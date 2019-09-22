Швеция: Аллсвенскан 2019
Хаммарбю
2:0
Второй тайм: 59'
Стадион: Теле2 Арена
АИК
1:0
30' ГолРодич Владимир
30' Желтая карточкаЛиннер Оскар
31' Желтая карточкаРодич Владимир
34' Желтая карточкаСигторссон Колбейнн
2:0
56' ГолРодич Владимир
13
Фенгер
Мадс
34
Линнер
Оскар
14
Метс
Кароль
8
Аду
Энох
11
Бауи
Набиль
36
Гойтом
Хенок
10
Обаси
Чинеду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Матс СолхеимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Stefan Billborn
- Основной состав
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
-
11 Бауи НабильПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
10 Обаси ЧинедуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Юлятупа СакуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
Ход матча
30'
1:0
30'
31'
56'
2:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 6
-
5 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Хаммарбю Последние 20 матчей: +13 =3 -4Хаммарбю 6:2 Гётеборг Норрчёпинг 2:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:2 Хаммарбю ИФК Лулео 1:3 Хаммарбю
Хаммарбю 3:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Кальмар 2:2 Хаммарбю АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Хаммарбю 5:2 Эльфсборг Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Хеккен 2:0 Хаммарбю Кальмар 1:0 Хаммарбю АИК 2:0 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Хаммарбю 2:0 Сириус Эребру 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 Юргорден
АИК Последние 20 матчей: +11 =3 -6Хеккен 1:2 АИК АИК 1:0 Юргорден АИК 1:4 Селтик Эстерсунд 1:3 АИК
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
АИК: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
АИК 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан АИК 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Хаммарбю Кубок Хаммарбю 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан АИК 1:2 Хаммарбю Кубок Хаммарбю 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан АИК 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:1 АИК Аллсвенскан
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|24
|16
|5
|3
|43 - 14
|53
|2.
|АИК
|0:1
|24
|15
|4
|5
|35 - 18
|49
|3.
|Мальмё
|23
|13
|8
|2
|41 - 14
|47
|4.
|Хаммарбю
|1:0
|24
|14
|5
|5
|56 - 32
|47
|5.
|Хеккен
|24
|13
|5
|6
|39 - 21
|44
|6.
|Гётеборг
|24
|12
|8
|4
|39 - 25
|44
|7.
|Норрчёпинг
|24
|12
|7
|5
|40 - 20
|43
|8.
|Эльфсборг
|23
|7
|8
|8
|31 - 37
|29
|9.
|Эребру
|24
|8
|5
|11
|35 - 39
|29
|10.
|Сириус
|24
|6
|4
|14
|27 - 43
|22
|11.
|Кальмар
|24
|4
|10
|10
|20 - 36
|22
|12.
|Хельсинборг
|23
|5
|6
|12
|21 - 38
|21
|13.
|Эстерсунд
|24
|4
|9
|11
|21 - 38
|21
|14.
|Фалькенберг
|24
|4
|7
|13
|20 - 48
|19
|15.
|АФК Эскильстуна
|23
|3
|6
|14
|21 - 47
|15
|16.
|Сундсвалль
|24
|2
|7
|15
|21 - 40
|13
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