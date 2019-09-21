Швеция: Суперэттан 2019

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Далкурд
0:0
Первый тайм: 8'
Эстер
0' 8'
1
Андерссон
Андреас
6
Robin
Tranberg
4
Диллан
Исмаил
16
Торбьорнссон
Маркус
14
Маквей
Кристофер
80
Арин
Франк
24
Besard
Sabovic
7
Лаван
Равез
25
Malkolm
Moenza
11
Сисей
Йозеф
10
Ahmed
Awad
1
Robin
Malmqvist
2
Mattias
Pavic
21
Filip
Oernblom
3
Карлссон
Монц
14
Сильверхолт
Оливер
8
Liridon
Silka
24
Перссон
Юхан
19
Андреассон
Антон
11
Хельг
Симон
10
David
Johannesson
7
Carl
Johansson
III
Далкурд
3-5-2
Эстер
4-4-2

Предыдущие игры

Далкурд Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Браге 3:1 Далкурд Далкурд 3:1 Норрбю Мьельбю 3:2 Далкурд Гуте 2:4 Далкурд
Далкурд 3:0 ГАИС Хальмстад 2:0 Далкурд Далкурд 0:2 Йёнчёпинг Вестерос СК 1:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС ГАИС 1:5 Далкурд Далкурд 1:6 Вестерос СК Фрей 1:3 Далкурд Далкурд 1:0 Хальмстад Норрбю 0:0 Далкурд Далкурд 3:2 Эргрюте ФФ Дегерфорс 1:2 Далкурд Далкурд 1:3 Браге Варберг БоИС 2:0 Далкурд Далкурд 4:1 Сюрианска Треллеборг 2:0 Далкурд
Эстер Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Эстер 0:2 Йёнчёпинг Варберг БоИС 0:0 Эстер Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Карлскруна 2:1 Эстер
Броммапойкарна 1:1 Эстер Браге 5:1 Эстер Эстер 2:1 ГАИС Сюрианска 1:1 Эстер Норрбю 3:1 Эстер Эстер 0:2 Треллеборг Эргрюте ФФ 2:0 Эстер Эстер 1:1 Варберг БоИС Эстер 2:2 Броммапойкарна Эстер 2:2 Браге Треллеборг 1:1 Эстер Эстер 0:1 Мьельбю Йёнчёпинг 2:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос СК Хальмстад 0:1 Эстер Эстер 0:1 Норрбю

Последние игры между собой

Далкурд: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Эстер: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Эстер 0:0 Далкурд Суперэттан Далкурд 1:2 Эстер Суперэттан Эстер 1:2 Далкурд Суперэттан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Йёнчёпинг 0:0 24 14 5 5 45 - 20 47
2. Варберг БоИС 24 13 7 4 40 - 22 46
3. Мьельбю 23 14 3 6 33 - 24 45
4. Браге 24 13 5 6 41 - 22 44
5. Эргрюте ФФ 24 11 6 7 35 - 29 39
6. Дегерфорс 23 10 5 8 34 - 29 35
7. Далкурд 0:0 24 10 4 10 33 - 37 34
8. Норрбю 0:0 24 8 9 7 32 - 34 33
9. Треллеборг 23 7 8 8 27 - 29 29
10. Хальмстад 23 8 4 11 28 - 29 28
11. Вестерос СК 23 6 9 8 32 - 28 27
12. ГАИС 24 6 6 12 19 - 34 24
13. Сюрианска 24 6 6 12 27 - 47 24
14. Фрей 24 5 7 12 28 - 44 22
15. Броммапойкарна 23 4 8 11 28 - 37 20
16. Эстер 0:0 24 2 12 10 18 - 35 18
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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