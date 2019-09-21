Швеция: Аллсвенскан 2019
Гётеборг
2:0
Перерыв
Стадион: Гамла Уллеви
Сириус
1:0
12' ГолВибе Лассе
2:0
29' ГолRobin Soeder
89
Сана
Тобиас
29
Вибе
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Вибе ЛассеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
23 Emil Holm
-
31 Tom Amos
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Adam StaahlНападающий
- Запасные игроки
-
30 Альвбоге ЙонВратарь
-
14 Ian SireliusЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Оффия ГенриНападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
12'
1:0
29'
2:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Гётеборг Последние 20 матчей: +11 =7 -2Хаммарбю 6:2 Гётеборг Сундсвалль 0:2 Гётеборг Гётеборг 4:0 Кальмар Астрио 0:4 Гётеборг
Хельсинборг 1:2 Гётеборг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Эребру 2:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Гётеборг 1:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сундсвалль Эстерсунд 0:0 Гётеборг Хельсинборг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру Хеккен 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 0:0 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Сириус 2:4 Гётеборг Гётеборг 3:0 АИК
Сириус Последние 20 матчей: +5 =3 -12Сириус 2:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 Сириус Сириус 3:4 Эребру Карлштад 1:1 Сириус
Сириус 0:2 Норрчёпинг Юргорден 4:0 Сириус Хеккен 4:1 Сириус Сириус 0:2 АИК Мальмё 1:1 Сириус Хельсинборг 1:0 Сириус Сириус 1:1 Эстерсунд Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус Сириус 2:4 Гётеборг Сириус 2:4 Эльфсборг
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Сириус: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|24
|16
|5
|3
|43 - 14
|53
|2.
|АИК
|23
|15
|4
|4
|35 - 17
|49
|3.
|Мальмё
|23
|13
|8
|2
|41 - 14
|47
|4.
|Хаммарбю
|23
|13
|5
|5
|55 - 32
|44
|5.
|Хеккен
|24
|13
|5
|6
|39 - 21
|44
|6.
|Гётеборг
|2:0
|24
|12
|8
|4
|39 - 24
|44
|7.
|Норрчёпинг
|24
|12
|7
|5
|40 - 20
|43
|8.
|Эльфсборг
|23
|7
|8
|8
|31 - 37
|29
|9.
|Эребру
|24
|8
|5
|11
|35 - 39
|29
|10.
|Сириус
|0:2
|24
|6
|4
|14
|26 - 43
|22
|11.
|Кальмар
|24
|4
|10
|10
|20 - 36
|22
|12.
|Хельсинборг
|23
|5
|6
|12
|21 - 38
|21
|13.
|Эстерсунд
|24
|4
|9
|11
|21 - 38
|21
|14.
|Фалькенберг
|24
|4
|7
|13
|20 - 48
|19
|15.
|АФК Эскильстуна
|23
|3
|6
|14
|21 - 47
|15
|16.
|Сундсвалль
|24
|2
|7
|15
|21 - 40
|13
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