Швеция: Аллсвенскан 2019
Сириус
1:3
Конец матча
Стадион: Студентернас Зрители: 6035
Хаммарбю
33' Желтая карточкаАндерсен Йеппе
0:1
53' ГолМартинссон-Нгуали Серж
0:2
68' ГолАндерсен Йеппе
0:3
75' ГолТанкович Муамер
1:3
85' ГолАндерссон Элиас
17
Adam
Staahl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Adam StaahlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Альвбоге ЙонВратарь
- Защитник
-
20 Sherko FaiqiНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Матс СолхеимЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
31 Aimar Sher
-
Главный тренер: Stefan Billborn
Ход матча
33'
53'
68'
0:2
75'
0:3
85'
1:3
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 9
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Сириус Последние 20 матчей: +5 =3 -12Гётеборг 2:1 Сириус Сириус 2:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 Сириус Сириус 3:4 Эребру
Карлштад 1:1 Сириус Сириус 0:2 Норрчёпинг Юргорден 4:0 Сириус Хеккен 4:1 Сириус Сириус 0:2 АИК Мальмё 1:1 Сириус Хельсинборг 1:0 Сириус Сириус 1:1 Эстерсунд Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус Сириус 2:4 Гётеборг
Хаммарбю Последние 20 матчей: +13 =3 -4Хаммарбю 2:1 АИК Хаммарбю 6:2 Гётеборг Норрчёпинг 2:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:2 Хаммарбю
ИФК Лулео 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Кальмар 2:2 Хаммарбю АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Хаммарбю 5:2 Эльфсборг Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Хеккен 2:0 Хаммарбю Кальмар 1:0 Хаммарбю АИК 2:0 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Хаммарбю 2:0 Сириус Эребру 2:3 Хаммарбю
Последние игры между собой
Сириус: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Хаммарбю: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|25
|17
|5
|3
|44 - 14
|56
|2.
|АИК
|25
|16
|4
|5
|37 - 19
|52
|3.
|Мальмё
|24
|14
|8
|2
|44 - 14
|50
|4.
|Хаммарбю
|25
|15
|5
|5
|60 - 34
|50
|5.
|Хеккен
|25
|13
|5
|7
|40 - 23
|44
|6.
|Гётеборг
|25
|12
|8
|5
|39 - 26
|44
|7.
|Норрчёпинг
|24
|12
|7
|5
|40 - 20
|43
|8.
|Эребру
|25
|9
|5
|11
|37 - 39
|32
|9.
|Эльфсборг
|25
|8
|8
|9
|33 - 41
|32
|10.
|Хельсинборг
|24
|6
|6
|12
|23 - 39
|24
|11.
|Сириус
|25
|6
|4
|15
|28 - 46
|22
|12.
|Кальмар
|25
|4
|10
|11
|20 - 38
|22
|13.
|Эстерсунд
|25
|4
|9
|12
|21 - 40
|21
|14.
|Фалькенберг
|25
|4
|7
|14
|20 - 49
|19
|15.
|Сундсвалль
|25
|3
|7
|15
|23 - 40
|16
|16.
|АФК Эскильстуна
|24
|3
|6
|15
|22 - 49
|15
Загрузка...