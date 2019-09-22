США: МЛС 2019
Даллас
0:1
Первый тайм: 12'
Стадион: Тойота
Нью-Йорк Сити
0:1
1' ГолValentin Castellanos
24
Хеджес
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ricardo Pepi
-
15 Jacori Hayes
-
-
20 Jimmy Maurer
-
26 John Nelson
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Brad StuverВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Tony RochaПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Jesus MedinaПолузащитник
-
Главный тренер: Domenec Torrent
Ход матча
1'
Предыдущие игры
Даллас Последние 20 матчей: +8 =5 -7Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати Даллас 5:1 Хьюстон Динамо
Монреаль Импакт 3:3 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Даллас 1:3 Севилья Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:0 Даллас Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс Даллас 3:0 Торонто Даллас 1:2 Нью-Мексико Юнайтед Даллас 4:0 ОКС Энерджи Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +14 =1 -5Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Северная Каролина Нью-Йорк Сити 5:2 Цинциннати
Последние игры между собой
Даллас: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Нью-Йорк Сити: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|1:0
|31
|17
|9
|5
|57 - 37
|60
|2.
|Атланта Юнайтед
|31
|17
|3
|11
|53 - 37
|54
|3.
|Филадельфия Юнион
|30
|15
|7
|8
|55 - 43
|52
|4.
|Торонто
|32
|12
|10
|10
|54 - 50
|46
|5.
|Ди Си Юнайтед
|31
|12
|9
|10
|40 - 38
|45
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|31
|13
|5
|13
|51 - 48
|44
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|31
|10
|11
|10
|45 - 52
|41
|8.
|Чикаго Файр
|32
|9
|11
|12
|48 - 43
|38
|9.
|Монреаль Импакт
|32
|11
|4
|17
|43 - 59
|37
|10.
|Орландо Сити
|32
|9
|9
|14
|41 - 46
|36
|11.
|Коламбус Кру
|32
|9
|8
|15
|37 - 46
|35
|12.
|Цинциннати
|32
|6
|4
|22
|30 - 74
|22
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|31
|19
|8
|4
|78 - 34
|65
|2.
|Сиэтл Саундерс
|31
|14
|8
|9
|50 - 47
|50
|3.
|Миннесота Юнайтед
|31
|14
|7
|10
|49 - 40
|49
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|31
|15
|3
|13
|51 - 50
|48
|5.
|Реал Солт-Лейк
|31
|14
|5
|12
|42 - 38
|47
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|31
|13
|5
|13
|50 - 49
|44
|7.
|Портленд Тимберс
|31
|13
|5
|13
|45 - 44
|44
|8.
|Даллас
|0:1
|32
|12
|8
|12
|47 - 43
|44
|9.
|Колорадо Рэпидс
|32
|11
|6
|15
|54 - 60
|39
|10.
|Хьюстон Динамо
|31
|11
|4
|16
|43 - 52
|37
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|31
|10
|7
|14
|46 - 57
|37
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|32
|7
|10
|15
|33 - 55
|31
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