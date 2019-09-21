Бразилия: Серия A 2019

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Коринтианс
0:0
Первый тайм: 12'
Байя
0' 12'
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
26
Жил
Карлос
4
Manoel
Ribeiro
II
6
Carlos
Augusto
38
Педринью
Роша
28
Рамиро
15
Ральф
Телес
7
Сорноса
Хуниор
25
Clayson
9
Вагнер
Лав
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
28
Lucas
Fonseca
40
Jose
Ferreira
6
Moises
VII
98
Artur
Guimaraes
5
Flavio
IX
26
Gregore
16
Ronaldo
VI
7
Jose
Elber
9
Gilberto
IV
Коринтианс
4-5-1
Байя
4-5-1

Предыдущие игры

Коринтианс Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Флуминенсе 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сеара Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро
Флуминенсе 1:1 Коринтианс Аваи 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Гойяс Коринтианс 1:1 Палмейрас Монтевидео Уондерерс 1:2 Коринтианс Форталеза 1:3 Коринтианс Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 1:1 Фламенго Коринтианс 1:0 Алагоано Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Сантос 1:0 Коринтианс Крузейро 0:0 Коринтианс Фламенго 1:0 Коринтианс
Байя Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Байя 1:1 Форталеза Васко да Гама 0:2 Байя Байя 1:0 Алагоано Атлетико Минейро 0:1 Байя
Байя 1:1 Гойяс Палмейрас 2:2 Байя Байя 3:0 Фламенго Шапекоэнсе 0:0 Байя Байя 0:0 Крузейро Байя 0:1 Гремио Байя 0:1 Сантос Гремио 1:1 Байя Интернасьональ 3:1 Байя Сеара 0:0 Байя Байя 1:0 Гремио Байя 1:0 Сан-Паулу Байя 3:2 Флуминенсе Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя

Последние игры между собой

Коринтианс: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Байя: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Байя 3:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:1 Байя Серия A Байя 1:0 Коринтианс Серия A Байя 2:0 Коринтианс Серия A
Коринтианс 3:0 Байя Серия A Коринтианс 1:1 Байя Серия A Коринтианс 1:0 Байя Серия A Байя 0:1 Коринтианс Серия A Байя 0:3 Коринтианс Серия B Коринтианс 0:1 Байя Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 20 14 3 3 44 - 19 45
2. Палмейрас 19 11 6 2 30 - 14 39
3. Сантос 19 11 4 4 30 - 19 37
4. Сан-Паулу 20 9 8 3 23 - 14 35
5. Интернасьональ 19 10 3 6 25 - 17 33
6. Коринтианс 0:0 20 8 9 3 21 - 12 33
7. Байя 0:0 20 8 8 4 22 - 16 32
8. Гремио 19 7 7 5 27 - 22 28
9. Атлетико Минейро 19 8 3 8 24 - 23 27
10. Ботафого Рибейрао 20 8 3 9 19 - 21 27
11. Атлетико Паранаэнсе 19 8 2 9 25 - 19 26
12. Васко да Гама 19 6 5 8 18 - 26 23
13. Сеара 19 6 4 9 21 - 20 22
14. Форталеза 19 6 4 9 22 - 26 22
15. Гойяс 19 6 3 10 17 - 32 21
16. Флуминенсе 19 5 3 11 21 - 29 18
17. Крузейро 20 4 6 10 17 - 30 18
18. Алагоано 19 3 7 9 8 - 25 16
19. Шапекоэнсе 19 3 5 11 17 - 32 14
20. Аваи 19 2 7 10 10 - 25 13
  • Первый тайм
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