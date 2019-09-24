Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Юргорден
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 15433
Фалькенберг
0'
22' Желтая карточка
Бьёркенгрен Йон
1:0
54' Гол
Mohamed Turay
86' Желтая карточка
Веде Антон
90'+6
30
Вайо
Томми
16
Aslak
Fonn
Witry
3
Даниэльссон
Маркус
15
Аугустинссон
Йонатан
5
Кёкк
Эллиот
23
Ульвестад
Фредрик
6
Карлстрём
Йеспер
9
Радетинац
Харис
10
Айдаревич
Астрит
11
Ринг
Джонатан
77
Mohamed
Turay
16
Hampus
Nilsson
21
Mahmut
Ozen
14
Карлссон
Пер
I
8
Карлссон
Тобиас
18
Эрикссон
Якоб
10
Karl
Soederstroem
24
Веде
Антон
22
Бьёркенгрен
Йон
25
Tobias
Englund
12
Кристоффер
Карлссон
9
Nsima
Peter
Юргорден
4-2-3-1
Фалькенберг
4-4-2

Ход матча

22'
 
Бьёркенгрен Йон
46'
 
Ludvig Johansson
Mahmut Ozen
54'
Mohamed Turay
1:0
63'
Куйович Эмир
Mohamed Turay
 
64'
Беркрот Никлас
Aslak Fonn Witry
 
76'
Эдвардс Кертис
Айдаревич Астрит
 
76'
 
Robin Oestlind
Karl Soederstroem
83'
 
Погребняк Кирилл
Кристоффер Карлссон
86'
 
Веде Антон

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 5 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Юргорден Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Сундсвалль 1:4 Юргорден Юргорден 2:0 Хельсинборг АИК 1:0 Юргорден Мальмё 0:1 Юргорден
Акрополис 1:2 Юргорден Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна Юргорден 4:0 Сириус Эльфсборг 0:1 Юргорден Юргорден 2:0 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 1:1 Мальмё АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Юргорден 2:0 Кальмар Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 3:1 Эстерсунд Юргорден 2:0 Эльфсборг Фалькенберг 0:3 Юргорден Юргорден 0:2 АИК Хельсинборг 1:1 Юргорден
Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Сириус 2:0 Фалькенберг Хеккен 4:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Хаммарбю
Воргорда 0:4 Фалькенберг Мальмё 5:0 Фалькенберг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Эребру 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Гётеборг Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг

Последние игры между собой

Юргорден: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
Фалькенберг 0:3 Юргорден Аллсвенскан Фалькенберг 1:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 5:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 0:2 Юргорден Аллсвенскан
Юргорден 3:1 Фалькенберг Аллсвенскан Юргорден 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:0 Юргорден Аллсвенскан
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 25 17 5 3 44 - 14 56
2. Мальмё 24 14 8 2 44 - 14 50
3. АИК 24 15 4 5 36 - 19 49
4. Хаммарбю 24 14 5 5 57 - 33 47
5. Хеккен 24 13 5 6 39 - 21 44
6. Гётеборг 24 12 8 4 39 - 25 44
7. Норрчёпинг 24 12 7 5 40 - 20 43
8. Эребру 24 8 5 11 35 - 39 29
9. Эльфсборг 24 7 8 9 31 - 40 29
10. Хельсинборг 24 6 6 12 23 - 39 24
11. Сириус 24 6 4 14 27 - 43 22
12. Кальмар 25 4 10 11 20 - 38 22
13. Эстерсунд 24 4 9 11 21 - 38 21
14. Фалькенберг 25 4 7 14 20 - 49 19
15. Сундсвалль 25 3 7 15 23 - 40 16
16. АФК Эскильстуна 24 3 6 15 22 - 49 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    22'
    Бьёркенгрен Йон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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