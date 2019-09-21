Бразилия: Серия A 2019
Коринтианс
0:0
Первый тайм: 12'
Байя
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
26
Жил
Карлос
28
Рамиро
15
Ральф
Телес
25
Clayson
26
Gregore
16
Ronaldo
VI
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
26 Жил КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 РамироПолузащитник
-
15 Ральф ТелесПолузащитник
- Полузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 JandersonПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
-
16 Angelo AraosПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
10 Jadson I
-
36 Lucas Piton
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 GregoreПолузащитник
-
16 Ronaldo VIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ФернандаоНападающий
-
77 Артур IVНападающий
-
-
34 Ignacio
-
25 Giovanni IV
-
27 Shaylon
-
Предыдущие игры
Коринтианс Последние 20 матчей: +7 =8 -5Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Флуминенсе 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сеара Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро
Флуминенсе 1:1 Коринтианс Аваи 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Гойяс Коринтианс 1:1 Палмейрас Монтевидео Уондерерс 1:2 Коринтианс Форталеза 1:3 Коринтианс Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 1:1 Фламенго Коринтианс 1:0 Алагоано Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Сантос 1:0 Коринтианс Крузейро 0:0 Коринтианс Фламенго 1:0 Коринтианс
Байя Последние 20 матчей: +8 =8 -4Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя Байя 1:0 Алагоано Атлетико Минейро 0:1 Байя
Последние игры между собой
Коринтианс: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Байя: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|20
|14
|3
|3
|44 - 19
|45
|2.
|Палмейрас
|19
|11
|6
|2
|30 - 14
|39
|3.
|Сантос
|19
|11
|4
|4
|30 - 19
|37
|4.
|Сан-Паулу
|20
|9
|8
|3
|23 - 14
|35
|5.
|Интернасьональ
|19
|10
|3
|6
|25 - 17
|33
|6.
|Коринтианс
|0:0
|20
|8
|9
|3
|21 - 12
|33
|7.
|Байя
|0:0
|20
|8
|8
|4
|22 - 16
|32
|8.
|Гремио
|19
|7
|7
|5
|27 - 22
|28
|9.
|Атлетико Минейро
|19
|8
|3
|8
|24 - 23
|27
|10.
|Ботафого Рибейрао
|20
|8
|3
|9
|19 - 21
|27
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|8
|2
|9
|25 - 19
|26
|12.
|Васко да Гама
|19
|6
|5
|8
|18 - 26
|23
|13.
|Сеара
|19
|6
|4
|9
|21 - 20
|22
|14.
|Форталеза
|19
|6
|4
|9
|22 - 26
|22
|15.
|Гойяс
|19
|6
|3
|10
|17 - 32
|21
|16.
|Флуминенсе
|19
|5
|3
|11
|21 - 29
|18
|17.
|Крузейро
|20
|4
|6
|10
|17 - 30
|18
|18.
|Алагоано
|19
|3
|7
|9
|8 - 25
|16
|19.
|Шапекоэнсе
|19
|3
|5
|11
|17 - 32
|14
|20.
|Аваи
|19
|2
|7
|10
|10 - 25
|13
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