Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Бранн
0:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Хёугесунн
0'
9' Желтая карточка
Йенсен Рубен
47' Желтая карточка
Aune Selland Heggeboe
48'
1
Опдаль
Хокон
2
Тенисте
Тайо
4
Christian
Rismark
3
Вормгор
Вито
21
Кристиансен
Рубен
16
Йенсен
Рубен
15
Акоста
Бисмарк
29
Бармен
Кристоффер
7
Кумсан
Джилберт
39
Aune
Selland
Heggeboe
19
Бериша
Ветон
12
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
5
Хансен
Беньямин
2
Бергквист
Даг
23
Thore
Pedersen
16
Лейте
Бруно
8
Тронстад
Сондре
7
Гринхейм
Кристиан
10
Niklas
Sandberg
I
20
Коне
Ибраима
34
Kevin
Martin
Krygaard
Бранн
4-3-3
Хёугесунн
4-3-3

Ход матча

9'
Йенсен Рубен
 
47'
Aune Selland Heggeboe
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 1
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Бранн Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Кристиансунд 1:0 Бранн Лиллестрём 1:3 Бранн Бранн 2:3 Тромсё Мьёндален 2:1 Бранн
Ранхейм 0:3 Бранн Бранн 2:1 Стабек Шемрок Роверс 2:1 Бранн Бранн 2:2 Шемрок Роверс Бранн 0:0 Мьёндален Мольде 1:1 Бранн Ранхейм 4:0 Бранн Бранн 1:0 Лиллестрём Согндаль 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Бранн Бранн 3:2 Согндаль Бранн 0:1 Русенборг Осане 0:2 Бранн Будё-Глимт 1:2 Бранн Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 0:1 Бранн
Хёугесунн Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Хёугесунн 0:0 Мьёндален Тромсё 2:2 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Волеренга 1:2 Хёугесунн
ПСВ 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Ранхейм Хёугесунн 0:1 ПСВ Стабек 1:1 Хёугесунн Штурм 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Штурм Хёугесунн 5:1 Клифтонвилл Хёугесунн 5:1 Тромсё Клифтонвилл 0:1 Хёугесунн Викинг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:4 Волеренга Хёугесунн 2:0 Стрёммен Одд 3:1 Хёугесунн Брюне 2:6 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Бранн Хёугесунн 2:2 Санднес

Последние игры между собой

Бранн: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Хёугесунн: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Хёугесунн 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 1:3 Бранн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Бранн Товарищеские матчи
Бранн 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:3 Бранн Типпелиген Бранн 3:2 Хёугесунн Товарищеские матчи Бранн 3:1 Хёугесунн Типпелиген Бранн 1:1 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Бранн Товарищеские матчи Хёугесунн 2:3 Бранн Типпелиген Бранн 1:3 Хёугесунн Типпелиген Бранн 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Бранн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Бранн Товарищеские матчи Бранн 1:0 Хёугесунн Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 21 14 4 3 50 - 21 46
2. Будё-Глимт 21 13 4 4 49 - 33 43
3. Одд 21 11 5 5 31 - 25 38
4. Русенборг 21 10 6 5 34 - 26 36
5. Бранн 0:0 22 9 6 7 28 - 23 33
6. Кристиансунд 21 9 5 7 27 - 22 32
7. Викинг 21 8 6 7 33 - 32 30
8. Волеренга 21 7 6 8 34 - 31 27
9. Хёугесунн 0:0 22 6 9 7 29 - 25 27
10. Лиллестрём 21 7 4 10 27 - 35 25
11. Стабек 21 6 6 9 25 - 30 24
12. Тромсё 21 6 4 11 25 - 43 22
13. Мьёндален 21 4 9 8 27 - 37 21
14. Ранхейм 21 5 4 12 23 - 37 19
15. Стрёмсгодсет 21 5 4 12 23 - 39 19
16. Сарпсборг-08 21 3 10 8 23 - 29 19
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    47'
    Aune Selland Heggeboe получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    9'
    Йенсен Рубен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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