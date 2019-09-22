Норвегия: Типпелиген 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2019
Тромсё
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Стрёмсгодсет
0'
28' Желтая карточка
Сальвесен Ларс-Йорген
32'
28
Jacob
Karlstroem
26
Jostein
Gundersen
22
Simen
Wangberg
3
Антонсен
Кент-Аре
15
Андерсен
Магнус
23
Смит
Эрик
7
Педерсен
Мортен-Гамст
18
Onni
Valakari
25
Lasse
Nilsen
20
Барлоу
Эйдан
11
Тейлор
Роберт
35
Хансен
Мартин
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Jakob
Glesnes
4
Tchamba
Bangou
22
Prosper
Mendy
7
Стенгель
Херман
42
Jack
Ipalibo
20
Mikkel
Maigaard
11
Токстад
Кристоффер
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Moses
Mawa
Тромсё
3-5-2
Стрёмсгодсет
4-3-3

Ход матча

28'
 
Сальвесен Ларс-Йорген

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Тромсё Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Мольде 3:0 Тромсё Тромсё 2:2 Хёугесунн Бранн 2:3 Тромсё Тромсё 1:1 Лиллестрём
Русенборг 5:2 Тромсё Тромсё 2:2 Мьёндален Хёугесунн 5:1 Тромсё Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Лиллестрём 4:0 Тромсё Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Викинг 4:0 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд

Последние игры между собой

Тромсё: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Стрёмсгодсет: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Типпелиген Стрёмсгодсет 2:4 Тромсё Типпелиген Тромсё 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Типпелиген
Тромсё 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Тромсё 0:6 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Типпелиген Стрёмсгодсет 1:3 Тромсё Типпелиген
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мольде 21 14 4 3 50 - 21 46
2. Будё-Глимт 0:0 22 13 5 4 49 - 33 44
3. Одд 0:0 22 11 6 5 31 - 25 39
4. Русенборг 21 10 6 5 34 - 26 36
5. Кристиансунд 0:0 22 9 6 7 27 - 22 33
6. Бранн 22 9 6 7 28 - 23 33
7. Викинг 2:0 22 9 6 7 35 - 32 33
8. Волеренга 0:2 22 7 6 9 34 - 33 27
9. Хёугесунн 22 6 9 7 29 - 25 27
10. Лиллестрём 0:0 22 7 5 10 27 - 35 26
11. Стабек 21 6 6 9 25 - 30 24
12. Тромсё 0:0 22 6 5 11 25 - 43 23
13. Мьёндален 21 4 9 8 27 - 37 21
14. Ранхейм 0:0 22 5 5 12 23 - 37 20
15. Стрёмсгодсет 0:0 22 5 5 12 23 - 39 20
16. Сарпсборг-08 0:0 22 3 11 8 23 - 29 20
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...