Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Фалькенберг
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 2524
Эстерсунд
0'
1:0
11' Гол
Погребняк Кирилл
42' Желтая карточка
Колкетт Чарли
82' Желтая карточка
Матисен Маркус
90'+2
16
Hampus
Nilsson
33
Юза
Тибор
8
Карлссон
Тобиас
4
Юханссон
Карл
II
18
Эрикссон
Якоб
13
Матисен
Маркус
22
Бьёркенгрен
Йон
10
Karl
Soederstroem
20
Чибуйке
Джон
11
Robin
Oestlind
15
Погребняк
Кирилл
1
Кейта
Али
II
12
Felix
Hoerberg
77
Сандберг
Ноа
2
Петтерссон
Том
3
Kalpi
Ouattara
23
Менса
Самуэль
22
Колкетт
Чарли
18
Тёрготт
Блэйр
88
Селларс
Джерелл
21
Кроон
Симон
17
Jordan
Attah
Kadiri
Фалькенберг
4-2-3-1
Эстерсунд
4-2-3-1

Ход матча

11'
Погребняк Кирилл
(Karl Soederstroem)
1:0
15'
 
Хопкатт Джейми
Селларс Джерелл
42'
 
Колкетт Чарли
63'
Кристоффер Карлссон
Погребняк Кирилл
 
63'
 
Перри Небию
Jordan Attah Kadiri
79'
Nsima Peter
Чибуйке Джон
 
82'
Матисен Маркус
 
85'
 
Амин Реван
Тёрготт Блэйр

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 17
  • 5 Угловые 11
  • 2 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Сириус 2:0 Фалькенберг Хеккен 4:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Воргорда 0:4 Фалькенберг
Мальмё 5:0 Фалькенберг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Эребру 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Гётеборг Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:0 Сириус
Эстерсунд Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Эстерсунд 1:2 Кальмар Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 АИК Эльфсборг 4:1 Эстерсунд
Стоксунд 0:1 Эстерсунд Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АФК Эскильстуна Эстерсунд 0:0 Мальмё Норрчёпинг 3:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Норрчёпинг Сириус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Гётеборг Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Юргорден 3:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:3 Эребру Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Хеккен Кальмар 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Хельсинборг АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Аллсвенскан Эстерсунд 6:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:2 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:2 Фалькенберг Суперэттан
Фалькенберг 2:0 Эстерсунд Суперэттан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 24 16 5 3 43 - 14 53
2. АИК 23 15 4 4 35 - 17 49
3. Мальмё 23 13 8 2 41 - 14 47
4. Хаммарбю 23 13 5 5 55 - 32 44
5. Хеккен 0:0 24 13 5 6 38 - 20 44
6. Гётеборг 23 11 8 4 37 - 24 41
7. Норрчёпинг 0:0 24 11 8 5 37 - 20 41
8. Эребру 0:0 24 8 6 10 35 - 36 30
9. Эльфсборг 23 7 8 8 31 - 37 29
10. Сириус 23 6 4 13 26 - 41 22
11. Кальмар 0:0 24 4 10 10 19 - 35 22
12. Хельсинборг 23 5 6 12 21 - 38 21
13. Эстерсунд 24 4 9 11 21 - 38 21
14. Фалькенберг 24 4 7 13 20 - 48 19
15. АФК Эскильстуна 23 3 6 14 21 - 47 15
16. Сундсвалль 24 2 7 15 21 - 40 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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