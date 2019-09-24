Бразилия: Серия A 2019

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Аваи
1:0
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
1:0
27' Гол
Жуниньо Пернамбукано
33' Желтая карточка
Leo Silva I
35' Желтая карточка
Leo III
68' Желтая карточка
Lourenco
90' Желтая карточка
Ricardo Thalheimer
90'+7
89
Владимир
32
Leo
III
14
Ricardo
Thalheimer
3
Betao
Amansio
Ebert
II
23
Miguel
Castro
Rocha
Igor
II
100
Pedro
Castro
97
Lourenco
27
Франко
Ричард
8
Matheus
III
70
Caio
Paulista
39
Жуниньо
Пернамбукано
40
Cleiton
Schwengber
98
Guga
3
Leo
Silva
I
16
Igor
Rabello
28
Lucas
Francois
II
5
Ramon
Martinez
Lopez
23
Натан
Аллан
49
Жеуванио
10
Касарес
Хуан
43
Брунинью
Филипе
44
Alerrandro
Аваи
4-1-4-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

Ход матча

27'
Жуниньо Пернамбукано
1:0
33'
 
Leo Silva I
35'
Leo III
 
63'
 
Майкон Маркес
Брунинью Филипе
63'
 
Luan III
Жеуванио
68'
Lourenco
 
68'
Москера Джонни
Lourenco
 
73'
Паулу Жоау
Matheus III
 
79'
 
Отеро Ромуло
Касарес Хуан
87'
Gustavo V
Caio Paulista
 
90'
Ricardo Thalheimer
 

Предыдущие игры

Аваи Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Аваи Аваи 0:3 Фламенго Флуминенсе 0:1 Аваи Аваи 1:1 Коринтианс
Шапекоэнсе 1:0 Аваи Аваи 2:2 Крузейро Аваи 0:2 Ботафого Рибейрао Сантос 3:1 Аваи Аваи 0:0 Гойяс Форталеза 2:0 Аваи Палмейрас 2:0 Аваи Аваи 0:0 Сан-Паулу Интернасьональ 2:0 Аваи Аваи 1:2 Сеара Васко да Гама 1:1 Аваи Аваи 0:0 Алагоано Байя 1:0 Аваи Аваи 1:1 Гремио Атлетико Минейро 2:1 Аваи Аваи 1:1 Шапекоэнсе
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро
Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро

Последние игры между собой

Аваи: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 7
Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 0
Атлетико Минейро 2:1 Аваи Серия A Аваи 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Аваи Серия A Атлетико Минейро 2:0 Аваи Серия A
Аваи 1:4 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:0 Аваи Серия A Аваи 1:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:0 Аваи Серия A Аваи 0:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Аваи Серия A Аваи 2:2 Атлетико Минейро Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 20 14 3 3 44 - 19 45
2. Палмейрас 20 12 6 2 31 - 14 42
3. Сантос 20 11 4 5 30 - 22 37
4. Интернасьональ 20 11 3 6 26 - 17 36
5. Коринтианс 20 9 8 3 23 - 13 35
6. Сан-Паулу 20 9 8 3 23 - 14 35
7. Гремио 20 8 7 5 30 - 22 31
8. Байя 20 8 7 5 23 - 18 31
9. Атлетико Паранаэнсе 20 8 3 9 26 - 20 27
10. Атлетико Минейро 20 8 3 9 24 - 24 27
11. Ботафого Рибейрао 20 8 3 9 19 - 21 27
12. Гойяс 20 7 3 10 20 - 32 24
13. Васко да Гама 20 6 6 8 19 - 27 24
14. Сеара 20 6 4 10 21 - 21 22
15. Форталеза 20 6 4 10 22 - 27 22
16. Алагоано 20 4 7 9 9 - 25 19
17. Флуминенсе 20 5 3 12 21 - 32 18
18. Крузейро 20 4 6 10 17 - 30 18
19. Аваи 20 3 7 10 11 - 25 16
20. Шапекоэнсе 20 3 5 12 17 - 33 14
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    35'
    Леонардо Морейра Мораис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Леонардо Сильва получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Juninho бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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