Норвегия: Первый дивизион 2019
Олесунн
1:1
Первый тайм: 31'
Стадион: Колор Лайн
Нутодден
1:0
4' ГолАгдестейн Торбьерн
1:1
6' ГолТагбажуми Марко
29' Желтая карточкаAlfred Sankoh
17
Фет
Сондре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
-
12 Espen VasbyВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Andre BakkeНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Робсон ДжошЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
Ход матча
6'
1:1
29'
Предыдущие игры
Олесунн Последние 20 матчей: +17 =2 -1Олесунн 2:1 КФУМ Конгсвингер 1:1 Олесунн Олесунн 4:0 Ерв Олесунн 5:2 Хам-Кам
Санднес 1:2 Олесунн Согндаль 2:3 Олесунн Олесунн 3:1 Стрёммен Скейд 0:1 Олесунн Олесунн 2:0 Нест-Сотра КФУМ 2:4 Олесунн Олесунн 3:1 Санднес Русенборг 1:1 Олесунн Рёуфосс 2:1 Олесунн Олесунн 4:0 Мольде Хам-Кам 1:2 Олесунн Олесунн 1:0 Улленсакер-Киса Ерв 0:0 Олесунн Флурё 0:1 Олесунн Олесунн 5:0 Тромсдален Стрёммен 1:2 Олесунн
Нутодден Последние 20 матчей: +7 =2 -11Нутодден 2:0 Конгсвингер Санднес 1:0 Нутодден Нутодден 1:1 КФУМ Хам-Кам 1:2 Нутодден
Нутодден 2:3 Нест-Сотра Стрёммен 1:1 Нутодден Нутодден 1:3 Согндаль Рёуфосс 1:4 Нутодден Нутодден 0:4 Санднес Нест-Сотра 2:1 Нутодден Нутодден 3:0 Стрёммен Старт 0:3 Нутодден Нутодден 0:2 Саннефьёрд КФУМ 4:1 Нутодден Нутодден 0:1 Рёуфосс Берум 2:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:1 Нутодден Нутодден 1:2 Хам-Кам Тромсдален 0:2 Нутодден Донн 0:2 Нутодден
Последние игры между собой
Олесунн: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Нутодден: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|1:1
|24
|19
|4
|1
|53 - 20
|61
|2.
|Саннефьёрд
|24
|14
|8
|2
|41 - 25
|50
|3.
|Старт
|24
|15
|4
|5
|39 - 25
|49
|4.
|КФУМ
|24
|11
|7
|6
|53 - 39
|40
|5.
|Нест-Сотра
|24
|10
|6
|8
|34 - 27
|36
|6.
|Согндаль
|24
|10
|5
|9
|42 - 36
|35
|7.
|Рёуфосс
|0:1
|24
|11
|1
|12
|38 - 43
|34
|8.
|Конгсвингер
|24
|10
|4
|10
|27 - 29
|34
|9.
|Санднес
|1:0
|24
|9
|5
|10
|37 - 35
|32
|10.
|Хам-Кам
|24
|9
|5
|10
|36 - 35
|32
|11.
|Ерв
|24
|8
|8
|8
|32 - 38
|32
|12.
|Улленсакер-Киса
|24
|9
|4
|11
|40 - 40
|31
|13.
|Нутодден
|1:1
|24
|6
|4
|14
|29 - 40
|22
|14.
|Стрёммен
|24
|4
|9
|11
|24 - 38
|21
|15.
|Скейд
|24
|3
|8
|13
|26 - 40
|17
|16.
|Тромсдален
|24
|2
|2
|20
|28 - 69
|8
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