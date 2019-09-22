Бразилия: Серия A 2019
20' Желтая карточкаТарделли Диего
22
Everson
21
Diego
Pituca
11
Marinho
II
27
Саша
Эдуардо
33
Браз
Давид
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
7
Луан
- Основной состав
-
22 EversonВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Marinho IIПолузащитник
-
27 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
-
37 ВенутоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Jobson III
-
31 Para I
-
33 John Victor
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Almada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Пепе КеплерЗащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Андре ФилипеНападающий
-
-
-
Ход матча
20'
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: +10 =4 -6Атлетико де Сан-Луис 2:3 Сантос Сантос 2:1 Пачука Сантос 0:2 Хуан Аурих Фламенго 1:0 Сантос
Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Грау 1:1 Сантос Сантос 3:0 Лорето Шапекоэнсе 0:1 Сантос Леон 2:2 Сантос Сантос 3:3 Форталеза Сантос 2:1 Сенсьяно Сантос 2:1 Монтеррей Некакса 3:0 Сантос Крузейро 2:0 Сантос Сантос 4:1 Пуэбла Сан-Паулу 3:2 Сантос Гвадалахара 2:1 Сантос Сантос 1:0 Лос Кайманес Сантос 6:1 Гойяс Атлас 1:2 Сантос
Гремио Последние 20 матчей: +11 =6 -3Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио
Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама Гремио 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Гремио 1:0 Форталеза
Последние игры между собой
Сантос: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Гремио: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|20
|14
|3
|3
|44 - 19
|45
|2.
|Палмейрас
|19
|11
|6
|2
|30 - 14
|39
|3.
|Сантос
|0:0
|20
|11
|5
|4
|30 - 19
|38
|4.
|Коринтианс
|20
|9
|8
|3
|23 - 13
|35
|5.
|Сан-Паулу
|20
|9
|8
|3
|23 - 14
|35
|6.
|Интернасьональ
|19
|10
|3
|6
|25 - 17
|33
|7.
|Байя
|20
|8
|7
|5
|23 - 18
|31
|8.
|Гремио
|0:0
|20
|7
|8
|5
|27 - 22
|29
|9.
|Атлетико Минейро
|19
|8
|3
|8
|24 - 23
|27
|10.
|Ботафого Рибейрао
|20
|8
|3
|9
|19 - 21
|27
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|8
|2
|9
|25 - 19
|26
|12.
|Васко да Гама
|19
|6
|5
|8
|18 - 26
|23
|13.
|Сеара
|19
|6
|4
|9
|21 - 20
|22
|14.
|Форталеза
|19
|6
|4
|9
|22 - 26
|22
|15.
|Гойяс
|19
|6
|3
|10
|17 - 32
|21
|16.
|Флуминенсе
|19
|5
|3
|11
|21 - 29
|18
|17.
|Крузейро
|20
|4
|6
|10
|17 - 30
|18
|18.
|Алагоано
|19
|3
|7
|9
|8 - 25
|16
|19.
|Шапекоэнсе
|19
|3
|5
|11
|17 - 32
|14
|20.
|Аваи
|19
|2
|7
|10
|10 - 25
|13
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