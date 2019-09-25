Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Хеккен
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 2686
Эльфсборг
0'
0:1
19' Гол
Jesper Karlsson
34' Желтая карточка
Francisco Portillo III
1:1
35' Пенальти
Ясин Ахмед
1:2
55' Гол
Нильсен Сиверт
60' Желтая карточка
Robert Gojani
72' Желтая карточка
Alexander Faltsetas
72' Желтая карточка
Simon Strand
80' Желтая карточка
Tim Roenning
90' Желтая карточка
Ольссон Симон
90'+8
26
Абрахамссон
Петер
12
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
28
Adam
Andersson
II
17
Берггрен
Густав
11
Люндберг
Виктор
6
Alexander
Faltsetas
19
Daleho
Irandust
16
Kwame
Kizito
7
Ясин
Ахмед
31
Tim
Roenning
20
Simon
Strand
5
Gustav
Henriksson
12
Francisco
Portillo
III
13
Кайб
Рами
11
Jesper
Karlsson
18
Ольссон
Симон
33
Нильсен
Сиверт
16
Robert
Gojani
10
Лундевалль
Симон
17
Фрик
Пер
Хеккен
4-3-3
Эльфсборг
4-5-1

Ход матча

19'
0:1
Jesper Karlsson
34'
 
Francisco Portillo III
35'
Ясин Ахмед
1:1
55'
1:2
Нильсен Сиверт
60'
 
Robert Gojani
65'
 
Леви Джонатан
Лундевалль Симон
67'
Паулиньо II
Люндберг Виктор
 
72'
Alexander Faltsetas
 
72'
 
Simon Strand
74'
 
Хуммет Денис
Фрик Пер
77'
 
Ишизаки Стефан
Robert Gojani
80'
 
Tim Roenning
82'
Нильссон Хокан
Kwame Kizito
 
89'
Ali Youssef
Godswill Ekpolo
 
90'
 
Ольссон Симон

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 7
  • 13 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Кальмар 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 АИК Хеккен 4:1 Фалькенберг АФК Эскильстуна 0:2 Хеккен
Квидинг ФИФ 1:3 Хеккен Эребру 1:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Хеккен 4:1 Сириус Хеккен 0:3 АЗ Алкмаар Юргорден 2:0 Хеккен АЗ Алкмаар 0:0 Хеккен Сундсвалль 0:1 Хеккен Хеккен 3:0 Эребру Норрчёпинг 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Хаммарбю Хеккен 2:2 Вендсиссель АИК 1:1 Хеккен Эльфсборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Хеккен 1:2 Гётеборг
Эльфсборг Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Эльфсборг 0:3 Мальмё АФК Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Сириус Сундсвалль 1:2 Эльфсборг
Гаусиод 1:3 Эльфсборг Эльфсборг 4:1 Эстерсунд Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Юргорден Эльфсборг 2:1 Кальмар Хаммарбю 5:2 Эльфсборг АИК 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 2:1 Эребру Эльфсборг 0:0 Хеккен Кальмар 1:1 Эльфсборг Юргорден 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна Мальмё 4:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Эльфсборг: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Эльфсборг 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эльфсборг 0:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Эльфсборг Товарищеские матчи Хеккен 5:0 Эльфсборг Аллсвенскан
Хеккен 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Хеккен Аллсвенскан Эльфсборг 2:4 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хеккен 5:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хеккен Кубок Швеции Эльфсборг 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эльфсборг Товарищеские матчи Хеккен 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Хеккен Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 25 17 5 3 44 - 14 56
2. АИК 25 16 4 5 37 - 19 52
3. Мальмё 24 14 8 2 44 - 14 50
4. Хаммарбю 25 15 5 5 60 - 34 50
5. Хеккен 25 13 5 7 40 - 23 44
6. Гётеборг 25 12 8 5 39 - 26 44
7. Норрчёпинг 24 12 7 5 40 - 20 43
8. Эребру 25 9 5 11 37 - 39 32
9. Эльфсборг 25 8 8 9 33 - 41 32
10. Хельсинборг 24 6 6 12 23 - 39 24
11. Сириус 25 6 4 15 28 - 46 22
12. Кальмар 25 4 10 11 20 - 38 22
13. Эстерсунд 25 4 9 12 21 - 40 21
14. Фалькенберг 25 4 7 14 20 - 49 19
15. Сундсвалль 25 3 7 15 23 - 40 16
16. АФК Эскильстуна 24 3 6 15 22 - 49 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Ясин Ахмед из команды Хеккен забивает с точки!
  • Желтая карточка
    34'
    Alex Portillo получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Jesper Karlsson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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