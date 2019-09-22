Бразилия: Серия A 2019
12
Jordi
8
Dawhan
99
Александро
22
Cristovam
11
Fabinho
VIII
- Основной состав
-
12 JordiВратарь
-
8 DawhanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 АлександроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Клебер ЖанПолузащитник
-
19 DidiraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Euller II
- Основной состав
- Вратарь
-
22 CristovamЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Fabinho VIIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Кен ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
77 BergsonНападающий
-
-
91 Wescley V
-
-
-
-
10 Felipe XVI
Ход матча
52'
0:1
Предыдущие игры
Алагоано Последние 20 матчей: +4 =7 -9Сан-Паулу 1:1 Алагоано Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Байя 1:0 Алагоано Алагоано 1:1 Крузейро
Флуминенсе 0:1 Алагоано Алагоано 0:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Гремио Алагоано 0:4 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Алагоано Алагоано 0:2 Фламенго Алагоано 1:2 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Алагоано 1:0 Гойяс Интернасьональ 2:0 Алагоано Аваи 0:0 Алагоано Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано
Сеара Последние 20 матчей: +6 =4 -10Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Сеара Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Сеара 0:3 Фламенго
Сан-Паулу 1:0 Сеара Сеара 4:1 Шапекоэнсе Сеара 2:1 Форталеза Интернасьональ 1:0 Сеара Сеара 2:0 Палмейрас Флуминенсе 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сеара Сеара 0:0 Байя Сеара 0:1 Сантос Аваи 1:2 Сеара Сеара 2:1 Гремио Гойяс 2:1 Сеара Сеара 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 1:0 Сеара Сеара 4:0 Алагоано Сеара 0:1 Форталеза
Последние игры между собой
Алагоано: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Сеара: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|20
|14
|3
|3
|44 - 19
|45
|2.
|Палмейрас
|1:0
|20
|12
|6
|2
|31 - 14
|42
|3.
|Сантос
|20
|11
|4
|5
|30 - 22
|37
|4.
|Интернасьональ
|20
|11
|3
|6
|26 - 17
|36
|5.
|Коринтианс
|20
|9
|8
|3
|23 - 13
|35
|6.
|Сан-Паулу
|20
|9
|8
|3
|23 - 14
|35
|7.
|Гремио
|20
|8
|7
|5
|30 - 22
|31
|8.
|Байя
|20
|8
|7
|5
|23 - 18
|31
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|20
|9
|2
|9
|26 - 19
|29
|10.
|Атлетико Минейро
|19
|8
|3
|8
|24 - 23
|27
|11.
|Ботафого Рибейрао
|20
|8
|3
|9
|19 - 21
|27
|12.
|Сеара
|0:0
|20
|6
|5
|9
|21 - 20
|23
|13.
|Васко да Гама
|0:1
|20
|6
|5
|9
|18 - 27
|23
|14.
|Форталеза
|0:1
|20
|6
|4
|10
|22 - 27
|22
|15.
|Гойяс
|19
|6
|3
|10
|17 - 32
|21
|16.
|Флуминенсе
|19
|5
|3
|11
|21 - 29
|18
|17.
|Крузейро
|20
|4
|6
|10
|17 - 30
|18
|18.
|Алагоано
|0:0
|20
|3
|8
|9
|8 - 25
|17
|19.
|Шапекоэнсе
|20
|3
|5
|12
|17 - 33
|14
|20.
|Аваи
|19
|2
|7
|10
|10 - 25
|13
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