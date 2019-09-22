Норвегия: Первый дивизион 2019
1:0
29' ГолKent Haavard Eriksen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Bengt Saeternes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Ryan DoghmanЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
27 Emil Breivik
-
Главный тренер: Christian Johnsen
Ход матча
29'
Предыдущие игры
Санднес Последние 20 матчей: +7 =3 -10Тромсдален 1:4 Санднес Санднес 1:0 Нутодден Саннефьёрд 3:1 Санднес Санднес 1:2 Олесунн
Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Санднес 2:3 Ерв КФУМ 3:0 Санднес Санднес 0:2 Хам-Кам Нутодден 0:4 Санднес Санднес 2:0 Улленсакер-Киса Олесунн 3:1 Санднес Санднес 3:2 Тромсдален Санднес 1:2 Викинг Ерв 0:0 Санднес Хёугесунн 2:2 Санднес Санднес 1:2 Конгсвингер Скейд 0:0 Санднес Вард Хёугесунн 0:2 Санднес Рёуфосс 2:5 Санднес Санднес 2:4 Саннефьёрд
Рёуфосс Последние 20 матчей: +9 =1 -10Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Ерв 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Рёуфосс 1:2 Старт
Саннефьёрд 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса Конгсвингер 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 1:4 Нутодден КФУМ 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Ерв Хам-Кам 1:2 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Олесунн Улленсакер-Киса 5:1 Рёуфосс Рёуфосс 6:4 Тромсдален Нутодден 0:1 Рёуфосс Фрам Ларвик 1:1 Рёуфосс Рёуфосс 2:5 Санднес Скейд 2:3 Рёуфосс Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Тотен 2:5 Рёуфосс
Последние игры между собой
Санднес: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Рёуфосс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|1:1
|24
|19
|4
|1
|53 - 20
|61
|2.
|Саннефьёрд
|24
|14
|8
|2
|41 - 25
|50
|3.
|Старт
|24
|15
|4
|5
|39 - 25
|49
|4.
|КФУМ
|24
|11
|7
|6
|53 - 39
|40
|5.
|Нест-Сотра
|24
|10
|6
|8
|34 - 27
|36
|6.
|Согндаль
|24
|10
|5
|9
|42 - 36
|35
|7.
|Рёуфосс
|0:1
|24
|11
|1
|12
|38 - 43
|34
|8.
|Конгсвингер
|24
|10
|4
|10
|27 - 29
|34
|9.
|Санднес
|1:0
|24
|9
|5
|10
|37 - 35
|32
|10.
|Хам-Кам
|24
|9
|5
|10
|36 - 35
|32
|11.
|Ерв
|24
|8
|8
|8
|32 - 38
|32
|12.
|Улленсакер-Киса
|24
|9
|4
|11
|40 - 40
|31
|13.
|Нутодден
|1:1
|24
|6
|4
|14
|29 - 40
|22
|14.
|Стрёммен
|24
|4
|9
|11
|24 - 38
|21
|15.
|Скейд
|24
|3
|8
|13
|26 - 40
|17
|16.
|Тромсдален
|24
|2
|2
|20
|28 - 69
|8
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