Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Лиллестрём
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Кристиансунд
0'
5' Желтая карточка
Tobias Sahlquist
24' Желтая карточка
Марко Марич II
30'
1
Марко
Марич
II
5
Simen
Rafn
6
Тамм
Йоонас
4
Tobias
Sahlquist
3
Микальсен
Симен
14
Крогстад
Фредрик
23
Daniel
A.
Pedersen
8
Ifeanyi
Mathew
33
Aleksander
Melgalvis
88
Смарасон
Арнор
10
Ольсен
Томас
1
Макдермот
Шон
19
Коли
Алиу
5
Dan
Peter
Ulvestad
4
Christophe
Psyche
3
Christoffer
Aasbak
23
Paal
Erik
Ulvestad
21
Диоп
Амиду
13
Bendik
Bye
10
Каллудра
Лиридон
9
Пеллегрино
Амаль
11
Кастрати
Фламур
Лиллестрём
4-4-1-1
Кристиансунд
4-2-3-1

Ход матча

5'
Tobias Sahlquist
 
24'
Марко Марич II
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Лиллестрём Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Русенборг 3:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:3 Бранн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Тромсё 1:1 Лиллестрём
Лиллестрём 3:2 Мьёндален Одд 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Оддевольд Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Лиллестрём 4:0 Тромсё Бранн 1:0 Лиллестрём Стрёммен 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:2 Викинг Стабек 0:1 Лиллестрём Волеренга 0:3 Лиллестрём Квик Халден 1:4 Лиллестрём Лиллестрём 0:3 Одд Мьёндален 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём
Кристиансунд Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Кристиансунд 1:0 Бранн Ранхейм 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Мьёндален Стабек 2:0 Кристиансунд
Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Кристиансунд 1:1 Одд Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Одд Кристиансунд 0:1 Стабек Левангер 1:3 Кристиансунд Мьёндален 1:1 Кристиансунд Браттвог 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Мольде Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Тромсё Херд 0:1 Кристиансунд

Последние игры между собой

Лиллестрём: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Кристиансунд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Товарищеские матчи Лиллестрём 2:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 2:1 Лиллестрём Типпелиген
Лиллестрём 0:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 21 14 4 3 50 - 21 46
2. Будё-Глимт 0:0 22 13 5 4 49 - 33 44
3. Одд 0:0 22 11 6 5 31 - 25 39
4. Русенборг 21 10 6 5 34 - 26 36
5. Кристиансунд 0:0 22 9 6 7 27 - 22 33
6. Бранн 22 9 6 7 28 - 23 33
7. Викинг 2:0 22 9 6 7 35 - 32 33
8. Волеренга 0:2 22 7 6 9 34 - 33 27
9. Хёугесунн 22 6 9 7 29 - 25 27
10. Лиллестрём 0:0 22 7 5 10 27 - 35 26
11. Стабек 21 6 6 9 25 - 30 24
12. Тромсё 0:0 22 6 5 11 25 - 43 23
13. Мьёндален 21 4 9 8 27 - 37 21
14. Ранхейм 0:0 22 5 5 12 23 - 37 20
15. Стрёмсгодсет 0:0 22 5 5 12 23 - 39 20
16. Сарпсборг-08 0:0 22 3 11 8 23 - 29 20
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    24'
    Марко Марич II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Tobias Salquist получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aaraasen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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