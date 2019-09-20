Швеция: Аллсвенскан 2019
Сундсвалль
1:4
Конец матча
Стадион: NP3 Arena Зрители: 5600
Юргорден
6' Желтая карточкаБлумберг Юхан
0:1
9' ГолРинг Джонатан
9' Желтая карточкаНильссон Давид
1:1
13' ГолOmar Eddahri
20' Желтая карточкаEric Bjoerkander
1:2
21' ГолAslak Fonn Witry
1:3
30' ГолКуйович Эмир
1:4
63' ГолРинг Джонатан
72' Желтая карточкаЛарссон Якоб
78' Желтая карточкаКонате Па
16
Carlos
Moros
28
Omar
Eddahri
30
Вайо
Томми
20
Куйович
Эмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Carlos MorosЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Omar EddahriПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Pol MorenoЗащитник
- Полузащитник
-
18 Берг ОливерНападающий
-
9 Marc Mas
-
Главный тренер: Тони Густавссон
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Куйович ЭмирНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kim Bergstrand
Ход матча
9'
0:1
13'
1:1
20'
21'
1:2
30'
1:3
63'
1:4
72'
78'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Сундсвалль Последние 20 матчей: +2 =6 -12Эребру 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:2 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Лидингё 1:3 Сундсвалль
Хаммарбю 3:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:1 Хеккен Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 АФК Эскильстуна Эстерсунд 1:1 Сундсвалль Мальмё 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 АИК Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сириус 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Эребру Хеккен 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Сундсвалль
Юргорден Последние 20 матчей: +14 =3 -3Юргорден 2:0 Хельсинборг АИК 1:0 Юргорден Мальмё 0:1 Юргорден Акрополис 1:2 Юргорден
Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна Юргорден 4:0 Сириус Эльфсборг 0:1 Юргорден Юргорден 2:0 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 1:1 Мальмё АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Юргорден 2:0 Кальмар Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 3:1 Эстерсунд Юргорден 2:0 Эльфсборг Фалькенберг 0:3 Юргорден Юргорден 0:2 АИК Хельсинборг 1:1 Юргорден Хаммарбю 2:1 Юргорден
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
Юргорден: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|24
|16
|5
|3
|43 - 14
|53
|2.
|АИК
|23
|15
|4
|4
|35 - 17
|49
|3.
|Мальмё
|23
|13
|8
|2
|41 - 14
|47
|4.
|Хаммарбю
|23
|13
|5
|5
|55 - 32
|44
|5.
|Хеккен
|23
|13
|4
|6
|38 - 20
|43
|6.
|Гётеборг
|23
|11
|8
|4
|37 - 24
|41
|7.
|Норрчёпинг
|23
|11
|7
|5
|37 - 20
|40
|8.
|Эребру
|23
|8
|5
|10
|35 - 36
|29
|9.
|Эльфсборг
|23
|7
|8
|8
|31 - 37
|29
|10.
|Сириус
|23
|6
|4
|13
|26 - 41
|22
|11.
|Хельсинборг
|23
|5
|6
|12
|21 - 38
|21
|12.
|Кальмар
|23
|4
|9
|10
|19 - 35
|21
|13.
|Эстерсунд
|23
|4
|9
|10
|21 - 37
|21
|14.
|Фалькенберг
|23
|3
|7
|13
|19 - 48
|16
|15.
|АФК Эскильстуна
|23
|3
|6
|14
|21 - 47
|15
|16.
|Сундсвалль
|24
|2
|7
|15
|21 - 40
|13
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