Норвегия: Типпелиген 2019
9' Желтая карточкаЙенсен Рубен
47' Желтая карточкаAune Selland Heggeboe
16
Йенсен
Рубен
19
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Бериша ВетонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Карадас АзарНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Коне ИбраимаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 5
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 1
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Бранн Последние 20 матчей: +10 =4 -6Кристиансунд 1:0 Бранн Лиллестрём 1:3 Бранн Бранн 2:3 Тромсё Мьёндален 2:1 Бранн
Ранхейм 0:3 Бранн Бранн 2:1 Стабек Шемрок Роверс 2:1 Бранн Бранн 2:2 Шемрок Роверс Бранн 0:0 Мьёндален Мольде 1:1 Бранн Ранхейм 4:0 Бранн Бранн 1:0 Лиллестрём Согндаль 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Бранн Бранн 3:2 Согндаль Бранн 0:1 Русенборг Осане 0:2 Бранн Будё-Глимт 1:2 Бранн Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Стабек 0:1 Бранн
Хёугесунн Последние 20 матчей: +7 =7 -6Хёугесунн 0:0 Мьёндален Тромсё 2:2 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Лиллестрём Волеренга 1:2 Хёугесунн
ПСВ 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:1 Ранхейм Хёугесунн 0:1 ПСВ Стабек 1:1 Хёугесунн Штурм 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Штурм Хёугесунн 5:1 Клифтонвилл Хёугесунн 5:1 Тромсё Клифтонвилл 0:1 Хёугесунн Викинг 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:4 Волеренга Хёугесунн 2:0 Стрёммен Одд 3:1 Хёугесунн Брюне 2:6 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Бранн Хёугесунн 2:2 Санднес
Последние игры между собой
Бранн: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Хёугесунн: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Бранн 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:3 Бранн Типпелиген Бранн 3:2 Хёугесунн Товарищеские матчи Бранн 3:1 Хёугесунн Типпелиген Бранн 1:1 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Бранн Товарищеские матчи Хёугесунн 2:3 Бранн Типпелиген Бранн 1:3 Хёугесунн Типпелиген Бранн 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Бранн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Бранн Товарищеские матчи Бранн 1:0 Хёугесунн Типпелиген
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|21
|14
|4
|3
|50 - 21
|46
|2.
|Будё-Глимт
|21
|13
|4
|4
|49 - 33
|43
|3.
|Одд
|21
|11
|5
|5
|31 - 25
|38
|4.
|Русенборг
|21
|10
|6
|5
|34 - 26
|36
|5.
|Бранн
|0:0
|22
|9
|6
|7
|28 - 23
|33
|6.
|Кристиансунд
|21
|9
|5
|7
|27 - 22
|32
|7.
|Викинг
|21
|8
|6
|7
|33 - 32
|30
|8.
|Волеренга
|21
|7
|6
|8
|34 - 31
|27
|9.
|Хёугесунн
|0:0
|22
|6
|9
|7
|29 - 25
|27
|10.
|Лиллестрём
|21
|7
|4
|10
|27 - 35
|25
|11.
|Стабек
|21
|6
|6
|9
|25 - 30
|24
|12.
|Тромсё
|21
|6
|4
|11
|25 - 43
|22
|13.
|Мьёндален
|21
|4
|9
|8
|27 - 37
|21
|14.
|Ранхейм
|21
|5
|4
|12
|23 - 37
|19
|15.
|Стрёмсгодсет
|21
|5
|4
|12
|23 - 39
|19
|16.
|Сарпсборг-08
|21
|3
|10
|8
|23 - 29
|19
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