Швеция: Суперэттан 2019
Вестерос СК
0:0
Второй тайм: 65'
Дегерфорс
6' Желтая карточкаBoris Ljevar
16
Boris
Ljevar
23
Filip
Tronet
14
Спэн
Брайан
12
Erik
Lindell
21
Adam
Carlen
15
Axel
Lindahl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Boris LjevarПолузащитник
-
23 Filip TronetНападающий
-
14 Спэн БрайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Erik LindellПолузащитник
-
21 Adam CarlenПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Axel LindahlПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
25 Jeffrey Gal
Ход матча
Предыдущие игры
Вестерос СК Последние 20 матчей: +6 =7 -7Вестерос СК 1:2 Броммапойкарна Треллеборг 2:1 Вестерос СК Сюрианска 1:2 Вестерос СК Гамла Упсала 1:3 Вестерос СК
Вестерос СК 2:3 Хальмстад Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Далкурд Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Далкурд 1:6 Вестерос СК Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Фрей Хальмстад 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Норрбю ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК
Дегерфорс Последние 20 матчей: +8 =4 -8Дегерфорс 2:1 Мьельбю Дегерфорс 2:1 Хальмстад Фрей 2:3 Дегерфорс Соллентуна 4:3 Дегерфорс
Дегерфорс 2:2 Треллеборг Норрбю 1:0 Дегерфорс Дегерфорс 3:1 Варберг БоИС Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 ГАИС Варберг БоИС 1:0 Дегерфорс ГАИС 0:3 Дегерфорс Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Треллеборг 0:0 Дегерфорс Дегерфорс 2:3 Фрей Хальмстад 3:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Далкурд Дегерфорс 0:0 Норрбю Броммапойкарна 2:3 Дегерфорс Дегерфорс 1:0 Браге Мьельбю 1:0 Дегерфорс
Последние игры между собой
Вестерос СК: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Дегерфорс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йёнчёпинг
|24
|14
|4
|6
|45 - 22
|46
|2.
|Мьельбю
|0:0
|24
|14
|4
|6
|33 - 24
|46
|3.
|Варберг БоИС
|24
|13
|7
|4
|40 - 22
|46
|4.
|Браге
|24
|13
|5
|6
|41 - 22
|44
|5.
|Эргрюте ФФ
|24
|11
|6
|7
|35 - 29
|39
|6.
|Далкурд
|24
|11
|3
|10
|35 - 38
|36
|7.
|Дегерфорс
|0:0
|24
|10
|6
|8
|34 - 29
|36
|8.
|Норрбю
|24
|9
|8
|7
|34 - 34
|35
|9.
|Треллеборг
|23
|7
|8
|8
|27 - 29
|29
|10.
|Хальмстад
|23
|8
|4
|11
|28 - 29
|28
|11.
|Вестерос СК
|0:0
|24
|6
|10
|8
|32 - 28
|28
|12.
|ГАИС
|24
|6
|6
|12
|19 - 34
|24
|13.
|Сюрианска
|24
|6
|6
|12
|27 - 47
|24
|14.
|Фрей
|24
|5
|7
|12
|28 - 44
|22
|15.
|Броммапойкарна
|0:0
|24
|4
|9
|11
|28 - 37
|21
|16.
|Эстер
|24
|2
|11
|11
|19 - 37
|17
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