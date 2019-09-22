Норвегия: Типпелиген 2019
Тромсё
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Альфхейм
Стрёмсгодсет
28' Желтая карточкаСальвесен Ларс-Йорген
23
Смит
Эрик
25
Lasse
Nilsen
20
Барлоу
Эйдан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Смит ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Lasse NilsenПолузащитник
-
20 Барлоу ЭйданНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Simo Valakari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
39 Саетра Ларс
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 6
-
0 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Тромсё Последние 20 матчей: +7 =3 -10Мольде 3:0 Тромсё Тромсё 2:2 Хёугесунн Бранн 2:3 Тромсё Тромсё 1:1 Лиллестрём
Русенборг 5:2 Тромсё Тромсё 2:2 Мьёндален Хёугесунн 5:1 Тромсё Тромсё 2:0 Сарпсборг-08 Лиллестрём 4:0 Тромсё Тромсё 1:0 Русенборг Конгсвингер 1:0 Тромсё Стабек 0:1 Тромсё Тромсё 2:1 Мольде Мельбу 1:2 Тромсё Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Тромсё 1:2 Будё-Глимт Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +6 =2 -12Стрёмсгодсет 1:0 Ранхейм Стабек 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:1 Сарпсборг-08 Викинг 4:0 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Будё-Глимт Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Стабек Сарпсборг-08 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Фрам Ларвик 2:1 Стрёмсгодсет Будё-Глимт 2:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 1:0 Стрёмсгодсет Уллерн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Стрёмсгодсет: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Тромсё 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Тромсё 0:6 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Типпелиген Стрёмсгодсет 1:3 Тромсё Типпелиген
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|21
|14
|4
|3
|50 - 21
|46
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|22
|13
|5
|4
|49 - 33
|44
|3.
|Одд
|0:0
|22
|11
|6
|5
|31 - 25
|39
|4.
|Русенборг
|21
|10
|6
|5
|34 - 26
|36
|5.
|Кристиансунд
|0:0
|22
|9
|6
|7
|27 - 22
|33
|6.
|Бранн
|22
|9
|6
|7
|28 - 23
|33
|7.
|Викинг
|2:0
|22
|9
|6
|7
|35 - 32
|33
|8.
|Волеренга
|0:2
|22
|7
|6
|9
|34 - 33
|27
|9.
|Хёугесунн
|22
|6
|9
|7
|29 - 25
|27
|10.
|Лиллестрём
|0:0
|22
|7
|5
|10
|27 - 35
|26
|11.
|Стабек
|21
|6
|6
|9
|25 - 30
|24
|12.
|Тромсё
|0:0
|22
|6
|5
|11
|25 - 43
|23
|13.
|Мьёндален
|21
|4
|9
|8
|27 - 37
|21
|14.
|Ранхейм
|0:0
|22
|5
|5
|12
|23 - 37
|20
|15.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|22
|5
|5
|12
|23 - 39
|20
|16.
|Сарпсборг-08
|0:0
|22
|3
|11
|8
|23 - 29
|20
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