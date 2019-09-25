Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Сириус
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 6035
Хаммарбю
0'
33' Желтая карточка
Андерсен Йеппе
0:1
53' Гол
Мартинссон-Нгуали Серж
0:2
68' Гол
Андерсен Йеппе
0:3
75' Гол
Танкович Муамер
1:3
85' Гол
Андерссон Элиас
90'+4
1
Lukas
Jonsson
3
Karl
Larsson
8
Бьоркстрём
Тим
5
Daniel
Jarl
16
Axel
Bjoernstroem
17
Adam
Staahl
19
Christer
Gustafsson
7
Niklas
Thor
10
Андерссон
Элиас
26
Mohammed
Saeid
23
Филип
Хагланд
25
Davor
Blazevic
2
Сандберг
Симон
4
Richard
Magyar
13
Фенгер
Мадс
3
Видгрен
Деннис
8
Андерсен
Йеппе
6
Боянич
Дарьян
14
Tim
Soederstroem
19
Мартинссон-Нгуали
Серж
22
Танкович
Муамер
40
Джурджич
Никола
Сириус
4-4-2
Хаммарбю
4-2-3-1

Ход матча

33'
 
Андерсен Йеппе
46'
 
Adam Staahl
Tim Soederstroem
46'
 
Юханнссон Арон
Jonas Lindberg
46'
Сисей Кебба
Daniel Jarl
 
53'
0:1
Мартинссон-Нгуали Серж
(Видгрен Деннис)
68'
0:2
Андерсен Йеппе
(Видгрен Деннис)
74'
Stefano Holmquist
Christer Gustafsson
 
75'
0:3
Танкович Муамер
(Боянич Дарьян)
77'
 
Leo Bengtsson
Мартинссон-Нгуали Серж
85'
Андерссон Элиас
(Филип Хагланд)
1:3
90'
 
Aimar Sher
Танкович Муамер

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Гётеборг 2:1 Сириус Сириус 2:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 Сириус Сириус 3:4 Эребру
Карлштад 1:1 Сириус Сириус 0:2 Норрчёпинг Юргорден 4:0 Сириус Хеккен 4:1 Сириус Сириус 0:2 АИК Мальмё 1:1 Сириус Хельсинборг 1:0 Сириус Сириус 1:1 Эстерсунд Норрчёпинг 0:1 Сириус Сириус 1:2 Юргорден Сириус 0:2 Юргорден Эребру 0:2 Сириус Сириус 3:4 Хеккен Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус Сириус 2:4 Гётеборг
Хаммарбю Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Хаммарбю 2:1 АИК Хаммарбю 6:2 Гётеборг Норрчёпинг 2:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:2 Хаммарбю
ИФК Лулео 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:1 Хельсинборг Кальмар 2:2 Хаммарбю АФК Эскильстуна 1:6 Хаммарбю Хаммарбю 5:2 Эльфсборг Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Хаммарбю 6:2 Фалькенберг Хеккен 2:0 Хаммарбю Кальмар 1:0 Хаммарбю АИК 2:0 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Норрчёпинг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Хаммарбю 4:0 Эстерсунд Хаммарбю 2:0 Сириус Эребру 2:3 Хаммарбю

Последние игры между собой

Сириус: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Хаммарбю: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Хаммарбю 2:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Сириус 2:1 Хаммарбю Товарищеские матчи Хаммарбю 3:1 Сириус Аллсвенскан
Хаммарбю 3:3 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 4:1 Сириус Суперэттан Сириус 2:1 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 3:2 Сириус Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 25 17 5 3 44 - 14 56
2. АИК 25 16 4 5 37 - 19 52
3. Мальмё 24 14 8 2 44 - 14 50
4. Хаммарбю 25 15 5 5 60 - 34 50
5. Хеккен 25 13 5 7 40 - 23 44
6. Гётеборг 25 12 8 5 39 - 26 44
7. Норрчёпинг 24 12 7 5 40 - 20 43
8. Эребру 25 9 5 11 37 - 39 32
9. Эльфсборг 25 8 8 9 33 - 41 32
10. Хельсинборг 24 6 6 12 23 - 39 24
11. Сириус 25 6 4 15 28 - 46 22
12. Кальмар 25 4 10 11 20 - 38 22
13. Эстерсунд 25 4 9 12 21 - 40 21
14. Фалькенберг 25 4 7 14 20 - 49 19
15. Сундсвалль 25 3 7 15 23 - 40 16
16. АФК Эскильстуна 24 3 6 15 22 - 49 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    33'
    Андерсен Йеппе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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