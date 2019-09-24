Бразилия: Серия A 2019
Аваи
1:0
Конец матча
Атлетико Минейро
1:0
27' ГолЖуниньо Пернамбукано
33' Желтая карточкаLeo Silva I
35' Желтая карточкаLeo III
68' Желтая карточкаLourenco
90' Желтая карточкаRicardo Thalheimer
89
Владимир
32
Leo
III
100
Pedro
Castro
97
Lourenco
98
Guga
16
Igor
Rabello
23
Натан
Аллан
49
Жеуванио
10
Касарес
Хуан
44
Alerrandro
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
-
32 Leo IIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
100 Pedro CastroПолузащитник
-
97 LourencoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Паулу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Bruno SavioНападающий
-
9 BrennerНападающий
-
-
16 Luanderson
-
10 Douglas X
-
96 Gustavo V
-
-
20 Gege II
- Основной состав
- Вратарь
-
98 GugaЗащитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
49 ЖеуваниоПолузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
44 AlerrandroНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
- Нападающий
-
27 Luan III
-
34 Vitor Mendes
-
41 Daniel Penha
-
84 Wilson III
-
-
Главный тренер: Кульпи Левир
Ход матча
27'
33'
35'
68'
Предыдущие игры
Аваи Последние 20 матчей: +3 =7 -10Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Аваи 0:3 Фламенго Флуминенсе 0:1 Аваи Аваи 1:1 Коринтианс
Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи Палмейрас 2:0 Аваи Аваи 0:0 Сан-Паулу Интернасьональ 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сеара Васко да Гама 1:1 Аваи Аваи 0:0 Алагоано Байя 1:0 Аваи Аваи 1:1 Гремио Атлетико Минейро 2:1 Аваи Аваи 1:1 Шапекоэнсе
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +9 =3 -8Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро
Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро
Последние игры между собой
Аваи: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 7
Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|20
|14
|3
|3
|44 - 19
|45
|2.
|Палмейрас
|20
|12
|6
|2
|31 - 14
|42
|3.
|Сантос
|20
|11
|4
|5
|30 - 22
|37
|4.
|Интернасьональ
|20
|11
|3
|6
|26 - 17
|36
|5.
|Коринтианс
|20
|9
|8
|3
|23 - 13
|35
|6.
|Сан-Паулу
|20
|9
|8
|3
|23 - 14
|35
|7.
|Гремио
|20
|8
|7
|5
|30 - 22
|31
|8.
|Байя
|20
|8
|7
|5
|23 - 18
|31
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|8
|3
|9
|26 - 20
|27
|10.
|Атлетико Минейро
|20
|8
|3
|9
|24 - 24
|27
|11.
|Ботафого Рибейрао
|20
|8
|3
|9
|19 - 21
|27
|12.
|Гойяс
|20
|7
|3
|10
|20 - 32
|24
|13.
|Васко да Гама
|20
|6
|6
|8
|19 - 27
|24
|14.
|Сеара
|20
|6
|4
|10
|21 - 21
|22
|15.
|Форталеза
|20
|6
|4
|10
|22 - 27
|22
|16.
|Алагоано
|20
|4
|7
|9
|9 - 25
|19
|17.
|Флуминенсе
|20
|5
|3
|12
|21 - 32
|18
|18.
|Крузейро
|20
|4
|6
|10
|17 - 30
|18
|19.
|Аваи
|20
|3
|7
|10
|11 - 25
|16
|20.
|Шапекоэнсе
|20
|3
|5
|12
|17 - 33
|14
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