Бразилия: Серия A 2019

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Интернасьональ
0:0
Первый тайм: 21'
Шапекоэнсе
0'
3' Желтая карточка
Camilo III
21'
12
Marcelo
Lomba
2
Виейра
Бруно
4
Моледо
Родриго
15
Куэста
Виктор
6
Uendel
8
Эденилсон
дос
Сантос
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
11
Веллингтон
Силва
9
Герреро
Паоло
7
Лопес
Нико
98
Tiepo
2
Eduardo
VI
3
Gum
33
Rafael
Pereira
I
6
Bruno
Pacheco
III
8
Marcio
Araujo
86
Соуза
Сантос
Эликарлос
88
Camilo
III
19
Jose
Renato
77
Everaldo
I
27
Arthur
VIII
Интернасьональ
4-3-3
Шапекоэнсе
4-2-3-1

Ход матча

3'
 
Camilo III

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу
Интернасьональ 3:0 Крузейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Интернасьональ Фламенго 2:0 Интернасьональ Форталеза 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Коринтианс Крузейро 0:1 Интернасьональ Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Насьональ Монтевидео Интернасьональ 1:0 Сеара Насьональ Монтевидео 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Гремио Интернасьональ 1:0 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Шапекоэнсе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Серия A Шапекоэнсе 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:0 Интернасьональ Серия A
Интернасьональ 0:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:0 Шапекоэнсе Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 20 14 3 3 44 - 19 45
2. Палмейрас 19 11 6 2 30 - 14 39
3. Сантос 20 11 4 5 30 - 22 37
4. Коринтианс 20 9 8 3 23 - 13 35
5. Сан-Паулу 20 9 8 3 23 - 14 35
6. Интернасьональ 0:0 20 10 4 6 25 - 17 34
7. Гремио 20 8 7 5 30 - 22 31
8. Байя 20 8 7 5 23 - 18 31
9. Атлетико Минейро 19 8 3 8 24 - 23 27
10. Ботафого Рибейрао 20 8 3 9 19 - 21 27
11. Атлетико Паранаэнсе 19 8 2 9 25 - 19 26
12. Васко да Гама 19 6 5 8 18 - 26 23
13. Сеара 19 6 4 9 21 - 20 22
14. Форталеза 19 6 4 9 22 - 26 22
15. Гойяс 19 6 3 10 17 - 32 21
16. Флуминенсе 19 5 3 11 21 - 29 18
17. Крузейро 20 4 6 10 17 - 30 18
18. Алагоано 19 3 7 9 8 - 25 16
19. Шапекоэнсе 0:0 20 3 6 11 17 - 32 15
20. Аваи 19 2 7 10 10 - 25 13


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