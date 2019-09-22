Бразилия: Серия A 2019

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Гойяс
1:0
Первый тайм: 17'
Флуминенсе
0'
1:0
12' Гол
Майкл
17'
23
Tadeu
I
15
Гедес
Даниэл
27
Fabio
Sanches
4
Rafael
Vaz
13
Жефферсон
6
Yago
I
29
Dos
Santos
Souza
Junior
Gilberto
11
Майкл
20
Leo
Sena
30
Leandro
Barcia
77
Kayke
27
Муриэл
Беккер
2
Жилберто
Жуниор
13
Frazan
26
Digao
II
19
Caio
XIII
29
Аллан
Соуза
11
Jony
Gonzalez
77
Нене
Андерсон
10
Гансо
Пауло
6
Yuri
Oliveira
Lima
23
Хоао
Педро
Гойяс
4-2-3-1
Флуминенсе
4-1-4-1

Ход матча

12'
Майкл
1:0

Предыдущие игры

Гойяс Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Гремио 3:0 Гойяс Гойяс 1:2 Палмейрас Форталеза 2:0 Гойяс Гойяс 2:1 Интернасьональ
Байя 1:1 Гойяс Гойяс 0:1 Васко да Гама Коринтианс 2:0 Гойяс Сантос 6:1 Гойяс Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Аваи 0:0 Гойяс Фламенго 6:1 Гойяс Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Алагоано 1:0 Гойяс Гойяс 1:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 2:1 Сеара Крузейро 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Сан-Паулу Флуминенсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе
Флуминенсе Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Флуминенсе 1:0 Коринтианс Палмейрас 3:0 Флуминенсе Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Аваи
Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Атлетико Насьональ 1:0 Флуминенсе Байя 3:2 Флуминенсе

Последние игры между собой

Гойяс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Флуминенсе: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Флуминенсе 0:1 Гойяс Серия A Флуминенсе 3:0 Гойяс Кубок Гойяс 2:1 Флуминенсе Кубок Флуминенсе 2:0 Гойяс Серия A
Гойяс 1:2 Флуминенсе Серия A Гойяс 0:2 Флуминенсе Бразилейро Серия А Гойяс 1:0 Флуминенсе Копа Судамерикана Флуминенсе 2:1 Гойяс Копа Судамерикана Флуминенсе 2:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 1:2 Флуминенсе Бразилейро Серия А Гойяс 2:0 Флуминенсе Кубок Бразилии Флуминенсе 1:0 Гойяс Кубок Бразилии Флуминенсе 2:1 Гойяс Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Гойяс Серия A Гойяс 0:3 Флуминенсе Серия A Гойяс 2:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:4 Гойяс Серия A Флуминенсе 1:1 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 2:2 Флуминенсе Кубок Бразилии Флуминенсе 1:1 Гойяс Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 20 14 3 3 44 - 19 45
2. Палмейрас 20 12 6 2 31 - 14 42
3. Сантос 20 11 4 5 30 - 22 37
4. Интернасьональ 20 11 3 6 26 - 17 36
5. Коринтианс 20 9 8 3 23 - 13 35
6. Сан-Паулу 20 9 8 3 23 - 14 35
7. Гремио 20 8 7 5 30 - 22 31
8. Байя 20 8 7 5 23 - 18 31
9. Атлетико Минейро 19 8 3 8 24 - 23 27
10. Атлетико Паранаэнсе 20 8 3 9 26 - 20 27
11. Ботафого Рибейрао 20 8 3 9 19 - 21 27
12. Гойяс 1:0 20 7 3 10 18 - 32 24
13. Васко да Гама 20 6 6 8 19 - 27 24
14. Сеара 20 6 4 10 21 - 21 22
15. Форталеза 20 6 4 10 22 - 27 22
16. Алагоано 20 4 7 9 9 - 25 19
17. Флуминенсе 0:1 20 5 3 12 21 - 30 18
18. Крузейро 20 4 6 10 17 - 30 18
19. Шапекоэнсе 20 3 5 12 17 - 33 14
20. Аваи 19 2 7 10 10 - 25 13
  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Майкл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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