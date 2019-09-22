Бразилия: Серия A 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2019
Алагоано
0:0
Второй тайм: 61'
Сеара
0'
0:1
52' Гол
 61'
12
Jordi
8
Dawhan
3
Алан
Коста
4
Castan
da
Silva
Luciano
6
Карлиньос
Андраде
5
Ronaldo
Aparecido
Rodrigues
II
7
Joao
Vitor
II
29
Jonathan
David
Gomez
18
Hector
Ariel
Bustamante
99
Александро
20
Аподи
Диаллиссон
1
Lucas
Franca
22
Cristovam
3
Вальдо
Валмиро
20
Tiago
Alves
II
17
Joao
Lucas
II
55
William
Oliveira
III
11
Fabinho
VIII
70
Vinicius
Lima
30
Galhardo
Thiago
27
Leandro
Carvalho
50
Вандерсон
ду
Карму
Алагоано
4-3-3
Сеара
4-5-1

Ход матча

52'
0:1

Предыдущие игры

Алагоано Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро
Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано
Сеара Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Сеара Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Сеара 0:3 Фламенго
Сан-Паулу 1:0 Сеара Сеара 4:1 Шапекоэнсе Сеара 2:1 Форталеза Интернасьональ 1:0 Сеара Сеара 2:0 Палмейрас Флуминенсе 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сеара Сеара 0:0 Байя Сеара 0:1 Сантос Аваи 1:2 Сеара Сеара 2:1 Гремио Гойяс 2:1 Сеара Сеара 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 1:0 Сеара Сеара 4:0 Алагоано Сеара 0:1 Форталеза

Последние игры между собой

Алагоано: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Сеара: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Сеара 4:0 Алагоано Серия A Алагоано 1:1 Сеара Кубок Северо-Востока Сеара 1:0 Алагоано Кубок Северо-Востока
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 20 14 3 3 44 - 19 45
2. Палмейрас 1:0 20 12 6 2 31 - 14 42
3. Сантос 20 11 4 5 30 - 22 37
4. Интернасьональ 20 11 3 6 26 - 17 36
5. Коринтианс 20 9 8 3 23 - 13 35
6. Сан-Паулу 20 9 8 3 23 - 14 35
7. Гремио 20 8 7 5 30 - 22 31
8. Байя 20 8 7 5 23 - 18 31
9. Атлетико Паранаэнсе 1:0 20 9 2 9 26 - 19 29
10. Атлетико Минейро 19 8 3 8 24 - 23 27
11. Ботафого Рибейрао 20 8 3 9 19 - 21 27
12. Сеара 0:0 20 6 5 9 21 - 20 23
13. Васко да Гама 0:1 20 6 5 9 18 - 27 23
14. Форталеза 0:1 20 6 4 10 22 - 27 22
15. Гойяс 19 6 3 10 17 - 32 21
16. Флуминенсе 19 5 3 11 21 - 29 18
17. Крузейро 20 4 6 10 17 - 30 18
18. Алагоано 0:0 20 3 8 9 8 - 25 17
19. Шапекоэнсе 20 3 5 12 17 - 33 14
20. Аваи 19 2 7 10 10 - 25 13
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...