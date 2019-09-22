США: МЛС 2019

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Даллас
0:1
Первый тайм: 12'

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0'
0:1
1' Гол
Valentin Castellanos
12'
1
Гонзалез
Джесси
2
Кэннон
Реджи
24
Хеджес
Мэтт
3
Циглер
Рето
12
Ryan
Hollingshead
18
Сервания
Брандон
8
Акоста
Бриан
27
Jesus
Ferreira
21
Michael
Barrios
13
Ондрашек
Зденек
14
Dominique
Badji
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
5
Eric
Miller
8
Ринг
Александр
28
Митрицэ
Александру
10
Моралес
Максимильяно
55
Паркс
Китон
22
Матаррита
Рональд
11
Valentin
Castellanos
Даллас
4-3-3
Нью-Йорк Сити
4-1-4-1

Ход матча

1'
0:1
Valentin Castellanos
(Тиннерхольм Антон)

Предыдущие игры

Даллас Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати Даллас 5:1 Хьюстон Динамо
Монреаль Импакт 3:3 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Даллас 1:3 Севилья Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:0 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 3:0 Торонто Даллас 1:2 Нью-Мексико Юнайтед Даллас 4:0 ОКС Энерджи Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Северная Каролина Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати

Последние игры между собой

Даллас: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Нью-Йорк Сити: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Нью-Йорк Сити 3:1 Даллас МЛС Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Даллас МЛС Даллас 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 1:0 31 17 9 5 57 - 37 60
2. Атланта Юнайтед 31 17 3 11 53 - 37 54
3. Филадельфия Юнион 30 15 7 8 55 - 43 52
4. Торонто 32 12 10 10 54 - 50 46
5. Ди Си Юнайтед 31 12 9 10 40 - 38 45
6. Нью-Йорк Ред Буллз 31 13 5 13 51 - 48 44
7. Нью-Инглэнд Революшн 31 10 11 10 45 - 52 41
8. Чикаго Файр 32 9 11 12 48 - 43 38
9. Монреаль Импакт 32 11 4 17 43 - 59 37
10. Орландо Сити 32 9 9 14 41 - 46 36
11. Коламбус Кру 32 9 8 15 37 - 46 35
12. Цинциннати 32 6 4 22 30 - 74 22

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 31 19 8 4 78 - 34 65
2. Сиэтл Саундерс 31 14 8 9 50 - 47 50
3. Миннесота Юнайтед 31 14 7 10 49 - 40 49
4. Лос-Анджелес Гэлакси 31 15 3 13 51 - 50 48
5. Реал Солт-Лейк 31 14 5 12 42 - 38 47
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 31 13 5 13 50 - 49 44
7. Портленд Тимберс 31 13 5 13 45 - 44 44
8. Даллас 0:1 32 12 8 12 47 - 43 44
9. Колорадо Рэпидс 32 11 6 15 54 - 60 39
10. Хьюстон Динамо 31 11 4 16 43 - 52 37
11. Спортинг Канзас-Сити 31 10 7 14 46 - 57 37
12. Ванкувер Уайткэпс 32 7 10 15 33 - 55 31
  • Первый тайм
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Valentin Castellanos бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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