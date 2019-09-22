Швеция: Аллсвенскан 2019
Хельсинборг
1:0
Перерыв
Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
АФК Эскильстуна
4' Желтая карточкаАнаба Майкл
1:0
12' ГолГеро Альхаджи
15
Max
Svensson
21
Раскай
Анель
20
Такахаси
Соя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Такахаси СояНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
10 Ferid AliНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Saulius Sirmelis
Ход матча
4'
12'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: +3 =5 -12Юргорден 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Норрчёпинг 5:0 Хельсинборг Оскарсхамн 2:1 Хельсинборг
Хельсинборг 1:2 Гётеборг Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:4 Эребру АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сириус Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Эребру 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +3 =5 -12АФК Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эребру 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна
Карлштад Юнайтед 2:3 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:4 АИК Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Кальмар АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Мальмё 5:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
АФК Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|24
|16
|5
|3
|43 - 14
|53
|2.
|АИК
|24
|15
|4
|5
|36 - 19
|49
|3.
|Мальмё
|0:0
|24
|13
|9
|2
|41 - 14
|48
|4.
|Хаммарбю
|24
|14
|5
|5
|57 - 33
|47
|5.
|Хеккен
|24
|13
|5
|6
|39 - 21
|44
|6.
|Гётеборг
|24
|12
|8
|4
|39 - 25
|44
|7.
|Норрчёпинг
|24
|12
|7
|5
|40 - 20
|43
|8.
|Эльфсборг
|0:0
|24
|7
|9
|8
|31 - 37
|30
|9.
|Эребру
|24
|8
|5
|11
|35 - 39
|29
|10.
|Хельсинборг
|1:0
|24
|6
|6
|12
|22 - 38
|24
|11.
|Сириус
|24
|6
|4
|14
|27 - 43
|22
|12.
|Кальмар
|24
|4
|10
|10
|20 - 36
|22
|13.
|Эстерсунд
|24
|4
|9
|11
|21 - 38
|21
|14.
|Фалькенберг
|24
|4
|7
|13
|20 - 48
|19
|15.
|АФК Эскильстуна
|0:1
|24
|3
|6
|15
|21 - 48
|15
|16.
|Сундсвалль
|24
|2
|7
|15
|21 - 40
|13
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