Швеция: Аллсвенскан 2019

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Гётеборг
2:0
Перерыв

Стадион:
Сириус
0'
1:0
12' Гол
Вибе Лассе
2:0
29' Гол
Robin Soeder
1
Анестис
Яннис
7
Эрикссон
Себастьян
I
5
Kristopher
Da
Graca
26
Калисир
Андре
20
Victor
Wernersson
8
Айеш
Хосам
89
Сана
Тобиас
28
Alhassan
Yusuf
16
Sargon
Abraham
29
Вибе
Лассе
9
Robin
Soeder
1
Lukas
Jonsson
3
Karl
Larsson
4
Сисей
Кебба
8
Бьоркстрём
Тим
16
Axel
Bjoernstroem
19
Christer
Gustafsson
26
Mohammed
Saeid
7
Niklas
Thor
15
Лундхольм
Сэм
9
Jonas
Lindberg
17
Adam
Staahl
Гётеборг
4-3-3
Сириус
4-3-3

Ход матча

12'
Вибе Лассе
(Victor Wernersson)
1:0
29'
Robin Soeder
(Сана Тобиас)
2:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Хаммарбю 6:2 Гётеборг Сундсвалль 0:2 Гётеборг Гётеборг 4:0 Кальмар Астрио 0:4 Гётеборг
Хельсинборг 1:2 Гётеборг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Эребру 2:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 0:0 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Сириус 2:4 Гётеборг Гётеборг 3:0 АИК
Сириус Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Сириус 2:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 Сириус Сириус 3:4 Эребру Карлштад 1:1 Сириус
Сириус 0:2 Норрчёпинг Юргорден 4:0 Сириус Хеккен 4:1 Сириус Сириус 0:2 АИК Мальмё 1:1 Сириус Хельсинборг 1:0 Сириус Сириус 1:1 Эстерсунд Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус Сириус 2:4 Гётеборг Сириус 2:4 Эльфсборг

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Сириус: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Сириус 2:4 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:3 Сириус Аллсвенскан Сириус 3:2 Гётеборг Аллсвенскан Сириус 2:2 Гётеборг Кубок
Гётеборг 4:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Сириус Кубок Гётеборг 0:1 Сириус Кубок Швеции
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 24 16 5 3 43 - 14 53
2. АИК 23 15 4 4 35 - 17 49
3. Мальмё 23 13 8 2 41 - 14 47
4. Хаммарбю 23 13 5 5 55 - 32 44
5. Хеккен 24 13 5 6 39 - 21 44
6. Гётеборг 2:0 24 12 8 4 39 - 24 44
7. Норрчёпинг 24 12 7 5 40 - 20 43
8. Эльфсборг 23 7 8 8 31 - 37 29
9. Эребру 24 8 5 11 35 - 39 29
10. Сириус 0:2 24 6 4 14 26 - 43 22
11. Кальмар 24 4 10 10 20 - 36 22
12. Хельсинборг 23 5 6 12 21 - 38 21
13. Эстерсунд 24 4 9 11 21 - 38 21
14. Фалькенберг 24 4 7 13 20 - 48 19
15. АФК Эскильстуна 23 3 6 14 21 - 47 15
16. Сундсвалль 24 2 7 15 21 - 40 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Робин Седер бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Вибе Лассе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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