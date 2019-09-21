Бразилия: Серия A 2019

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Ботафого Рибейрао
0:0
Первый тайм: 8'
Сан-Паулу
0' 8'
1
Роберто
Фернандес
13
Fernando
Costanza
14
Marcelo
Conceicao
2
Gabriel
Paulista
XVI
6
Gilson
I
8
Cicero
II
4
Silva
Marsinio
III
5
Joao
Paulo
I
11
Gustavo
Costa
9
Luiz
Fernando
IV
29
Victor
Vitinho
II
23
Tiago
Luis
Volpi
20
Хуанфран
Торрес
3
Bruno
VI
5
Арболеда
Роберт
6
Рейналдо
Мануэл
13
Луан
Мишель
10
Алвес
Даниэл
15
Эрнанес
Лима
28
Че
Че
9
Pablo
I
Ботафого Рибейрао
4-1-4-1
Сан-Паулу
4-1-4-1

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе
Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Сан-Паулу 1:1 Алагоано Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Сеара Сан-Паулу 3:2 Сантос Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Аваи 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Крузейро Байя 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Форталеза 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Фламенго Гойяс 1:2 Сан-Паулу

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Сан-Паулу: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Сан-Паулу 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Паулиста Ботафого Рибейрао 1:1 Сан-Паулу Паулиста А1
Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:0 Сан-Паулу Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 2:4 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 3:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 0:2 Сан-Паулу Паулиста Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 0:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:3 Сан-Паулу Паулиста Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Campeonato Paulista Ботафого Рибейрао 2:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 0:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Сан-Паулу Campeonato Paulista
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 19 13 3 3 42 - 18 42
2. Палмейрас 19 11 6 2 30 - 14 39
3. Сантос 19 11 4 4 30 - 19 37
4. Интернасьональ 19 10 3 6 25 - 17 33
5. Сан-Паулу 0:0 20 8 9 3 21 - 13 33
6. Коринтианс 19 8 8 3 21 - 12 32
7. Байя 19 8 7 4 22 - 16 31
8. Гремио 19 7 7 5 27 - 22 28
9. Ботафого Рибейрао 0:0 20 8 4 8 18 - 19 28
10. Атлетико Минейро 19 8 3 8 24 - 23 27
11. Атлетико Паранаэнсе 19 8 2 9 25 - 19 26
12. Васко да Гама 19 6 5 8 18 - 26 23
13. Сеара 19 6 4 9 21 - 20 22
14. Форталеза 19 6 4 9 22 - 26 22
15. Гойяс 19 6 3 10 17 - 32 21
16. Флуминенсе 19 5 3 11 21 - 29 18
17. Крузейро 19 4 6 9 16 - 28 18
18. Алагоано 19 3 7 9 8 - 25 16
19. Шапекоэнсе 19 3 5 11 17 - 32 14
20. Аваи 19 2 7 10 10 - 25 13
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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