Бразилия: Серия A 2019
Ботафого Рибейрао
0:0
Первый тайм: 8'
Сан-Паулу
6
Gilson
I
3
Bruno
VI
13
Луан
Мишель
10
Алвес
Даниэл
15
Эрнанес
Лима
28
Че
Че
9
Pablo
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Gilson IЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Алан СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Rickson
-
34 Pachu
-
26 Lucas Barros
-
25 Wenderson
-
21 Lucas Campos
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Луан МишельПолузащитник
-
10 Алвес ДаниэлПолузащитник
-
15 Эрнанес ЛимаПолузащитник
-
28 Че ЧеПолузащитник
-
9 Pablo IНападающий
- Полузащитник
- Запасные игроки
-
39 AntonyНападающий
-
12 Витор БуэноНападающий
-
21 RanielНападающий
-
11 Helio Junio
-
22 Ewerthon VI
-
14 Lizeiro
-
-
-
16 Leo XV
-
1 Jean V
-
26 Igor Gomes
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +8 =3 -9Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе
Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Сантос Крузейро 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 4:0 Сол де Америка Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сол де Америка 0:1 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +7 =8 -5Сан-Паулу 1:1 Алагоано Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Гремио Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Сеара Сан-Паулу 3:2 Сантос Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Аваи 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Крузейро Байя 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Байя Форталеза 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Фламенго Гойяс 1:2 Сан-Паулу
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Сан-Паулу: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:0 Сан-Паулу Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 2:4 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 3:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 0:2 Сан-Паулу Паулиста Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 0:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:3 Сан-Паулу Паулиста Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Campeonato Paulista Ботафого Рибейрао 2:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 0:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Сан-Паулу Campeonato Paulista
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|19
|13
|3
|3
|42 - 18
|42
|2.
|Палмейрас
|19
|11
|6
|2
|30 - 14
|39
|3.
|Сантос
|19
|11
|4
|4
|30 - 19
|37
|4.
|Интернасьональ
|19
|10
|3
|6
|25 - 17
|33
|5.
|Сан-Паулу
|0:0
|20
|8
|9
|3
|21 - 13
|33
|6.
|Коринтианс
|19
|8
|8
|3
|21 - 12
|32
|7.
|Байя
|19
|8
|7
|4
|22 - 16
|31
|8.
|Гремио
|19
|7
|7
|5
|27 - 22
|28
|9.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|20
|8
|4
|8
|18 - 19
|28
|10.
|Атлетико Минейро
|19
|8
|3
|8
|24 - 23
|27
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|8
|2
|9
|25 - 19
|26
|12.
|Васко да Гама
|19
|6
|5
|8
|18 - 26
|23
|13.
|Сеара
|19
|6
|4
|9
|21 - 20
|22
|14.
|Форталеза
|19
|6
|4
|9
|22 - 26
|22
|15.
|Гойяс
|19
|6
|3
|10
|17 - 32
|21
|16.
|Флуминенсе
|19
|5
|3
|11
|21 - 29
|18
|17.
|Крузейро
|19
|4
|6
|9
|16 - 28
|18
|18.
|Алагоано
|19
|3
|7
|9
|8 - 25
|16
|19.
|Шапекоэнсе
|19
|3
|5
|11
|17 - 32
|14
|20.
|Аваи
|19
|2
|7
|10
|10 - 25
|13
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