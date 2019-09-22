Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Вестерос СК
0:0
Второй тайм: 65'
Дегерфорс
0'
6' Желтая карточка
Boris Ljevar
65'
1
Anton
Fagerstroem
2
Флорен
Йеспер
25
Ravy
Tsouka
Dozi
4
Sean
Sabetkar
3
Dennis
Persson
8
Jonas
Hellgren
6
Simon
Johansson
16
Boris
Ljevar
23
Filip
Tronet
14
Спэн
Брайан
11
Petar
Petrovic
1
Ismael
Diawara
2
Gustav
Granath
5
Oliver
Ekroth
4
Daniel
Janevski
12
Erik
Lindell
21
Adam
Carlen
11
Гравиус
Христос
15
Axel
Lindahl
10
Markus
Astvald
9
Erik
Bjoerndahl
8
Аяз
Ферхад
Вестерос СК
4-3-3
Дегерфорс
3-4-3

Ход матча

6'
Boris Ljevar
 
61'
 
Jacob Ortmark
Гравиус Христос

Предыдущие игры

Вестерос СК Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Вестерос СК 1:2 Броммапойкарна Треллеборг 2:1 Вестерос СК Сюрианска 1:2 Вестерос СК Гамла Упсала 1:3 Вестерос СК
Вестерос СК 2:3 Хальмстад Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Далкурд Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Далкурд 1:6 Вестерос СК Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Фрей Хальмстад 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Норрбю ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК
Дегерфорс Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Дегерфорс 2:1 Мьельбю Дегерфорс 2:1 Хальмстад Фрей 2:3 Дегерфорс Соллентуна 4:3 Дегерфорс
Дегерфорс 2:2 Треллеборг Норрбю 1:0 Дегерфорс Дегерфорс 3:1 Варберг БоИС Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 ГАИС Варберг БоИС 1:0 Дегерфорс ГАИС 0:3 Дегерфорс Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Треллеборг 0:0 Дегерфорс Дегерфорс 2:3 Фрей Хальмстад 3:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Далкурд Дегерфорс 0:0 Норрбю Броммапойкарна 2:3 Дегерфорс Дегерфорс 1:0 Браге Мьельбю 1:0 Дегерфорс

Последние игры между собой

Вестерос СК: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Дегерфорс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Суперэттан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Йёнчёпинг 24 14 4 6 45 - 22 46
2. Мьельбю 0:0 24 14 4 6 33 - 24 46
3. Варберг БоИС 24 13 7 4 40 - 22 46
4. Браге 24 13 5 6 41 - 22 44
5. Эргрюте ФФ 24 11 6 7 35 - 29 39
6. Далкурд 24 11 3 10 35 - 38 36
7. Дегерфорс 0:0 24 10 6 8 34 - 29 36
8. Норрбю 24 9 8 7 34 - 34 35
9. Треллеборг 23 7 8 8 27 - 29 29
10. Хальмстад 23 8 4 11 28 - 29 28
11. Вестерос СК 0:0 24 6 10 8 32 - 28 28
12. ГАИС 24 6 6 12 19 - 34 24
13. Сюрианска 24 6 6 12 27 - 47 24
14. Фрей 24 5 7 12 28 - 44 22
15. Броммапойкарна 0:0 24 4 9 11 28 - 37 21
16. Эстер 24 2 11 11 19 - 37 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    6'
    Борис Лжевар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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