Бразилия: Серия A 2019

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Форталеза
0:1
Второй тайм: 63'
Палмейрас
0'
0:1
48' Гол
Виллиан Сикейра
63'
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
3
Juan
Quintero
II
26
Жаксон
6
Carlinho
13
Gabriel
Dias
15
Фелипе
Мартинс
11
Osvaldo
7
Эдинью
Арналду
20
Ромариньо
Рикардо
97
Андре
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
4
Уго
Витор
6
Diogo
VII
30
Мело
Фелипе
19
Энрике
Бруно
14
Gustavo
Scarpa
8
Ze
Rafael
29
Виллиан
Сикейра
10
Адриано
Луис
Форталеза
4-2-3-1
Палмейрас
4-2-3-1

Ход матча

36'
Марсело Бук
Felipe Alves
 
48'
0:1
Виллиан Сикейра

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Форталеза 0:0 Валледупар Форталеза 0:0 Стормерс Сан-Лоренсо Байя 1:1 Форталеза Орсомарсо 2:0 Форталеза
Форталеза 6:0 Вильстерманн Кооператива Форталеза 0:1 Флуминенсе Форталеза 3:0 Реал Сан-Андрес Университарио де Попаян 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Гойяс Форталеза 0:4 Университарио Лима Форталеза 1:0 Реал Картахена Сантос 3:3 Форталеза Леонес 0:0 Форталеза Форталеза 0:1 Интернасьональ Форталеза 4:2 Кортулуа Алагоано 0:2 Форталеза Богота 2:0 Форталеза Форталеза 1:1 Nacional Senac Сеара 2:1 Форталеза Форталеза 3:0 Бояка Чико
Палмейрас Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Палмейрас 1:0 Крузейро Палмейрас 3:0 Флуминенсе Гойяс 1:2 Палмейрас Фламенго 3:0 Палмейрас
Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:2 Байя Коринтианс 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Годой Крус Палмейрас 1:1 Васко да Гама Годой Крус 2:2 Палмейрас Сеара 2:0 Палмейрас Интернасьональ 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Интернасьональ Палмейрас 2:0 Аваи Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Сампайо Корреа

Последние игры между собой

Форталеза: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Палмейрас: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Палмейрас 4:0 Форталеза Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 20 14 3 3 44 - 19 45
2. Палмейрас 1:0 20 12 6 2 31 - 14 42
3. Сантос 20 11 4 5 30 - 22 37
4. Интернасьональ 20 11 3 6 26 - 17 36
5. Коринтианс 20 9 8 3 23 - 13 35
6. Сан-Паулу 20 9 8 3 23 - 14 35
7. Гремио 20 8 7 5 30 - 22 31
8. Байя 20 8 7 5 23 - 18 31
9. Атлетико Паранаэнсе 1:0 20 9 2 9 26 - 19 29
10. Атлетико Минейро 19 8 3 8 24 - 23 27
11. Ботафого Рибейрао 20 8 3 9 19 - 21 27
12. Сеара 0:0 20 6 5 9 21 - 20 23
13. Васко да Гама 0:1 20 6 5 9 18 - 27 23
14. Форталеза 0:1 20 6 4 10 22 - 27 22
15. Гойяс 19 6 3 10 17 - 32 21
16. Флуминенсе 19 5 3 11 21 - 29 18
17. Крузейро 20 4 6 10 17 - 30 18
18. Алагоано 0:0 20 3 8 9 8 - 25 17
19. Шапекоэнсе 20 3 5 12 17 - 33 14
20. Аваи 19 2 7 10 10 - 25 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Felipe Alves уходит, Марсело Бук вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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