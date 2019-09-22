Швеция: Аллсвенскан 2019

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Хаммарбю
2:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
АИК
0'
1:0
30' Гол
Родич Владимир
30' Желтая карточка
Линнер Оскар
31' Желтая карточка
Родич Владимир
34' Желтая карточка
Сигторссон Колбейнн
2:0
56' Гол
Родич Владимир
59'
1
Виланд
Йохан
2
Сандберг
Симон
4
Richard
Magyar
13
Фенгер
Мадс
3
Видгрен
Деннис
6
Боянич
Дарьян
40
Джурджич
Никола
8
Андерсен
Йеппе
20
Качаниклич
Алекс
22
Танкович
Муамер
11
Родич
Владимир
34
Линнер
Оскар
6
Димитриадис
Панайотис
3
Карлссон
Пер
II
14
Метс
Кароль
15
Лундстрём
Роберт
7
Ларссон
Себастьян
8
Аду
Энох
11
Бауи
Набиль
9
Линдквист
Расмус
36
Гойтом
Хенок
10
Обаси
Чинеду
Хаммарбю
4-3-3
АИК
3-5-2

Ход матча

26'
 
Сигторссон Колбейнн
Обаси Чинеду
30'
Родич Владимир
(Андерсен Йеппе)
1:0
30'
 
Линнер Оскар
31'
Родич Владимир
 
34'
 
Сигторссон Колбейнн
56'
Родич Владимир
(Боянич Дарьян)
2:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Хаммарбю Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Хаммарбю 6:2 Гётеборг Норрчёпинг 2:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:2 Хаммарбю ИФК Лулео 1:3 Хаммарбю
Хаммарбю 3:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Кальмар 2:2 Хаммарбю АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Хаммарбю 5:2 Эльфсборг Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Хеккен 2:0 Хаммарбю Кальмар 1:0 Хаммарбю АИК 2:0 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Хаммарбю 2:0 Сириус Эребру 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Юргорден
АИК Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Хеккен 1:2 АИК АИК 1:0 Юргорден АИК 1:4 Селтик Эстерсунд 1:3 АИК
Селтик 2:0 АИК АИК 1:2 Кальмар АИК 1:1 Шериф АФК Эскильстуна 2:4 АИК Шериф 1:2 АИК АИК 3:2 Марибор Сириус 0:2 АИК Марибор 2:1 АИК АИК 2:0 Хельсинборг АИК 3:1 Арарат-Армения АИК 3:0 Эльфсборг Арарат-Армения 2:1 АИК Кальмар 0:1 АИК АИК 0:0 Мальмё АИК 0:2 Норрчёпинг АИК 1:1 Хеккен

Последние игры между собой

Хаммарбю: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
АИК: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
АИК 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан АИК 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 АИК Аллсвенскан Хаммарбю 1:1 АИК Аллсвенскан
АИК 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан АИК 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Хаммарбю Кубок Хаммарбю 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан АИК 1:2 Хаммарбю Кубок Хаммарбю 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан АИК 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:1 АИК Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 24 16 5 3 43 - 14 53
2. АИК 0:1 24 15 4 5 35 - 18 49
3. Мальмё 23 13 8 2 41 - 14 47
4. Хаммарбю 1:0 24 14 5 5 56 - 32 47
5. Хеккен 24 13 5 6 39 - 21 44
6. Гётеборг 24 12 8 4 39 - 25 44
7. Норрчёпинг 24 12 7 5 40 - 20 43
8. Эльфсборг 23 7 8 8 31 - 37 29
9. Эребру 24 8 5 11 35 - 39 29
10. Сириус 24 6 4 14 27 - 43 22
11. Кальмар 24 4 10 10 20 - 36 22
12. Хельсинборг 23 5 6 12 21 - 38 21
13. Эстерсунд 24 4 9 11 21 - 38 21
14. Фалькенберг 24 4 7 13 20 - 48 19
15. АФК Эскильстуна 23 3 6 14 21 - 47 15
16. Сундсвалль 24 2 7 15 21 - 40 13
  • Второй тайм
  • Описание гола
    56'
    Г О О О О Л - Родич Владимир бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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