Швеция: Суперэттан 2019

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Норрбю
1:0
Конец матча
Вестерос СК
0'
1:0
44' Гол
Robin Stroemberg
55' Желтая карточка
Abbas Mohamad
57' Желтая карточка
Бериша Илир
67' Желтая карточка
Sean Sabetkar
71' Желтая карточка
Richard Yarsuvat
86' Желтая карточка
Carlos Gaete
90' Желтая карточка
Nicklas Savolainen
90'+6
1
Mergim
Krasniqi
11
Alen
Krasnici
4
Didric
Andersson
3
Jonathan
Azulay
16
Alexander
Salo
27
Alexander
Henningsson
8
Nicklas
Savolainen
2
Abbas
Mohamad
10
Abdelrahman
Saidi
9
Hugo
Svensson
13
Robin
Stroemberg
1
Anton
Fagerstroem
25
Ravy
Tsouka
Dozi
5
Бериша
Илир
4
Sean
Sabetkar
3
Dennis
Persson
2
Флорен
Йеспер
6
Simon
Johansson
18
Filip
Ottosson
23
Filip
Tronet
14
Спэн
Брайан
19
Douglas
Karlberg
Норрбю
5-3-1-1
Вестерос СК
4-3-3

Ход матча

33'
Arvin Shojaee
Abdelrahman Saidi
 
44'
Robin Stroemberg
(Abbas Mohamad)
1:0
55'
Abbas Mohamad
 
57'
 
Бериша Илир
59'
Richard Yarsuvat
Robin Stroemberg
 
67'
 
Sean Sabetkar
71'
Richard Yarsuvat
 
76'
 
Calle Svensson
Флорен Йеспер
76'
 
Carlos Gaete
Filip Ottosson
81'
Jasin Khayat
Hugo Svensson
 
86'
 
Carlos Gaete
90'
Nicklas Savolainen
 

Предыдущие игры

Норрбю Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Йёнчёпинг 0:2 Норрбю Норрбю 1:1 Варберг БоИС Далкурд 3:1 Норрбю Норрбю 1:3 Браге
Эскильсминне 1:0 Норрбю Сюрианска 4:4 Норрбю Норрбю 1:0 Дегерфорс Мьельбю 1:1 Норрбю Норрбю 3:1 Эстер ГАИС 1:0 Норрбю Броммапойкарна 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Хальмстад Норрбю 3:2 Сюрианска Варберг БоИС 3:2 Норрбю Норрбю 0:0 Далкурд Вестерос СК 1:3 Норрбю Норрбю 3:0 Фрей Дегерфорс 0:0 Норрбю Браге 0:0 Норрбю Норрбю 2:0 Броммапойкарна
Вестерос СК Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Вестерос СК 1:0 Дегерфорс Вестерос СК 1:2 Броммапойкарна Треллеборг 2:1 Вестерос СК Сюрианска 1:2 Вестерос СК
Гамла Упсала 1:3 Вестерос СК Вестерос СК 2:3 Хальмстад Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Далкурд Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Далкурд 1:6 Вестерос СК Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Фрей Хальмстад 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Норрбю ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС

Последние игры между собой

Норрбю: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Вестерос СК: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Вестерос СК 1:3 Норрбю Суперэттан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мьельбю 25 15 3 7 36 - 26 48
2. Йёнчёпинг 25 14 5 6 45 - 22 47
3. Варберг БоИС 25 13 8 4 40 - 22 47
4. Браге 24 13 5 6 41 - 22 44
5. Эргрюте ФФ 25 11 7 7 35 - 29 40
6. Далкурд 25 12 3 10 37 - 39 39
7. Норрбю 25 10 8 7 35 - 34 38
8. Дегерфорс 24 10 5 9 34 - 30 35
9. Хальмстад 25 9 4 12 31 - 30 31
10. Вестерос СК 25 7 9 9 33 - 29 30
11. Треллеборг 25 7 8 10 27 - 35 29
12. Фрей 25 6 7 12 31 - 44 25
13. ГАИС 25 6 7 12 19 - 34 25
14. Сюрианска 25 6 6 13 28 - 49 24
15. Броммапойкарна 25 5 8 12 30 - 40 23
16. Эстер 25 3 11 11 20 - 37 20
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Robin Stroemberg бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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