Бразилия: Серия A 2019

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Сантос
0:0
Первый тайм: 27'
Гремио
0'
20' Желтая карточка
Тарделли Диего
27'
22
Everson
4
Виктор
Феррас
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
2
Luiz
Felipe
III
3
Жорже
Марко
5
Алисон
II
21
Diego
Pituca
7
Карлос
Санчес
II
10
Сотельдо
Йеферсон
11
Marinho
II
27
Саша
Эдуардо
1
Paulo
Victor
III
42
Rafael
Galhardo
33
Браз
Давид
4
Каннеманн
Вальтер
12
Кортез
Бруно
5
Мичел
Феррейра
14
Матеус
Энрике
23
Alisson
II
7
Луан
11
Эвертон
Соарес
9
Тарделли
Диего
Сантос
4-2-3-1
Гремио
4-2-3-1

Ход матча

20'
 
Тарделли Диего

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Атлетико де Сан-Луис 2:3 Сантос Сантос 2:1 Пачука Сантос 0:2 Хуан Аурих Фламенго 1:0 Сантос
Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Грау 1:1 Сантос Сантос 3:0 Лорето Шапекоэнсе 0:1 Сантос Леон 2:2 Сантос Сантос 3:3 Форталеза Сантос 2:1 Сенсьяно Сантос 2:1 Монтеррей Некакса 3:0 Сантос Крузейро 2:0 Сантос Сантос 4:1 Пуэбла Сан-Паулу 3:2 Сантос Гвадалахара 2:1 Сантос Сантос 1:0 Лос Кайманес Сантос 6:1 Гойяс Атлас 1:2 Сантос
Гремио Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио
Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама Гремио 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Гремио 1:0 Форталеза

Последние игры между собой

Сантос: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Гремио: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Гремио 1:2 Сантос Серия A Сантос 0:0 Гремио Серия A Гремио 5:1 Сантос Серия A Сантос 1:0 Гремио Серия A
Гремио 1:1 Сантос Серия A Сантос 1:1 Гремио Серия A Гремио 3:2 Сантос Серия A Гремио 1:0 Сантос Серия A Сантос 1:3 Гремио Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 20 14 3 3 44 - 19 45
2. Палмейрас 19 11 6 2 30 - 14 39
3. Сантос 0:0 20 11 5 4 30 - 19 38
4. Коринтианс 20 9 8 3 23 - 13 35
5. Сан-Паулу 20 9 8 3 23 - 14 35
6. Интернасьональ 19 10 3 6 25 - 17 33
7. Байя 20 8 7 5 23 - 18 31
8. Гремио 0:0 20 7 8 5 27 - 22 29
9. Атлетико Минейро 19 8 3 8 24 - 23 27
10. Ботафого Рибейрао 20 8 3 9 19 - 21 27
11. Атлетико Паранаэнсе 19 8 2 9 25 - 19 26
12. Васко да Гама 19 6 5 8 18 - 26 23
13. Сеара 19 6 4 9 21 - 20 22
14. Форталеза 19 6 4 9 22 - 26 22
15. Гойяс 19 6 3 10 17 - 32 21
16. Флуминенсе 19 5 3 11 21 - 29 18
17. Крузейро 20 4 6 10 17 - 30 18
18. Алагоано 19 3 7 9 8 - 25 16
19. Шапекоэнсе 19 3 5 11 17 - 32 14
20. Аваи 19 2 7 10 10 - 25 13
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    20'
    Тарделли Диего получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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