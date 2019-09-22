Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Мьельбю
0:0
Второй тайм: 61'
Броммапойкарна
0'
30' Желтая карточка
Сульич Али
38' Желтая карточка
Michael Omoh
45' Вторая желтая карточка
Michael Omoh
0:1
59' Гол
Хелльквист Филип
61'
13
Carljohan
Eriksson
I
3
Amer
Eriksson-Ibragic
4
Max
Watson
2
Терзич
Ади
5
Джазе
Моханад
8
Bubacarr
Jobe
21
Констанделиас
Феликс
22
Jesper
Gustavsson
29
Michael
Omoh
32
Erik
Paersson
10
Халваджич
Мирза
20
Hampus
Elgan
24
Fritiof
Bjoerken
8
Marcus
Hansson
3
Сульич
Али
4
Oscar
Pehrsson
9
Dusan
Jajic
18
Markus
Gustafsson
11
Adam
Graden
17
Лидберг
Исак
22
Alexander
Nilsson
II
25
Albin
Linner
Мьельбю
4-4-2
Броммапойкарна
4-3-3

Ход матча

30'
 
Сульич Али
38'
Michael Omoh
 
45'
Michael Omoh
 
46'
 
Хелльквист Филип
Alexander Nilsson II
55'
Joel Nilsson
Халваджич Мирза
 
59'
0:1
Хелльквист Филип

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Дегерфорс 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Фрей Мьельбю 3:2 Далкурд Хускварна 0:4 Мьельбю
Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю ГАИС 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Норрбю Браге 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:0 Хальмстад Фрей 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:2 Браге Хальмстад 2:0 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс
Броммапойкарна Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Вестерос СК 1:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:1 Сюрианска ГАИС 2:0 Броммапойкарна Готтне 2:4 Броммапойкарна
Броммапойкарна 1:1 Эстер Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:2 Браге Хальмстад 2:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 3:1 Норрбю Браге 3:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:0 Эргрюте ФФ Эстер 2:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Сюрианска 1:0 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:2 Йёнчёпинг Фрей 1:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 2:3 Дегерфорс Норрбю 2:0 Броммапойкарна Броммапойкарна 2:1 Хальмстад

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Броммапойкарна: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 2:1 Броммапойкарна Суперэттан Броммапойкарна 2:2 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 0:1 Броммапойкарна Аллсвенскан
Броммапойкарна 0:1 Мьельбю Аллсвенскан Броммапойкарна 2:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 4:2 Броммапойкарна Аллсвенскан Броммапойкарна 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:0 Броммапойкарна Аллсвенскан Мьельбю 1:0 Броммапойкарна Суперэттан Броммапойкарна 2:1 Мьельбю Суперэттан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Йёнчёпинг 24 14 4 6 45 - 22 46
2. Мьельбю 0:0 24 14 4 6 33 - 24 46
3. Варберг БоИС 24 13 7 4 40 - 22 46
4. Браге 24 13 5 6 41 - 22 44
5. Эргрюте ФФ 24 11 6 7 35 - 29 39
6. Далкурд 24 11 3 10 35 - 38 36
7. Дегерфорс 0:0 24 10 6 8 34 - 29 36
8. Норрбю 24 9 8 7 34 - 34 35
9. Треллеборг 23 7 8 8 27 - 29 29
10. Хальмстад 23 8 4 11 28 - 29 28
11. Вестерос СК 0:0 24 6 10 8 32 - 28 28
12. ГАИС 24 6 6 12 19 - 34 24
13. Сюрианска 24 6 6 12 27 - 47 24
14. Фрей 24 5 7 12 28 - 44 22
15. Броммапойкарна 0:0 24 4 9 11 28 - 37 21
16. Эстер 24 2 11 11 19 - 37 17
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Michael Omoh получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Желтая карточка
    38'
    Michael Omoh получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Сульич Али получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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