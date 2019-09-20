Швеция: Аллсвенскан 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2019
Сундсвалль
1:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 5600
Юргорден
0'
6' Желтая карточка
Блумберг Юхан
0:1
9' Гол
Ринг Джонатан
9' Желтая карточка
Нильссон Давид
1:1
13' Гол
Omar Eddahri
20' Желтая карточка
Eric Bjoerkander
1:2
21' Гол
Aslak Fonn Witry
1:3
30' Гол
Куйович Эмир
1:4
63' Гол
Ринг Джонатан
72' Желтая карточка
Ларссон Якоб
78' Желтая карточка
Конате Па
90'+4
20
Нильссон
Давид
22
Jonathan
Tamimi
5
Eric
Bjoerkander
16
Carlos
Moros
2
Конате
Па
6
Juanjo
Ciercoles
21
Блумберг
Юхан
8
David
Batanero
28
Omar
Eddahri
30
Peter
Wilson
II
7
Pol
Roige
30
Вайо
Томми
16
Aslak
Fonn
Witry
4
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
5
Кёкк
Эллиот
23
Ульвестад
Фредрик
6
Карлстрём
Йеспер
19
Беркрот
Никлас
24
Эдвардс
Кертис
11
Ринг
Джонатан
20
Куйович
Эмир
Сундсвалль
4-1-2-1-2
Юргорден
4-2-3-1

Ход матча

6'
Блумберг Юхан
 
9'
0:1
Ринг Джонатан
9'
Нильссон Давид
 
13'
Omar Eddahri
(Carlos Moros)
1:1
20'
Eric Bjoerkander
 
21'
1:2
Aslak Fonn Witry
(Куйович Эмир)
30'
1:3
Куйович Эмир
61'
Блумквист Александр
Jonathan Tamimi
 
61'
Берг Оливер
Omar Eddahri
 
63'
1:4
Ринг Джонатан
(Куйович Эмир)
67'
 
Чилуфя Эдвард
Куйович Эмир
71'
 
Радетинац Харис
Беркрот Никлас
72'
 
Ларссон Якоб
75'
 
Уокер Кевин
Ульвестад Фредрик
78'
Эрикссон Тобиас
Juanjo Ciercoles
 
78'
Конате Па
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Сундсвалль Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Эребру 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:2 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Лидингё 1:3 Сундсвалль
Хаммарбю 3:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:1 Хеккен Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Мальмё 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 АИК Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сириус 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эребру Хеккен 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль
Юргорден Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Юргорден 2:0 Хельсинборг АИК 1:0 Юргорден Мальмё 0:1 Юргорден Акрополис 1:2 Юргорден
Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна Юргорден 4:0 Сириус Эльфсборг 0:1 Юргорден Юргорден 2:0 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 1:1 Мальмё АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Юргорден 2:0 Кальмар Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 3:1 Эстерсунд Юргорден 2:0 Эльфсборг Фалькенберг 0:3 Юргорден Юргорден 0:2 АИК Хельсинборг 1:1 Юргорден Хаммарбю 2:1 Юргорден

Последние игры между собой

Сундсвалль: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
Юргорден: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
Юргорден 2:2 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:5 Юргорден Аллсвенскан
Юргорден 2:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 2:5 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:3 Сундсвалль Аллсвенскан Юргорден 4:2 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:2 Юргорден Аллсвенскан Сундсвалль 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:0 Юргорден Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 24 16 5 3 43 - 14 53
2. АИК 23 15 4 4 35 - 17 49
3. Мальмё 23 13 8 2 41 - 14 47
4. Хаммарбю 23 13 5 5 55 - 32 44
5. Хеккен 23 13 4 6 38 - 20 43
6. Гётеборг 23 11 8 4 37 - 24 41
7. Норрчёпинг 23 11 7 5 37 - 20 40
8. Эребру 23 8 5 10 35 - 36 29
9. Эльфсборг 23 7 8 8 31 - 37 29
10. Сириус 23 6 4 13 26 - 41 22
11. Хельсинборг 23 5 6 12 21 - 38 21
12. Кальмар 23 4 9 10 19 - 35 21
13. Эстерсунд 23 4 9 10 21 - 37 21
14. Фалькенберг 23 3 7 13 19 - 48 16
15. АФК Эскильстуна 23 3 6 14 21 - 47 15
16. Сундсвалль 24 2 7 15 21 - 40 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NP3 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...