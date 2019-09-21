Швеция: Аллсвенскан 2019
Фалькенберг
1:0
Конец матча
Стадион: Falcon Alkoholfri Arena Зрители: 2524
Эстерсунд
1:0
11' ГолПогребняк Кирилл
42' Желтая карточкаКолкетт Чарли
82' Желтая карточкаМатисен Маркус
33
Юза
Тибор
20
Чибуйке
Джон
77
Сандберг
Ноа
21
Кроон
Симон
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чибуйке ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Веде АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 Сандберг НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кроон СимонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Пурвер АлексПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
Ход матча
11'
42'
82'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 17
-
5 Угловые 11
-
2 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: +3 =7 -10Сириус 2:0 Фалькенберг Хеккен 4:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Воргорда 0:4 Фалькенберг
Мальмё 5:0 Фалькенберг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Эребру 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Гётеборг Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:0 Сириус
Эстерсунд Последние 20 матчей: +4 =7 -9Эстерсунд 1:2 Кальмар Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 АИК Эльфсборг 4:1 Эстерсунд
Стоксунд 0:1 Эстерсунд Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна Эстерсунд 0:0 Мальмё Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сириус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Гётеборг Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|24
|16
|5
|3
|43 - 14
|53
|2.
|АИК
|23
|15
|4
|4
|35 - 17
|49
|3.
|Мальмё
|23
|13
|8
|2
|41 - 14
|47
|4.
|Хаммарбю
|23
|13
|5
|5
|55 - 32
|44
|5.
|Хеккен
|0:0
|24
|13
|5
|6
|38 - 20
|44
|6.
|Гётеборг
|23
|11
|8
|4
|37 - 24
|41
|7.
|Норрчёпинг
|0:0
|24
|11
|8
|5
|37 - 20
|41
|8.
|Эребру
|0:0
|24
|8
|6
|10
|35 - 36
|30
|9.
|Эльфсборг
|23
|7
|8
|8
|31 - 37
|29
|10.
|Сириус
|23
|6
|4
|13
|26 - 41
|22
|11.
|Кальмар
|0:0
|24
|4
|10
|10
|19 - 35
|22
|12.
|Хельсинборг
|23
|5
|6
|12
|21 - 38
|21
|13.
|Эстерсунд
|24
|4
|9
|11
|21 - 38
|21
|14.
|Фалькенберг
|24
|4
|7
|13
|20 - 48
|19
|15.
|АФК Эскильстуна
|23
|3
|6
|14
|21 - 47
|15
|16.
|Сундсвалль
|24
|2
|7
|15
|21 - 40
|13
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