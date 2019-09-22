Норвегия: Типпелиген 2019

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Ранхейм
1:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Будё-Глимт
0'
1:0
29' Пенальти
Бакенга Мушага
31'
1
Even
Barli
2
Joergen
Oeveraas
21
Торбьерн
Эггем
4
Фуру
Ивар
24
Aleksander
Foosnaes
16
Скарсем
Олаус
11
Eirik
Valla
Doennem
7
Региниуссен
Мадс
10
Сторфлор
Эйвинн
25
Бакенга
Мушага
26
Ola
Solbakken
1
Рикардо
II
29
Рейтан
Эрленд
Даль
4
Берган
Вегар
2
Marius
Lode
24
Frederik
Andre
Bjoerkan
16
Конрадсен
Мортен
7
Patrick
Berg
14
Ulrik
Saltnes
26
Эвьен
Хэкон
22
Свеен
Оле
10
Philip
Zinckernagel
Ранхейм
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

29'
Бакенга Мушага
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Ранхейм Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:2 Кристиансунд Викинг 2:2 Ранхейм Ранхейм 2:3 Мольде
Хёугесунн 0:1 Ранхейм Ранхейм 0:3 Бранн Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Ранхейм 2:3 Русенборг Стабек 0:0 Ранхейм Ранхейм 4:0 Бранн Ранхейм 1:1 Мьёндален Скейд 0:3 Ранхейм Мольде 2:0 Ранхейм Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Нардо 0:3 Ранхейм Сарпсборг-08 1:3 Ранхейм Одд 1:0 Ранхейм Ранхейм 1:5 Волеренга Бранн 0:1 Ранхейм Колстад 1:3 Ранхейм
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Будё-Глимт 3:3 Стабек Одд 3:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Волеренга Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт
Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Волеренга 6:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Одд Викинг 3:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Стрёммен 2:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:2 Бранн Тромсё 1:2 Будё-Глимт Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08

Последние игры между собой

Ранхейм: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Будё-Глимт: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Будё-Глимт 5:1 Ранхейм Типпелиген Ранхейм 0:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 4:0 Ранхейм Типпелиген Будё-Глимт 3:3 Ранхейм Первый дивизион
Ранхейм 2:1 Будё-Глимт Первый дивизион Будё-Глимт 0:2 Ранхейм Первый дивизион Ранхейм 0:2 Будё-Глимт Первый дивизион Ранхейм 1:1 Будё-Глимт Первый дивизион Будё-Глимт 0:3 Ранхейм Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 21 14 4 3 50 - 21 46
2. Будё-Глимт 0:0 22 13 5 4 49 - 33 44
3. Одд 0:0 22 11 6 5 31 - 25 39
4. Русенборг 21 10 6 5 34 - 26 36
5. Кристиансунд 0:0 22 9 6 7 27 - 22 33
6. Бранн 22 9 6 7 28 - 23 33
7. Викинг 2:0 22 9 6 7 35 - 32 33
8. Волеренга 0:2 22 7 6 9 34 - 33 27
9. Хёугесунн 22 6 9 7 29 - 25 27
10. Лиллестрём 0:0 22 7 5 10 27 - 35 26
11. Стабек 21 6 6 9 25 - 30 24
12. Тромсё 0:0 22 6 5 11 25 - 43 23
13. Мьёндален 21 4 9 8 27 - 37 21
14. Ранхейм 0:0 22 5 5 12 23 - 37 20
15. Стрёмсгодсет 0:0 22 5 5 12 23 - 39 20
16. Сарпсборг-08 0:0 22 3 11 8 23 - 29 20
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EXTRA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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