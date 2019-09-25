Швеция: Суперэттан 2019

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Треллеборг
0:3
Конец матча
Мьельбю
0'
0:1
5' Гол
Joel Nilsson
7' Желтая карточка
Ларсен Андреас II
0:2
26' Гол
Jesper Gustavsson
0:3
30' Гол
Jesper Loefgren
33' Желтая карточка
Abdul Fatawu Safiu
41' Желтая карточка
Max Watson
61' Желтая карточка
Терзич Ади
72' Желтая карточка
Joel Nilsson
90'+4
1
Ларсен
Андреас
II
4
Jakob
Glasberg
23
Андерссон
Хуго
15
Bozidar
Velickovic
5
Anton
Tideman
16
Oscar
Johansson
I
14
Christian
Koehler
3
Sebastian
Ohlsson
II
7
Андерссон
Эрик
22
Abdul
Fatawu
Safiu
6
Salif
Joensson
13
Carljohan
Eriksson
I
2
Терзич
Ади
4
Max
Watson
6
Jesper
Loefgren
5
Джазе
Моханад
9
Joel
Nilsson
7
Viktor
Gustafson
22
Jesper
Gustavsson
8
Bubacarr
Jobe
12
David
Loefquist
32
Erik
Paersson
Треллеборг
4-4-2
Мьельбю
4-4-1-1

Ход матча

5'
0:1
Joel Nilsson
7'
Ларсен Андреас II
 
26'
0:2
Jesper Gustavsson
(Joel Nilsson)
30'
0:3
Jesper Loefgren
(David Loefquist)
33'
Abdul Fatawu Safiu
 
41'
 
Max Watson
43'
Вестерлунн Никлас
Oscar Johansson I
 
58'
Dennis Agyare Antwi
Андерссон Эрик
 
61'
 
Терзич Ади
63'
 
Charbel Georges
Erik Paersson
72'
 
Joel Nilsson
73'
Zoran Jovanovic
Abdul Fatawu Safiu
 
77'
 
Taylor Silverholt
Bubacarr Jobe
82'
 
Халваджич Мирза
Jesper Gustavsson

Предыдущие игры

Треллеборг Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Хальмстад 3:0 Треллеборг Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Треллеборг 2:1 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Варберг БоИС
Твоокер 2:0 Треллеборг Дегерфорс 2:2 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Сюрианска 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Фрей Эстер 0:2 Треллеборг Треллеборг 1:2 Сюрианска Треллеборг 1:2 Силькеборг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Браге 2:0 Треллеборг Треллеборг 0:0 Дегерфорс Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эстер Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 2:1 Треллеборг Треллеборг 0:1 Хальмстад
Мьельбю Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Мьельбю 0:2 Броммапойкарна Дегерфорс 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Фрей Мьельбю 3:2 Далкурд
Хускварна 0:4 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю ГАИС 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Норрбю Браге 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:0 Хальмстад Фрей 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:2 Браге Хальмстад 2:0 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ

Последние игры между собой

Треллеборг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Мьельбю: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Мьельбю 2:1 Треллеборг Суперэттан Мьельбю 2:0 Треллеборг Товарищеские матчи Треллеборг 1:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:1 Треллеборг Аллсвенскан
Мьельбю 1:1 Треллеборг Аллсвенскан Мьельбю 2:2 Треллеборг Товарищеские матчи Треллеборг 2:1 Мьельбю Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мьельбю 25 15 3 7 36 - 26 48
2. Йёнчёпинг 25 14 5 6 45 - 22 47
3. Варберг БоИС 25 13 8 4 40 - 22 47
4. Браге 24 13 5 6 41 - 22 44
5. Эргрюте ФФ 25 11 7 7 35 - 29 40
6. Далкурд 25 12 3 10 37 - 39 39
7. Норрбю 25 10 8 7 35 - 34 38
8. Дегерфорс 24 10 5 9 34 - 30 35
9. Хальмстад 25 9 4 12 31 - 30 31
10. Вестерос СК 25 7 9 9 33 - 29 30
11. Треллеборг 25 7 8 10 27 - 35 29
12. Фрей 25 6 7 12 31 - 44 25
13. ГАИС 25 6 7 12 19 - 34 25
14. Сюрианска 25 6 6 13 28 - 49 24
15. Броммапойкарна 25 5 8 12 30 - 40 23
16. Эстер 25 3 11 11 20 - 37 20


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