Швеция: Аллсвенскан 2019
Хеккен
1:2
Конец матча
Стадион: Бравида Арена Зрители: 2686
Эльфсборг
0:1
19' ГолJesper Karlsson
34' Желтая карточкаFrancisco Portillo III
1:1
35' ПенальтиЯсин Ахмед
1:2
55' ГолНильсен Сиверт
60' Желтая карточкаRobert Gojani
72' Желтая карточкаAlexander Faltsetas
72' Желтая карточкаSimon Strand
80' Желтая карточкаTim Roenning
90' Желтая карточкаОльссон Симон
16
Kwame
Kizito
31
Tim
Roenning
20
Simon
Strand
13
Кайб
Рами
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Kwame KizitoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Паулиньо IIНападающий
- Нападающий
-
-
20 Ali Youssef
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
-
20 Simon StrandЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Alex DyerПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Camil Altun
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
19'
0:1
35'
1:1
55'
1:2
60'
72'
74'
80'
90'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 7
-
13 Удары в створ 4
-
11 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: +9 =6 -5Кальмар 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 АИК Хеккен 4:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен
Квидинг ФИФ 1:3 Хеккен Эребру 1:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Хеккен 4:1 Сириус Хеккен 0:3 АЗ Алкмаар Юргорден 2:0 Хеккен АЗ Алкмаар 0:0 Хеккен Сундсвалль 0:1 Хеккен Хеккен 3:0 Эребру Норрчёпинг 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Хаммарбю Хеккен 2:2 Вендсиссель АИК 1:1 Хеккен Эльфсборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Хеккен 1:2 Гётеборг
Эльфсборг Последние 20 матчей: +6 =6 -8Эльфсборг 0:3 Мальмё АФК Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Сириус Сундсвалль 1:2 Эльфсборг
Гаусиод 1:3 Эльфсборг Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Юргорден Эльфсборг 2:1 Кальмар Хаммарбю 5:2 Эльфсборг АИК 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен Кальмар 1:1 Эльфсборг Юргорден 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна Мальмё 4:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Эльфсборг: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Хеккен 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Хеккен Аллсвенскан Эльфсборг 2:4 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хеккен 5:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хеккен Кубок Швеции Эльфсборг 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эльфсборг Товарищеские матчи Хеккен 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Хеккен Аллсвенскан
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|25
|17
|5
|3
|44 - 14
|56
|2.
|АИК
|25
|16
|4
|5
|37 - 19
|52
|3.
|Мальмё
|24
|14
|8
|2
|44 - 14
|50
|4.
|Хаммарбю
|25
|15
|5
|5
|60 - 34
|50
|5.
|Хеккен
|25
|13
|5
|7
|40 - 23
|44
|6.
|Гётеборг
|25
|12
|8
|5
|39 - 26
|44
|7.
|Норрчёпинг
|24
|12
|7
|5
|40 - 20
|43
|8.
|Эребру
|25
|9
|5
|11
|37 - 39
|32
|9.
|Эльфсборг
|25
|8
|8
|9
|33 - 41
|32
|10.
|Хельсинборг
|24
|6
|6
|12
|23 - 39
|24
|11.
|Сириус
|25
|6
|4
|15
|28 - 46
|22
|12.
|Кальмар
|25
|4
|10
|11
|20 - 38
|22
|13.
|Эстерсунд
|25
|4
|9
|12
|21 - 40
|21
|14.
|Фалькенберг
|25
|4
|7
|14
|20 - 49
|19
|15.
|Сундсвалль
|25
|3
|7
|15
|23 - 40
|16
|16.
|АФК Эскильстуна
|24
|3
|6
|15
|22 - 49
|15
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