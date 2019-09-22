Бразилия: Серия A 2019
Гойяс
1:0
Первый тайм: 17'
Флуминенсе
1:0
12' ГолМайкл
23
Tadeu
I
15
Гедес
Даниэл
13
Жефферсон
6
Yago
I
11
Майкл
20
Leo
Sena
77
Kayke
13
Frazan
26
Digao
II
19
Caio
XIII
29
Аллан
Соуза
10
Гансо
Пауло
23
Хоао
Педро
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
15 Гедес ДаниэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 ЖефферсонЗащитник
-
6 Yago IПолузащитник
- Полузащитник
-
11 МайклПолузащитник
-
20 Leo SenaПолузащитник
- Полузащитник
-
77 KaykeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Русшел АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
96 Kaio Nunes
-
32 Yago IV
-
14 Iago Mendosa
-
25 Rafinha XI
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 FrazanЗащитник
-
26 Digao IIЗащитник
-
19 Caio XIIIЗащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хоао ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
32 Пауло МаркосПолузащитник
-
5 Airton I
-
15 Douglas XV
-
12 Lucao
-
-
-
20 Daniel XII
-
Ход матча
12'
1:0
Предыдущие игры
Гойяс Последние 20 матчей: +6 =3 -11Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ
Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе
Флуминенсе Последние 20 матчей: +5 =5 -10Флуминенсе 1:0 Коринтианс Палмейрас 3:0 Флуминенсе Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Аваи
Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Атлетико Насьональ 1:0 Флуминенсе Байя 3:2 Флуминенсе
Последние игры между собой
Гойяс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Флуминенсе: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Гойяс 1:2 Флуминенсе Серия A Гойяс 0:2 Флуминенсе Бразилейро Серия А Гойяс 1:0 Флуминенсе Копа Судамерикана Флуминенсе 2:1 Гойяс Копа Судамерикана Флуминенсе 2:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 1:2 Флуминенсе Бразилейро Серия А Гойяс 2:0 Флуминенсе Кубок Бразилии Флуминенсе 1:0 Гойяс Кубок Бразилии Флуминенсе 2:1 Гойяс Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Гойяс Серия A Гойяс 0:3 Флуминенсе Серия A Гойяс 2:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:4 Гойяс Серия A Флуминенсе 1:1 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 2:2 Флуминенсе Кубок Бразилии Флуминенсе 1:1 Гойяс Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|20
|14
|3
|3
|44 - 19
|45
|2.
|Палмейрас
|20
|12
|6
|2
|31 - 14
|42
|3.
|Сантос
|20
|11
|4
|5
|30 - 22
|37
|4.
|Интернасьональ
|20
|11
|3
|6
|26 - 17
|36
|5.
|Коринтианс
|20
|9
|8
|3
|23 - 13
|35
|6.
|Сан-Паулу
|20
|9
|8
|3
|23 - 14
|35
|7.
|Гремио
|20
|8
|7
|5
|30 - 22
|31
|8.
|Байя
|20
|8
|7
|5
|23 - 18
|31
|9.
|Атлетико Минейро
|19
|8
|3
|8
|24 - 23
|27
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|8
|3
|9
|26 - 20
|27
|11.
|Ботафого Рибейрао
|20
|8
|3
|9
|19 - 21
|27
|12.
|Гойяс
|1:0
|20
|7
|3
|10
|18 - 32
|24
|13.
|Васко да Гама
|20
|6
|6
|8
|19 - 27
|24
|14.
|Сеара
|20
|6
|4
|10
|21 - 21
|22
|15.
|Форталеза
|20
|6
|4
|10
|22 - 27
|22
|16.
|Алагоано
|20
|4
|7
|9
|9 - 25
|19
|17.
|Флуминенсе
|0:1
|20
|5
|3
|12
|21 - 30
|18
|18.
|Крузейро
|20
|4
|6
|10
|17 - 30
|18
|19.
|Шапекоэнсе
|20
|3
|5
|12
|17 - 33
|14
|20.
|Аваи
|19
|2
|7
|10
|10 - 25
|13
Загрузка...