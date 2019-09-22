Бразилия: Серия A 2019
Интернасьональ
0:0
Первый тайм: 21'
Шапекоэнсе
3' Желтая карточкаCamilo III
6
Uendel
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
98
Tiepo
3
Gum
88
Camilo
III
19
Jose
Renato
77
Everaldo
I
27
Arthur
VIII
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 KlausЗащитник
-
37 Зе КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 RithelyПолузащитник
- Нападающий
-
77 ParaguaioНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
- Основной состав
-
98 TiepoВратарь
- Защитник
-
3 GumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Camilo IIIПолузащитник
-
19 Jose RenatoПолузащитник
-
77 Everaldo IПолузащитник
-
27 Arthur VIIIНападающий
- Запасные игроки
-
95 Курзел ЭлиасВратарь
-
90 Роберто IVЗащитник
- Защитник
-
23 Дуглас СилваЗащитник
- Полузащитник
-
18 AylonПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Henrique I
-
-
20 Augusto I
-
Ход матча
3'
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: +10 =3 -7Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Сан-Паулу
Интернасьональ 3:0 Крузейро Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 1:1 Фламенго Гойяс 2:1 Интернасьональ Фламенго 2:0 Интернасьональ Форталеза 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Коринтианс Крузейро 0:1 Интернасьональ Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Насьональ Монтевидео Интернасьональ 1:0 Сеара Насьональ Монтевидео 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Гремио Интернасьональ 1:0 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +3 =5 -12Шапекоэнсе 1:2 Васко да Гама Алагоано 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 1:0 Аваи Сеара 4:1 Шапекоэнсе Гремио 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Байя Сан-Паулу 4:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Гойяс 3:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Крузейро 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:3 Форталеза Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Шапекоэнсе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|20
|14
|3
|3
|44 - 19
|45
|2.
|Палмейрас
|19
|11
|6
|2
|30 - 14
|39
|3.
|Сантос
|20
|11
|4
|5
|30 - 22
|37
|4.
|Коринтианс
|20
|9
|8
|3
|23 - 13
|35
|5.
|Сан-Паулу
|20
|9
|8
|3
|23 - 14
|35
|6.
|Интернасьональ
|0:0
|20
|10
|4
|6
|25 - 17
|34
|7.
|Гремио
|20
|8
|7
|5
|30 - 22
|31
|8.
|Байя
|20
|8
|7
|5
|23 - 18
|31
|9.
|Атлетико Минейро
|19
|8
|3
|8
|24 - 23
|27
|10.
|Ботафого Рибейрао
|20
|8
|3
|9
|19 - 21
|27
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|8
|2
|9
|25 - 19
|26
|12.
|Васко да Гама
|19
|6
|5
|8
|18 - 26
|23
|13.
|Сеара
|19
|6
|4
|9
|21 - 20
|22
|14.
|Форталеза
|19
|6
|4
|9
|22 - 26
|22
|15.
|Гойяс
|19
|6
|3
|10
|17 - 32
|21
|16.
|Флуминенсе
|19
|5
|3
|11
|21 - 29
|18
|17.
|Крузейро
|20
|4
|6
|10
|17 - 30
|18
|18.
|Алагоано
|19
|3
|7
|9
|8 - 25
|16
|19.
|Шапекоэнсе
|0:0
|20
|3
|6
|11
|17 - 32
|15
|20.
|Аваи
|19
|2
|7
|10
|10 - 25
|13
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