Швеция: Аллсвенскан 2019

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Хельсинборг
1:0
Перерыв

Стадион:
АФК Эскильстуна
0'
4' Желтая карточка
Анаба Майкл
1:0
12' Гол
Геро Альхаджи
1
Линдегор
Андерс
7
Рандруп
Андерс
57
Marcus
Holgersson
4
Гранквист
Андреас
11
Эрикссон
Адам
14
Абубакари
Мохаммед
37
Жигович
Армин
8
Mamudu
Moro
10
Фарнеруд
Александер
15
Max
Svensson
9
Геро
Альхаджи
1
Ole
Soederberg
13
Wilhelm
Loeper
15
Цвейба
Сандро
6
Бьоркман
Йеспер
2
Adnan
Kojic
21
Раскай
Анель
8
Анаба
Майкл
3
Kadir
Hodzic
20
Такахаси
Соя
7
Косица
Дзенис
16
Samuel
Nnamani
Хельсинборг
4-2-3-1
АФК Эскильстуна
3-4-3

Ход матча

4'
 
Анаба Майкл
12'
Геро Альхаджи
(Mamudu Moro)
1:0
28'
Миккельсен Тобиас
Абубакари Мохаммед
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Юргорден 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Оскарсхамн 2:1 Хельсинборг
Хельсинборг 1:2 Гётеборг Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:4 Эребру АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сириус Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Эребру 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +3 =5 -12
АФК Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эребру 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна
Карлштад Юнайтед 2:3 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:4 АИК Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
АФК Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан АФК Эскильстуна 0:0 Хельсинборг Суперэттан Хельсинборг 0:2 АФК Эскильстуна Суперэттан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 24 16 5 3 43 - 14 53
2. АИК 24 15 4 5 36 - 19 49
3. Мальмё 0:0 24 13 9 2 41 - 14 48
4. Хаммарбю 24 14 5 5 57 - 33 47
5. Хеккен 24 13 5 6 39 - 21 44
6. Гётеборг 24 12 8 4 39 - 25 44
7. Норрчёпинг 24 12 7 5 40 - 20 43
8. Эльфсборг 0:0 24 7 9 8 31 - 37 30
9. Эребру 24 8 5 11 35 - 39 29
10. Хельсинборг 1:0 24 6 6 12 22 - 38 24
11. Сириус 24 6 4 14 27 - 43 22
12. Кальмар 24 4 10 10 20 - 36 22
13. Эстерсунд 24 4 9 11 21 - 38 21
14. Фалькенберг 24 4 7 13 20 - 48 19
15. АФК Эскильстуна 0:1 24 3 6 15 21 - 48 15
16. Сундсвалль 24 2 7 15 21 - 40 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympia Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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