Швеция: Аллсвенскан 2019
Юргорден
1:0
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена Зрители: 15433
Фалькенберг
22' Желтая карточкаБьёркенгрен Йон
1:0
54' ГолMohamed Turay
86' Желтая карточкаВеде Антон
30
Вайо
Томми
21
Mahmut
Ozen
24
Веде
Антон
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Куйович ЭмирНападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Bergstrand
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Mahmut OzenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Веде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
20 Чибуйке ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Mergim Laci
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Ход матча
22'
54'
1:0
86'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
5 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Юргорден Последние 20 матчей: +15 =3 -2Сундсвалль 1:4 Юргорден Юргорден 2:0 Хельсинборг АИК 1:0 Юргорден Мальмё 0:1 Юргорден
Акрополис 1:2 Юргорден Юргорден 3:0 АФК Эскильстуна Юргорден 4:0 Сириус Эльфсборг 0:1 Юргорден Юргорден 2:0 Хеккен Кальмар 0:1 Юргорден Юргорден 1:1 Мальмё АФК Эскильстуна 1:1 Юргорден Юргорден 2:0 Кальмар Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 3:1 Эстерсунд Юргорден 2:0 Эльфсборг Фалькенберг 0:3 Юргорден Юргорден 0:2 АИК Хельсинборг 1:1 Юргорден
Фалькенберг Последние 20 матчей: +4 =6 -10Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Сириус 2:0 Фалькенберг Хеккен 4:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Хаммарбю
Воргорда 0:4 Фалькенберг Мальмё 5:0 Фалькенберг Гётеборг 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 2:0 Сундсвалль Эребру 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Гётеборг Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Кальмар Хельсинборг 1:1 Фалькенберг АИК 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Юргорден АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Мальмё Сундсвалль 3:1 Фалькенберг
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|25
|17
|5
|3
|44 - 14
|56
|2.
|Мальмё
|24
|14
|8
|2
|44 - 14
|50
|3.
|АИК
|24
|15
|4
|5
|36 - 19
|49
|4.
|Хаммарбю
|24
|14
|5
|5
|57 - 33
|47
|5.
|Хеккен
|24
|13
|5
|6
|39 - 21
|44
|6.
|Гётеборг
|24
|12
|8
|4
|39 - 25
|44
|7.
|Норрчёпинг
|24
|12
|7
|5
|40 - 20
|43
|8.
|Эребру
|24
|8
|5
|11
|35 - 39
|29
|9.
|Эльфсборг
|24
|7
|8
|9
|31 - 40
|29
|10.
|Хельсинборг
|24
|6
|6
|12
|23 - 39
|24
|11.
|Сириус
|24
|6
|4
|14
|27 - 43
|22
|12.
|Кальмар
|25
|4
|10
|11
|20 - 38
|22
|13.
|Эстерсунд
|24
|4
|9
|11
|21 - 38
|21
|14.
|Фалькенберг
|25
|4
|7
|14
|20 - 49
|19
|15.
|Сундсвалль
|25
|3
|7
|15
|23 - 40
|16
|16.
|АФК Эскильстуна
|24
|3
|6
|15
|22 - 49
|15
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