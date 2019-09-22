Бразилия: Серия A 2019
0:1
48' ГолВиллиан Сикейра
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
26
Жаксон
6
Carlinho
13
Gabriel
Dias
11
Osvaldo
97
Андре
30
Мело
Фелипе
19
Энрике
Бруно
10
Адриано
Луис
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
26 ЖаксонЗащитник
-
6 CarlinhoЗащитник
-
13 Gabriel DiasПолузащитник
- Полузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 АндреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Bruno MeloЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 KiezaНападающий
-
-
-
55 Juninho V
-
14 Nathan III
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
-
19 Энрике БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
13 Luan IV
-
-
Главный тренер: Оливейра Марсело
Ход матча
48'
0:1
Предыдущие игры
Форталеза Последние 20 матчей: +8 =6 -6Форталеза 0:0 Валледупар Форталеза 0:0 Стормерс Сан-Лоренсо Байя 1:1 Форталеза Орсомарсо 2:0 Форталеза
Форталеза 6:0 Вильстерманн Кооператива Форталеза 0:1 Флуминенсе Форталеза 3:0 Реал Сан-Андрес Университарио де Попаян 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Гойяс Форталеза 0:4 Университарио Лима Форталеза 1:0 Реал Картахена Сантос 3:3 Форталеза Леонес 0:0 Форталеза Форталеза 0:1 Интернасьональ Форталеза 4:2 Кортулуа Алагоано 0:2 Форталеза Богота 2:0 Форталеза Форталеза 1:1 Nacional Senac Сеара 2:1 Форталеза Форталеза 3:0 Бояка Чико
Палмейрас Последние 20 матчей: +10 =6 -4Палмейрас 1:0 Крузейро Палмейрас 3:0 Флуминенсе Гойяс 1:2 Палмейрас Фламенго 3:0 Палмейрас
Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:2 Байя Коринтианс 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Годой Крус Палмейрас 1:1 Васко да Гама Годой Крус 2:2 Палмейрас Сеара 2:0 Палмейрас Интернасьональ 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Интернасьональ Палмейрас 2:0 Аваи Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Сампайо Корреа
Последние игры между собой
Форталеза: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Палмейрас: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|20
|14
|3
|3
|44 - 19
|45
|2.
|Палмейрас
|1:0
|20
|12
|6
|2
|31 - 14
|42
|3.
|Сантос
|20
|11
|4
|5
|30 - 22
|37
|4.
|Интернасьональ
|20
|11
|3
|6
|26 - 17
|36
|5.
|Коринтианс
|20
|9
|8
|3
|23 - 13
|35
|6.
|Сан-Паулу
|20
|9
|8
|3
|23 - 14
|35
|7.
|Гремио
|20
|8
|7
|5
|30 - 22
|31
|8.
|Байя
|20
|8
|7
|5
|23 - 18
|31
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|20
|9
|2
|9
|26 - 19
|29
|10.
|Атлетико Минейро
|19
|8
|3
|8
|24 - 23
|27
|11.
|Ботафого Рибейрао
|20
|8
|3
|9
|19 - 21
|27
|12.
|Сеара
|0:0
|20
|6
|5
|9
|21 - 20
|23
|13.
|Васко да Гама
|0:1
|20
|6
|5
|9
|18 - 27
|23
|14.
|Форталеза
|0:1
|20
|6
|4
|10
|22 - 27
|22
|15.
|Гойяс
|19
|6
|3
|10
|17 - 32
|21
|16.
|Флуминенсе
|19
|5
|3
|11
|21 - 29
|18
|17.
|Крузейро
|20
|4
|6
|10
|17 - 30
|18
|18.
|Алагоано
|0:0
|20
|3
|8
|9
|8 - 25
|17
|19.
|Шапекоэнсе
|20
|3
|5
|12
|17 - 33
|14
|20.
|Аваи
|19
|2
|7
|10
|10 - 25
|13
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