Швеция: Суперэттан 2019
Мьельбю
0:0
Второй тайм: 61'
Броммапойкарна
30' Желтая карточкаСульич Али
38' Желтая карточкаMichael Omoh
45' Вторая желтая карточкаMichael Omoh
0:1
59' ГолХелльквист Филип
29
Michael
Omoh
20
Hampus
Elgan
11
Adam
Graden
17
Лидберг
Исак
25
Albin
Linner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Michael OmohПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
- Основной состав
-
20 Hampus ElganВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Adam GradenПолузащитник
-
17 Лидберг ИсакНападающий
- Нападающий
-
25 Albin LinnerНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 ЛилиуНападающий
-
-
-
19 Aron Sanden
-
Главный тренер: Luis Pimenta
Ход матча
30'
38'
45'
59'
0:1
Предыдущие игры
Мьельбю Последние 20 матчей: +14 =3 -3Дегерфорс 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Фрей Мьельбю 3:2 Далкурд Хускварна 0:4 Мьельбю
Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю ГАИС 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Норрбю Браге 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:0 Хальмстад Фрей 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:2 Браге Хальмстад 2:0 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 1:0 Дегерфорс
Броммапойкарна Последние 20 матчей: +4 =8 -8Вестерос СК 1:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:1 Сюрианска ГАИС 2:0 Броммапойкарна Готтне 2:4 Броммапойкарна
Броммапойкарна 1:1 Эстер Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:2 Браге Хальмстад 2:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 3:1 Норрбю Браге 3:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:0 Эргрюте ФФ Эстер 2:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Сюрианска 1:0 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:2 Йёнчёпинг Фрей 1:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 2:3 Дегерфорс Норрбю 2:0 Броммапойкарна Броммапойкарна 2:1 Хальмстад
Последние игры между собой
Мьельбю: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Броммапойкарна: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йёнчёпинг
|24
|14
|4
|6
|45 - 22
|46
|2.
|Мьельбю
|0:0
|24
|14
|4
|6
|33 - 24
|46
|3.
|Варберг БоИС
|24
|13
|7
|4
|40 - 22
|46
|4.
|Браге
|24
|13
|5
|6
|41 - 22
|44
|5.
|Эргрюте ФФ
|24
|11
|6
|7
|35 - 29
|39
|6.
|Далкурд
|24
|11
|3
|10
|35 - 38
|36
|7.
|Дегерфорс
|0:0
|24
|10
|6
|8
|34 - 29
|36
|8.
|Норрбю
|24
|9
|8
|7
|34 - 34
|35
|9.
|Треллеборг
|23
|7
|8
|8
|27 - 29
|29
|10.
|Хальмстад
|23
|8
|4
|11
|28 - 29
|28
|11.
|Вестерос СК
|0:0
|24
|6
|10
|8
|32 - 28
|28
|12.
|ГАИС
|24
|6
|6
|12
|19 - 34
|24
|13.
|Сюрианска
|24
|6
|6
|12
|27 - 47
|24
|14.
|Фрей
|24
|5
|7
|12
|28 - 44
|22
|15.
|Броммапойкарна
|0:0
|24
|4
|9
|11
|28 - 37
|21
|16.
|Эстер
|24
|2
|11
|11
|19 - 37
|17
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