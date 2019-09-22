Норвегия: Типпелиген 2019
Лиллестрём
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Аараасен
Кристиансунд
5' Желтая карточкаTobias Sahlquist
24' Желтая карточкаМарко Марич II
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Киппе ФродеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
-
13 Bendik ByeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Bent SoermoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Эбю ОлавПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Christian Michelsen
Ход матча
24'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Лиллестрём Последние 20 матчей: +8 =3 -9Русенборг 3:1 Лиллестрём Лиллестрём 1:3 Бранн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Тромсё 1:1 Лиллестрём
Лиллестрём 3:2 Мьёндален Одд 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Оддевольд Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Лиллестрём 4:0 Тромсё Бранн 1:0 Лиллестрём Стрёммен 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 0:2 Викинг Стабек 0:1 Лиллестрём Волеренга 0:3 Лиллестрём Квик Халден 1:4 Лиллестрём Лиллестрём 0:3 Одд Мьёндален 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём
Кристиансунд Последние 20 матчей: +10 =4 -6Кристиансунд 1:0 Бранн Ранхейм 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:0 Мьёндален Стабек 2:0 Кристиансунд
Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Кристиансунд 1:1 Одд Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед Кристиансунд 5:2 Лиллестрём Русенборг 1:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Одд Кристиансунд 0:1 Стабек Левангер 1:3 Кристиансунд Мьёндален 1:1 Кристиансунд Браттвог 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 0:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Мольде Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Тромсё Херд 0:1 Кристиансунд
Последние игры между собой
Лиллестрём: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Кристиансунд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|21
|14
|4
|3
|50 - 21
|46
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|22
|13
|5
|4
|49 - 33
|44
|3.
|Одд
|0:0
|22
|11
|6
|5
|31 - 25
|39
|4.
|Русенборг
|21
|10
|6
|5
|34 - 26
|36
|5.
|Кристиансунд
|0:0
|22
|9
|6
|7
|27 - 22
|33
|6.
|Бранн
|22
|9
|6
|7
|28 - 23
|33
|7.
|Викинг
|2:0
|22
|9
|6
|7
|35 - 32
|33
|8.
|Волеренга
|0:2
|22
|7
|6
|9
|34 - 33
|27
|9.
|Хёугесунн
|22
|6
|9
|7
|29 - 25
|27
|10.
|Лиллестрём
|0:0
|22
|7
|5
|10
|27 - 35
|26
|11.
|Стабек
|21
|6
|6
|9
|25 - 30
|24
|12.
|Тромсё
|0:0
|22
|6
|5
|11
|25 - 43
|23
|13.
|Мьёндален
|21
|4
|9
|8
|27 - 37
|21
|14.
|Ранхейм
|0:0
|22
|5
|5
|12
|23 - 37
|20
|15.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|22
|5
|5
|12
|23 - 39
|20
|16.
|Сарпсборг-08
|0:0
|22
|3
|11
|8
|23 - 29
|20
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