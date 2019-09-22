Норвегия: Первый дивизион 2019

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Олесунн
1:1
Первый тайм: 31'

Стадион:
Нутодден
0'
1:0
4' Гол
Агдестейн Торбьерн
1:1
6' Гол
Тагбажуми Марко
29' Желтая карточка
Alfred Sankoh
31'
1
Ли
Андреас
15
Staale
Steen
Saethre
4
Гроннер
Йонас
5
Oddbjoern
Lie
17
Фет
Сондре
7
Erikson
Lima
8
Карлсен
Фредрик
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
23
Агдестейн
Торбьерн
14
Pape
Habib
Gueye
12
Espen
Vasby
2
Even
Johansen
II
8
Henrik
Gustavsen
6
Michael
Ledger
14
Morten
Renaa
Olsen
11
Martin
Holmen
21
Kjetil
Holand
Toesse
20
Alfred
Sankoh
22
Andre
Bakke
33
Тагбажуми
Марко
9
Martin
Brekke
Олесунн
3-5-2
Нутодден
4-3-3

Ход матча

4'
Агдестейн Торбьерн
(Niklas Fernando Nygaard Castro)
1:0
6'
1:1
Тагбажуми Марко
29'
 
Alfred Sankoh

Предыдущие игры

Олесунн Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Олесунн 2:1 КФУМ Конгсвингер 1:1 Олесунн Олесунн 4:0 Ерв Олесунн 5:2 Хам-Кам
Санднес 1:2 Олесунн Согндаль 2:3 Олесунн Олесунн 3:1 Стрёммен Скейд 0:1 Олесунн Олесунн 2:0 Нест-Сотра КФУМ 2:4 Олесунн Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде Хам-Кам 1:2 Олесунн Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален Стрёммен 1:2 Олесунн
Нутодден Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Нутодден 2:0 Конгсвингер Санднес 1:0 Нутодден Нутодден 1:1 КФУМ Хам-Кам 1:2 Нутодден
Нутодден 2:3 Нест-Сотра Стрёммен 1:1 Нутодден Нутодден 1:3 Согндаль Рёуфосс 1:4 Нутодден Нутодден 0:4 Санднес Нест-Сотра 2:1 Нутодден Нутодден 3:0 Стрёммен Старт 0:3 Нутодден Нутодден 0:2 Саннефьёрд КФУМ 4:1 Нутодден Нутодден 0:1 Рёуфосс Берум 2:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:1 Нутодден Нутодден 1:2 Хам-Кам Тромсдален 0:2 Нутодден Донн 0:2 Нутодден

Последние игры между собой

Олесунн: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Нутодден: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Нутодден 0:1 Олесунн Первый дивизион Нутодден 1:1 Олесунн Первый дивизион Олесунн 3:0 Нутодден Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олесунн 1:1 24 19 4 1 53 - 20 61
2. Саннефьёрд 24 14 8 2 41 - 25 50
3. Старт 24 15 4 5 39 - 25 49
4. КФУМ 24 11 7 6 53 - 39 40
5. Нест-Сотра 24 10 6 8 34 - 27 36
6. Согндаль 24 10 5 9 42 - 36 35
7. Рёуфосс 0:1 24 11 1 12 38 - 43 34
8. Конгсвингер 24 10 4 10 27 - 29 34
9. Санднес 1:0 24 9 5 10 37 - 35 32
10. Хам-Кам 24 9 5 10 36 - 35 32
11. Ерв 24 8 8 8 32 - 38 32
12. Улленсакер-Киса 24 9 4 11 40 - 40 31
13. Нутодден 1:1 24 6 4 14 29 - 40 22
14. Стрёммен 24 4 9 11 24 - 38 21
15. Скейд 24 3 8 13 26 - 40 17
16. Тромсдален 24 2 2 20 28 - 69 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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