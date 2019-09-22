Норвегия: Типпелиген 2019
Ранхейм
1:0
Первый тайм: 31'
Стадион: EXTRA Arena
Будё-Глимт
1:0
29' ПенальтиБакенга Мушага
26
Эвьен
Хэкон
22
Свеен
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Magnus LenesВратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Svein Maalen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Эвьен ХэконНападающий
-
22 Свеен ОлеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Исидоро ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
11 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kjetil Knutsen
Ход матча
29'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 4
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Ранхейм Последние 20 матчей: +8 =3 -9Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:2 Кристиансунд Викинг 2:2 Ранхейм Ранхейм 2:3 Мольде
Хёугесунн 0:1 Ранхейм Ранхейм 0:3 Бранн Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Ранхейм 2:3 Русенборг Стабек 0:0 Ранхейм Ранхейм 4:0 Бранн Ранхейм 1:1 Мьёндален Скейд 0:3 Ранхейм Мольде 2:0 Ранхейм Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Нардо 0:3 Ранхейм Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Одд 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:5 Волеренга Бранн 0:1 Ранхейм Колстад 1:3 Ранхейм
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +11 =4 -5Будё-Глимт 3:3 Стабек Одд 3:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Волеренга Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт
Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08
Последние игры между собой
Ранхейм: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Будё-Глимт: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|21
|14
|4
|3
|50 - 21
|46
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|22
|13
|5
|4
|49 - 33
|44
|3.
|Одд
|0:0
|22
|11
|6
|5
|31 - 25
|39
|4.
|Русенборг
|21
|10
|6
|5
|34 - 26
|36
|5.
|Кристиансунд
|0:0
|22
|9
|6
|7
|27 - 22
|33
|6.
|Бранн
|22
|9
|6
|7
|28 - 23
|33
|7.
|Викинг
|2:0
|22
|9
|6
|7
|35 - 32
|33
|8.
|Волеренга
|0:2
|22
|7
|6
|9
|34 - 33
|27
|9.
|Хёугесунн
|22
|6
|9
|7
|29 - 25
|27
|10.
|Лиллестрём
|0:0
|22
|7
|5
|10
|27 - 35
|26
|11.
|Стабек
|21
|6
|6
|9
|25 - 30
|24
|12.
|Тромсё
|0:0
|22
|6
|5
|11
|25 - 43
|23
|13.
|Мьёндален
|21
|4
|9
|8
|27 - 37
|21
|14.
|Ранхейм
|0:0
|22
|5
|5
|12
|23 - 37
|20
|15.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|22
|5
|5
|12
|23 - 39
|20
|16.
|Сарпсборг-08
|0:0
|22
|3
|11
|8
|23 - 29
|20
Загрузка...