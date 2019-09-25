Швеция: Суперэттан 2019
Треллеборг
0:3
Конец матча
Мьельбю
0:1
5' ГолJoel Nilsson
7' Желтая карточкаЛарсен Андреас II
0:2
26' ГолJesper Gustavsson
0:3
30' ГолJesper Loefgren
33' Желтая карточкаAbdul Fatawu Safiu
41' Желтая карточкаMax Watson
61' Желтая карточкаТерзич Ади
72' Желтая карточкаJoel Nilsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Haris BrkicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Patrick Winqvist
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Ход матча
5'
0:1
26'
30'
41'
61'
72'
Предыдущие игры
Треллеборг Последние 20 матчей: +6 =4 -10Хальмстад 3:0 Треллеборг Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Треллеборг 2:1 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Варберг БоИС
Твоокер 2:0 Треллеборг Дегерфорс 2:2 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Сюрианска 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Фрей Эстер 0:2 Треллеборг Треллеборг 1:2 Сюрианска Треллеборг 1:2 Силькеборг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Браге 2:0 Треллеборг Треллеборг 0:0 Дегерфорс Броммапойкарна 2:3 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эстер Треллеборг 2:1 Эргрюте ФФ Мьельбю 2:1 Треллеборг Треллеборг 0:1 Хальмстад
Мьельбю Последние 20 матчей: +13 =3 -4Мьельбю 0:2 Броммапойкарна Дегерфорс 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Фрей Мьельбю 3:2 Далкурд
Хускварна 0:4 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю ГАИС 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Норрбю Браге 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:0 Хальмстад Фрей 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:2 Браге Хальмстад 2:0 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Йёнчёпинг Мьельбю 2:0 ГАИС Эстер 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Треллеборг Сюрианска 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ
Последние игры между собой
Треллеборг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Мьельбю: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|25
|15
|3
|7
|36 - 26
|48
|2.
|Йёнчёпинг
|25
|14
|5
|6
|45 - 22
|47
|3.
|Варберг БоИС
|25
|13
|8
|4
|40 - 22
|47
|4.
|Браге
|24
|13
|5
|6
|41 - 22
|44
|5.
|Эргрюте ФФ
|25
|11
|7
|7
|35 - 29
|40
|6.
|Далкурд
|25
|12
|3
|10
|37 - 39
|39
|7.
|Норрбю
|25
|10
|8
|7
|35 - 34
|38
|8.
|Дегерфорс
|24
|10
|5
|9
|34 - 30
|35
|9.
|Хальмстад
|25
|9
|4
|12
|31 - 30
|31
|10.
|Вестерос СК
|25
|7
|9
|9
|33 - 29
|30
|11.
|Треллеборг
|25
|7
|8
|10
|27 - 35
|29
|12.
|Фрей
|25
|6
|7
|12
|31 - 44
|25
|13.
|ГАИС
|25
|6
|7
|12
|19 - 34
|25
|14.
|Сюрианска
|25
|6
|6
|13
|28 - 49
|24
|15.
|Броммапойкарна
|25
|5
|8
|12
|30 - 40
|23
|16.
|Эстер
|25
|3
|11
|11
|20 - 37
|20
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