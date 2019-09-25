Швеция: Суперэттан 2019
Норрбю
1:0
Конец матча
Вестерос СК
1:0
44' ГолRobin Stroemberg
55' Желтая карточкаAbbas Mohamad
57' Желтая карточкаБериша Илир
67' Желтая карточкаSean Sabetkar
71' Желтая карточкаRichard Yarsuvat
86' Желтая карточкаCarlos Gaete
90' Желтая карточкаNicklas Savolainen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
17 Jasin KhayatПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Filip TronetНападающий
-
14 Спэн БрайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Carlos GaeteЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
35 Elmer Ostman
-
-
Ход матча
44'
55'
57'
67'
71'
86'
Предыдущие игры
Норрбю Последние 20 матчей: +7 =6 -7Йёнчёпинг 0:2 Норрбю Норрбю 1:1 Варберг БоИС Далкурд 3:1 Норрбю Норрбю 1:3 Браге
Эскильсминне 1:0 Норрбю Сюрианска 4:4 Норрбю Норрбю 1:0 Дегерфорс Мьельбю 1:1 Норрбю Норрбю 3:1 Эстер ГАИС 1:0 Норрбю Броммапойкарна 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Хальмстад Норрбю 3:2 Сюрианска Варберг БоИС 3:2 Норрбю Норрбю 0:0 Далкурд Вестерос СК 1:3 Норрбю Норрбю 3:0 Фрей Дегерфорс 0:0 Норрбю Браге 0:0 Норрбю Норрбю 2:0 Броммапойкарна
Вестерос СК Последние 20 матчей: +6 =7 -7Вестерос СК 1:0 Дегерфорс Вестерос СК 1:2 Броммапойкарна Треллеборг 2:1 Вестерос СК Сюрианска 1:2 Вестерос СК
Гамла Упсала 1:3 Вестерос СК Вестерос СК 2:3 Хальмстад Вестерос СК 2:0 Эргрюте ФФ Фрей 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Далкурд Йёнчёпинг 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:2 Йёнчёпинг Далкурд 1:6 Вестерос СК Дегерфорс 3:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Фрей Хальмстад 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Норрбю ГАИС 1:1 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Сюрианска Эстер 0:0 Вестерос СК Вестерос СК 1:2 Варберг БоИС
Последние игры между собой
Норрбю: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Вестерос СК: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьельбю
|25
|15
|3
|7
|36 - 26
|48
|2.
|Йёнчёпинг
|25
|14
|5
|6
|45 - 22
|47
|3.
|Варберг БоИС
|25
|13
|8
|4
|40 - 22
|47
|4.
|Браге
|24
|13
|5
|6
|41 - 22
|44
|5.
|Эргрюте ФФ
|25
|11
|7
|7
|35 - 29
|40
|6.
|Далкурд
|25
|12
|3
|10
|37 - 39
|39
|7.
|Норрбю
|25
|10
|8
|7
|35 - 34
|38
|8.
|Дегерфорс
|24
|10
|5
|9
|34 - 30
|35
|9.
|Хальмстад
|25
|9
|4
|12
|31 - 30
|31
|10.
|Вестерос СК
|25
|7
|9
|9
|33 - 29
|30
|11.
|Треллеборг
|25
|7
|8
|10
|27 - 35
|29
|12.
|Фрей
|25
|6
|7
|12
|31 - 44
|25
|13.
|ГАИС
|25
|6
|7
|12
|19 - 34
|25
|14.
|Сюрианска
|25
|6
|6
|13
|28 - 49
|24
|15.
|Броммапойкарна
|25
|5
|8
|12
|30 - 40
|23
|16.
|Эстер
|25
|3
|11
|11
|20 - 37
|20
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