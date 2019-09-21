Швеция: Суперэттан 2019
80
Арин
Франк
11
Сисей
Йозеф
10
Ahmed
Awad
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Арин ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сисей ЙозефНападающий
-
10 Ahmed AwadНападающий
- Запасные игроки
-
30 Filip AngerВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Adil Kizil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перссон ЮханПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хельг СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Shina XIV
Предыдущие игры
Далкурд Последние 20 матчей: +10 =2 -8Браге 3:1 Далкурд Далкурд 3:1 Норрбю Мьельбю 3:2 Далкурд Гуте 2:4 Далкурд
Далкурд 3:0 ГАИС Хальмстад 2:0 Далкурд Далкурд 0:2 Йёнчёпинг Вестерос СК 1:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС ГАИС 1:5 Далкурд Далкурд 1:6 Вестерос СК Фрей 1:3 Далкурд Далкурд 1:0 Хальмстад Норрбю 0:0 Далкурд Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Дегерфорс 1:2 Далкурд Далкурд 1:3 Браге Варберг БоИС 2:0 Далкурд Далкурд 4:1 Сюрианска Треллеборг 2:0 Далкурд
Эстер Последние 20 матчей: +2 =8 -10Эстер 0:2 Йёнчёпинг Варберг БоИС 0:0 Эстер Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Карлскруна 2:1 Эстер
Броммапойкарна 1:1 Эстер Браге 5:1 Эстер Эстер 2:1 ГАИС Сюрианска 1:1 Эстер Норрбю 3:1 Эстер Эстер 0:2 Треллеборг Эргрюте ФФ 2:0 Эстер Эстер 1:1 Варберг БоИС Эстер 2:2 Броммапойкарна Эстер 2:2 Браге Треллеборг 1:1 Эстер Эстер 0:1 Мьельбю Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос СК Хальмстад 0:1 Эстер Эстер 0:1 Норрбю
Последние игры между собой
Далкурд: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Эстер: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йёнчёпинг
|0:0
|24
|14
|5
|5
|45 - 20
|47
|2.
|Варберг БоИС
|24
|13
|7
|4
|40 - 22
|46
|3.
|Мьельбю
|23
|14
|3
|6
|33 - 24
|45
|4.
|Браге
|24
|13
|5
|6
|41 - 22
|44
|5.
|Эргрюте ФФ
|24
|11
|6
|7
|35 - 29
|39
|6.
|Дегерфорс
|23
|10
|5
|8
|34 - 29
|35
|7.
|Далкурд
|0:0
|24
|10
|4
|10
|33 - 37
|34
|8.
|Норрбю
|0:0
|24
|8
|9
|7
|32 - 34
|33
|9.
|Треллеборг
|23
|7
|8
|8
|27 - 29
|29
|10.
|Хальмстад
|23
|8
|4
|11
|28 - 29
|28
|11.
|Вестерос СК
|23
|6
|9
|8
|32 - 28
|27
|12.
|ГАИС
|24
|6
|6
|12
|19 - 34
|24
|13.
|Сюрианска
|24
|6
|6
|12
|27 - 47
|24
|14.
|Фрей
|24
|5
|7
|12
|28 - 44
|22
|15.
|Броммапойкарна
|23
|4
|8
|11
|28 - 37
|20
|16.
|Эстер
|0:0
|24
|2
|12
|10
|18 - 35
|18
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