2. Саннефьёрд 24 14 8 2 41 - 25 50
3. Старт 24 15 4 5 39 - 25 49
4. КФУМ 24 11 7 6 53 - 39 40
5. Нест-Сотра 24 10 6 8 34 - 27 36
6. Согндаль 24 10 5 9 42 - 36 35
7. Рёуфосс 0:1 24 11 1 12 38 - 43 34
8. Конгсвингер 24 10 4 10 27 - 29 34
9. Санднес 1:0 24 9 5 10 37 - 35 32
10. Хам-Кам 24 9 5 10 36 - 35 32
11. Ерв 24 8 8 8 32 - 38 32
12. Улленсакер-Киса 24 9 4 11 40 - 40 31
13. Нутодден 1:1 24 6 4 14 29 - 40 22
14. Стрёммен 24 4 9 11 24 - 38 21
15. Скейд 24 3 8 13 26 - 40 17
16. Тромсдален 24 2 2 20 28 - 69 8
  • Первый тайм
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Kent Haavard Eriksen бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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